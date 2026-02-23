Jisoo bị tẩy chay hoàn toàn ở Hàn Quốc

Ra mắt từ năm 1992, Kim Jisoo nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong làn sóng phim truyền hình thập niên 1990. Với lối diễn xuất nội tâm, giàu cảm xúc và hình ảnh dịu dàng, cô từng được xem là biểu tượng của dòng phim melodrama Hàn Quốc thời kỳ đầu.

Sinh năm 1972 tại tỉnh Gangwon, Kim Jisoo bắt đầu sự nghiệp sau khi tham gia tuyển chọn diễn viên của đài SBS. Trong hơn hai thập kỷ hoạt động, cô góp mặt trong hàng loạt tác phẩm truyền hình nổi bật như General Hospital, Watch and Again, Prince Ondal, hay sau này là King Geunchogo, Hwarang, 365: Repeat the Year... Ở mảng điện ảnh, cô cũng để lại dấu ấn với This Charming Girl, Romance và đặc biệt là Intimate Strangers, bộ phim tạo được hiệu ứng phòng vé lớn tại Hàn Quốc. Từng có thời điểm, Kim Jisoo được xếp vào nhóm diễn viên thực lực, ổn định và có chỗ đứng vững vàng trong ngành.

Tuy nhiên, sự nghiệp đang ở thế ổn định ấy bắt đầu rẽ sang hướng khác sau những scandal liên quan đến rượu bia. Năm 2000, cô bị phát hiện lái xe trong tình trạng say xỉn với nồng độ cồn cao, thậm chí không có bằng lái khi gây tai nạn tại khu vực Gangnam. Vụ việc khiến cô chịu phạt hành chính và buộc phải rút khỏi một số hoạt động giải trí. Dù vậy, thời điểm đó công chúng vẫn cho cô cơ hội quay lại.

Mười năm sau, năm 2010, Kim Jisoo tiếp tục dính vào vụ lái xe khi say rượu. Cô đâm vào một taxi rồi rời khỏi hiện trường trước khi ra trình diện cảnh sát vào ngày hôm sau. Lần này, mức phạt lên tới 10 triệu won và làn sóng chỉ trích cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Nhiều khán giả yêu cầu loại cô khỏi bộ phim cổ trang King Geunchogo đang phát sóng khi đó. Dù không bị thay vai, hình ảnh của nữ diễn viên trong mắt công chúng đã bị tổn hại đáng kể.

Đỉnh điểm tranh cãi xảy ra vào năm 2018 khi Kim Jisoo xuất hiện trong tình trạng say rượu tại một buổi phỏng vấn quảng bá cho phim Perfect Strangers. Cô đến muộn 40 phút, nói năng thiếu mạch lạc và có phát ngôn bị cho là thiếu tôn trọng phóng viên. Sự việc buộc công ty quản lý phải hủy buổi họp báo ngay lập tức. Trong bối cảnh xã hội Hàn Quốc vốn đặc biệt nghiêm khắc với hành vi thiếu chuyên nghiệp của người nổi tiếng, sự cố này như giọt nước tràn ly.

Sau chuỗi bê bối kéo dài gần hai thập kỷ, Kim Jisoo không nhận lệnh cấm chính thức nào từ cơ quan quản lý. Tuy nhiên, trong thực tế, cô gần như rơi vào trạng thái “phong sát ngầm”. Cơ hội tham gia các dự án lớn giảm rõ rệt, sự xuất hiện trên truyền thông thưa dần và hình ảnh của cô thường xuyên bị gắn với các scandal quá khứ mỗi khi tái xuất. Tính từ thời điểm 2018, Jisoo chỉ góp mặt trong 3 tác phẩm nhưng đều ở tuyến vai phụ.

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đang sinh sống ở Prague và thỉnh thoảng trở về quê nhà Hàn Quốc. Cô thường xuyên cập nhật cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nơi đất khách quê người và hài lòng với những gì mình đang có.

Trường hợp của Kim Jisoo phản ánh một thực tế khắc nghiệt trong ngành giải trí Hàn Quốc. Danh tiếng được xây dựng trong nhiều năm có thể sụp đổ chỉ vì những sai lầm cá nhân, đặc biệt khi chúng liên quan đến pháp luật và thái độ nghề nghiệp. Từ một diễn viên được đánh giá cao về thực lực, cô trở thành cái tên gợi nhắc đến tranh cãi mỗi khi được nhắc tới.

Trong môi trường giải trí đề cao hình ảnh và trách nhiệm xã hội như Hàn Quốc, việc lấy lại niềm tin của công chúng luôn là thử thách lớn nhất đối với bất kỳ nghệ sĩ nào từng vướng bê bối.