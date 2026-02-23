Ngay lúc này, mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ có thể sẽ hợp tác cùng nhau ở dự án phim Chờ Gió Hôn Em. Được biết, đây là tác phẩm thuộc thể loại ngôn tình hiện đại với kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tức Tức Đích Miêu.

Thông tin Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa có thể sẽ hợp tác lần 4 khiến các fan rần rần.

Chờ Gió Hôn Em xoay quanh câu chuyện của đội trưởng đội hình sự Hứa Tinh Thuần và nữ minh tinh Phó Tuyết Lê. Trong những ngày tháng thanh xuân, họ từng có một tình yêu đong đầy cảm xúc. Thế nhưng rồi, cả hai đã phải rời xa trong đau buồn. 6 năm sau gặp lại khi mỗi người đã đi trên con đường riêng của mình, họ một lần nữa tái hợp rồi cuốn lấy nhau, như thể đó vốn dĩ là định mệnh.

Tác phẩm này sẽ chứng kiến lần hợp tác thứ 4 của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa. Trước đó, cặp đôi này từng có 3 lần đóng chung ở các phim Tây Xuất Ngọc Môn, Cửu Trùng Tử và Thượng Công Chúa.

Cửu Trùng Tử thành công bất ngờ và giúp cả hai nâng cao danh tiếng.

Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa sở hữu lượng fan-couple đông đảo.

Thực tế trong Tây Xuất Ngọc Môn, hai người không đóng vai một đôi. Tên tuổi của họ chỉ thực sự gắn với nhau từ Cửu Trùng Tử, bộ phim được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất năm 2024. Tác phẩm này vốn không được kỳ vọng quá nhiều, nhưng nhờ nội dung hấp dẫn, thẩm mỹ phong thần của đạo diễn Tăng Khánh Kiệt, cũng như phản ứng hóa học đỉnh nóc kịch trần của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa, Cửu Trùng Tử đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Nhờ có Cửu Trùng Tử, danh tiếng của cả hai đều tăng mạnh, cũng rất nhiều người mong cả hai có thể phim giả tình thật.

Thượng Công Chúa mới đóng máy không lâu thì xuất hiện tin cặp đôi sẽ tiếp tục đóng chung ở phim ngôn tình hiện đại Chờ Gió Hôn Em.

Tiếp nối thành công của Cửu Trùng Tử, cả hai tái hợp ở dự án cổ trang Thượng Công Chúa. Có thể bạn chưa biết, thế nhưng tác phẩm này mới đóng máy cách đây không lâu và giờ đây, cặp đôi này được cho là sẽ yêu nhau ở phim Chờ Gió Hôn Em. Với những fan-couple của cặp đôi Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa, rõ ràng họ sẽ muốn tin tức này trở thành sự thật chứ không chỉ dừng ở mức tin đồn.

