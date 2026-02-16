Ngày 29 Tết, giữa không khí xuân ngập tràn sắc đào sắc mai, Dương Mịch chính thức tung bộ ảnh đón chào năm mới Bính Ngọ, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Diện trang phục đỏ - gam màu biểu tượng cho may mắn và tài lộc trong dịp Tết, nữ diễn viên khoe trọn khí chất ngôi sao hạng A nhưng đồng thời vẫn giữ được vẻ đẹp gần gũi, dịu dàng.

Dương Mịch trẻ trung và xinh đẹp vô cùng trong bộ ảnh đón Tết 2026.

Ở tuổi 39, Dương Mịch khiến nhiều người không khỏi trầm trồ bởi nhan sắc tươi trẻ khó tin. Visual của cô xứng đáng được ví như nữ thần mùa xuân, chỉ cần nhìn qua màn hình thôi cũng đủ khiến lòng người vui phơi phới. Gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo cùng thần thái cuốn hút giúp cô nổi bật giữa rừng sao Hoa ngữ đồng loạt tung ảnh ngày 29 Tết. Không quá lời khi nói rằng cô là một trong những mỹ nhân đẹp nhất dịp đầu xuân năm nay.

Sinh năm 1986, Dương Mịch nổi tiếng từ rất sớm khi đảm nhận vai Quách Tương trong Thần Điêu Đại Hiệp bản 2006. Sau đó, cô tiếp tục gây ấn tượng mạnh với vai Vương Chiêu Quân trong Vương Chiêu Quân Truyền Kỳ, mở ra thời kỳ đỉnh cao nhan sắc khiến cả châu Á sốc visual.

Chuỗi thành công tiếp tục nối dài với hàng loạt dự án đình đám như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Mỹ Nhân Tâm Kế, Cung Tỏa Tâm Ngọc và Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Đặc biệt là trong năm 2017, cô cùng Triệu Hựu Đình tạo nên cơn sốt toàn châu Á với Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Đến nay, đây vẫn được xem là một trong những phim ngôn tình thành công nhất màn ảnh Trung Quốc.

2 thập kỷ trôi qua kể từ ngày nổi tiếng với Thần Điêu Đại Hiệp, Dương Mịch giờ đây đã trở thành một minh tinh hạng A của làng giải trí Trung Quốc.

Năm 2025, Dương Mịch có cú lội ngược dòng ngoạn mục với Sinh Vạn Vật. Sau những tranh cãi xoay quanh Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên và Cáp Nhĩ Tân 1944, nữ diễn viên đã lấy lại phong độ bằng màn thể hiện ấn tượng trong một tác phẩm chính kịch nặng ký. Bộ phim không chỉ đạt thành tích rating khả quan mà còn giúp cô khẳng định lại thực lực diễn xuất.

Bước sang năm 2026, với nền tảng vững chắc từ sự trở lại đầy thuyết phục, Dương Mịch được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công mới trong sự nghiệp. Ở tuổi 39, cô không chỉ giữ vững vị thế của một minh tinh hàng đầu Cbiz mà còn cho thấy bản lĩnh của một nghệ sĩ luôn biết làm mới mình. Khán giả hoàn toàn có quyền chờ đợi những dự án đột phá hơn, những vai diễn sâu sắc hơn và một Dương Mịch tiếp tục chinh phục trái tim người xem bằng cả nhan sắc lẫn thực lực.

Ngắm trọn bộ ảnh đón Tết 2026 của Dương Mịch: