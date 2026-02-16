Theo Box Office Vietnam, tính đến trưa 16/2, Thiên đường máu chỉ bán được 11 vé trên 5 suất chiếu, thu 1,4 triệu đồng. Phim gần như không còn hiện diện tại các cụm rạp lớn, chỉ duy trì suất lẻ ở một số địa phương.

Nhìn lại hành trình từ khi ra mắt ngày 30/12/2025, tác phẩm của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường từng có giai đoạn tăng trưởng ấn tượng. Tổng doanh thu hơn 126 tỷ đồng giúp phim gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ đầu tiên của năm 2026.

Thành công của Thiên đường máu đến từ nhiều yếu tố như khai thác đề tài kịch tính, yếu tố giật gân dễ tạo tò mò, chiến lược phát hành sớm trước cao điểm Tết để “chiếm sóng” phòng vé. Việc ra rạp từ cuối tháng 12 giúp phim có khoảng thời gian tương đối dài để tích lũy doanh thu trước khi thị trường bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất năm.

Thiên đường máu quy tụ dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Thanh Hương, Sỹ Toàn, Bích Ngọc...

Dù vậy, vòng đời thương mại của tác phẩm dần đi đến điểm bão hòa. Từ cuối tuần trước, doanh thu đã chững lại khi chỉ đạt 72 triệu đồng với gần 800 vé/81 suất chiếu.

Không chỉ Thiên đường máu , một số phim Việt khác cũng đang ở giai đoạn cuối hành trình ngoài rạp. Bộ phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác chỉ còn 3 suất chiếu, bán được 2 vé trong ngày 16/2. Tác phẩm cũng chính thức rời rạp vào mùng 1 Tết.

Con kể ba nghe hiện còn 47 suất chiếu nhưng chỉ bán được 64 vé, thu 5,9 triệu đồng, nâng tổng doanh thu lên 55 tỷ đồng. Ở nhóm phim mới, Huyền tình dạ trạch rơi vào tình cảnh đáng lo khi chỉ bán được 5 vé trên 26 suất chiếu, nhiều khả năng sớm rút khỏi hệ thống rạp.

Ra mắt ngày 9/1, Vạn dặm yêu em sớm thất bại khi chỉ thu về 85 triệu đồng. Trong khi đó, Ai thương ai mến của Thu Trang rời rạp từ 30/1 với tổng doanh thu 28 tỷ đồng.

Xu hướng rút rạp nhanh ngay trước hoặc trong mùng 1 Tết cũng cho thấy áp lực sàng lọc khắt khe của hệ thống phát hành. Các cụm rạp ưu tiên suất chiếu cho phim mới có tiềm năng hút khách, đặc biệt trong bối cảnh có thêm 4 phim Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết.

Mùng 1 Tết năm nay chứng kiến 4 phim Việt đồng loạt ra mắt gồm Thỏ ơi (Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Mùi phở (Minh Beta). Đây đều là những cái tên gắn với thành tích phòng vé cao trong quá khứ.

Doanh thu bán vé sớm của Thỏ ơi đã chạm mốc 10 tỷ đồng, cho thấy sức nóng lớn trước giờ công chiếu chính thức. Nhà ba tôi một phòng ghi nhận 3,39 tỷ đồng vé đặt trước, Mùi phở đạt 3,35 tỷ đồng, trong khi Báu vật trời cho cũng thu về 916 triệu đồng.

Với hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ cùng lượng suất chiếu dự kiến áp đảo, việc các phim cũ như Thiên đường máu chủ động rút rạp là hợp lý.

Giới chuyên môn nhận định đây là mùa phim Tết khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi cuộc đua quy tụ những đạo diễn, diễn viên từng chạm mốc trăm tỷ, thậm chí nghìn tỷ doanh thu cộng dồn. Sự cạnh tranh không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở chiến lược marketing, độ phủ truyền thông và sức ảnh hưởng cá nhân.