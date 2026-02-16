Năm 2025 khép lại với những gam màu rực rỡ của bức tranh giải trí Việt, và một trong những điểm sáng thú vị nhất chính là sự trỗi dậy của thế hệ kế thừa – hay còn gọi là thế hệ F1.

Nếu như trước đây, danh xưng "con nhà nòi" thường đi kèm với những ánh nhìn hoài nghi về sự ưu ái, thì năm qua, Long Vũ (con trai nghệ sĩ Vân Dung), Hồng Khanh (con gái NSƯT Chiều Xuân), Thiên Minh (con trai Thái Hòa) và Trần Tú (con trai đạo diễn Trần Lực) đã dùng chính những tác phẩm cụ thể để trả lời cho năng lực của mình.

Trong dòng chảy của điện ảnh và truyền hình Việt Nam năm 2025, sự xuất hiện đồng loạt của Long Vũ, Hồng Khanh, Trần Tú và Thiên Minh không đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Đó là tín hiệu cho thấy một cuộc chuyển giao thế hệ đang diễn ra mạnh mẽ, nơi những đứa trẻ lớn lên sau cánh gà sân khấu bắt đầu cuộc chiến khẳng định bản ngã, quyết liệt thoát khỏi cái bóng khổng lồ của cha mẹ để định danh bằng chính thực lực của mình.

Từ hiện tượng truyền hình quốc dân đến những dự án điện ảnh hành động nặng đô, họ đang chứng minh rằng DNA nghệ thuật chỉ là tấm vé thông hành, còn việc trụ lại được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh cá nhân.

Cú hích đại chúng từ "thiếu gia Chải" và sự lột xác của Long Vũ

Mở đầu cho làn sóng này phải kể đến cú nổ truyền thông mang tên Long Vũ. Trước năm 2025, công chúng vẫn nhớ đến cậu với tư cách là "con trai Vân Dung" cùng nét diễn hài hước thừa hưởng từ mẹ. Thế nhưng, vai diễn Chải trong bộ phim truyền hình giờ vàng Đi giữa trời rực rỡ đã hoàn toàn thay đổi định kiến đó. Long Vũ đã có một nước đi thông minh khi không cố gắng ép mình vào khuôn mẫu "nam thần" bóng bẩy thường thấy của phim truyền hình phía Bắc.

Thay vào đó, cậu khai thác triệt để nét duyên ngầm, sự bụi bặm và một chút "ngông" rất đời thường để hóa thân vào vai chàng thiếu gia phố núi si tình.

Sự thành công của vai Chải không nằm ở ngoại hình, mà nằm ở tư duy diễn xuất hiện đại. Long Vũ biết cách tiết chế những biểu cảm cường điệu thứ vốn là con dao hai lưỡi của diễn viên hài để đi sâu vào nội tâm nhân vật. Trong những phân đoạn bi kịch khi nhân vật gặp biến cố gia đình, ánh mắt và đài từ của Vũ đã chạm đến cảm xúc của khán giả, chứng minh cậu đủ sức gánh vác những vai diễn tâm lý nặng ký.

Tuy nhiên, cái bóng của "Chải" cũng chính là thách thức lớn nhất cho Long Vũ trong năm 2026. Để không trở thành "ngôi sao một mùa", cậu cần một sự chuyển mình quyết liệt hơn, hướng đến những dạng vai phản diện hoặc hình sự gai góc, rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh chàng trai si tình đã đóng đinh trong tâm trí khán giả.

Trần Tú - Hồng Khanh: Hai thái cực trong "Thế hệ kỳ tích"

Nếu màn ảnh nhỏ gọi tên Long Vũ, thì màn ảnh rộng năm 2025 lại chứng kiến sự kết hợp thú vị giữa Trần Tú và Hồng Khanh trong dự án điện ảnh Thế hệ kỳ tích. Đây có thể xem là một phép thử táo bạo của nhà sản xuất khi đặt hai cá tính nghệ thuật đối lập cạnh nhau. Trần Tú, với dòng máu đạo diễn chảy trong huyết quản, đã mang đến cho nhân vật Tiến một sự phóng khoáng và tự do hiếm thấy.

Trần Tú

Lối diễn của Tú không bị gò bó bởi kỹ thuật trường lớp mà thiên về cảm nhận bản năng. Cậu bê nguyên sự thông minh, láu lỉnh và có phần bất cần của mình vào phim, tạo nên một nhân vật sống động và đầy năng lượng. Tuy nhiên, chính sự ngẫu hứng này đôi khi lại khiến phong độ của Tú thiếu sự ổn định trong những trường đoạn đòi hỏi kỹ thuật tâm lý sâu sắc.

Ngược lại, Hồng Khanh lại là đại diện cho vẻ đẹp điện ảnh cổ điển. Vào vai cô gái lao động nghèo bên cạnh Tiến, con gái NSƯT Chiều Xuân đã chấp nhận rũ bỏ hình tượng tiểu thư đài các để lấm lem với vai diễn.

Hồng Khanh

Dù kinh nghiệm diễn xuất còn non nớt so với bạn diễn, nhưng Hồng Khanh lại sở hữu vũ khí lợi hại là "gương mặt điện ảnh" (cinematic face) và sự nhạy cảm của một người chơi nhạc. Cô biết cách tạo ra những khoảng lặng cảm xúc, cân bằng lại sự bùng nổ của Trần Tú. Dẫu vậy, giới chuyên môn vẫn kỳ vọng Hồng Khanh của năm 2026 sẽ quyết liệt hơn, dám dấn thân vào những vai diễn có số phận bi kịch tận cùng để phá vỡ lớp vỏ bọc an toàn hiện tại.

Thiên Minh và áp lực của sự im lặng trong "Tử chiến trên không"

Khác biệt hoàn toàn với sự sôi nổi của ba người bạn đồng trang lứa, Thiên Minh – con trai Thái Hòa – lại chọn một lối đi trầm lắng nhưng đầy sức nặng. Sự xuất hiện của cậu trong bom tấn hành động Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần là một ẩn số thú vị. Không dựa hơi danh tiếng "vua phòng vé" của cha, Thiên Minh tự mình trải qua quá trình casting và tập luyện thể hình khắc nghiệt để vào vai một chiến binh lạnh lùng.

Thiên Minh

Điểm sáng lớn nhất của Thiên Minh chính là lối diễn nội tâm (internal acting). Cậu thừa hưởng "đôi mắt biết nói" của Thái Hòa, nhưng cách thể hiện lại tiết chế và hiện đại hơn. Thay vì sử dụng thoại, Minh dùng ánh mắt và ngôn ngữ hình thể để truyền tải sự dằn vặt và nỗi đau của nhân vật. Đây là một hướng đi dũng cảm nhưng cũng đầy rủi ro, bởi nó đòi hỏi khán giả phải kiên nhẫn cảm nhận.

Áp lực của Thiên Minh trong năm tới là cực lớn, bởi bất kỳ sai sót nào của cậu cũng sẽ bị đặt lên bàn cân so sánh với người cha tài năng. Năm 2026 buộc Thiên Minh phải bước ra khỏi vùng an toàn của những vai ít thoại, thử thách mình ở những vai diễn tâm lý xã hội phức tạp để khẳng định vị thế độc lập.

Nhìn lại hành trình năm 2025, có thể thấy thế hệ F1 này đang sở hữu những lợi thế mà ít ai có được: Nền tảng văn hóa gia đình, tư duy làm nghề văn minh và sự hậu thuẫn bài bản. Tuy nhiên, sự tò mò của khán giả là hữu hạn. Khi tấm màn nhung khép lại và ánh đèn sân khấu vụt tắt, danh xưng "con của ai" sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu đi những vai diễn để đời.

Năm 2026 sẽ là cuộc sàng lọc khắc nghiệt nhất. Long Vũ cần sự tinh tế, Hồng Khanh cần sự gai góc, Trần Tú cần sự kỷ luật và Thiên Minh cần bản lĩnh.

Chỉ khi vượt qua được những giới hạn của chính mình, họ mới thực sự trở thành những ngôi sao kiến tạo nên diện mạo mới cho điện ảnh Việt Nam, chứ không chỉ là những cái bóng mờ nhạt của thế hệ đi trước.