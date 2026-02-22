Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện chủ đề Đàn Kiện Thứ là nam chính trong mơ với các fan ngôn tình. Anh được khen ngợi sở hữu gương mặt cực kỳ đẹp trai và hợp với gần như mọi hình tượng nam chính. Không chỉ vậy, mỹ nam sinh năm 1990 còn có diễn xuất ấn tượng, đủ sức khắc họa những nhân vật có tâm lý phức tạp, khiến người xem đồng cảm sâu sắc.

Thực tế, rất khó để chỉ ra một điểm trừ nào ở Đàn Kiện Thứ vào thời điểm hiện tại. Có chăng, đâu đó sẽ có những người cảm thấy tiếc nuối vì với chiều cao 1m74, anh dường như hơi thấp so với mặt bằng chung các sao nam Hoa ngữ. Nếu có thể cao thêm khoảng 10cm, mọt thứ sẽ là tuyệt đối hoàn mỹ với Đàn Kiện Thứ.

Đàn Kiện Thứ đóng ngôn tình hiện đại...

Dẫu vậy, tất nhiên câu chuyện chiều cao dù gây tiếc nuối nhẹ nhưng cũng không ảnh hưởng tới sức hút của ngôi sao 35 tuổi. Anh vẫn sở hữu lượng fan đông đảo, đóng vai gì cũng được khen. Anh có thể đóng tốt cả ngôn tình hiện đại, chẳng hạn như Mạc Thanh Thành của Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh hay Đường Kỳ của Lự Kính. Còn ở mảng ngôn tình cổ trang, chàng Tương Liễu của Trường Tương Tư thực sự đẹp đến phong thần và đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả.

...hay ngôn tình cổ trang đều rất ấn tượng.

Thời điểm hiện tại, Đàn Kiện Thứ đang ghi hình cho bộ phim Sao Không Chung Thuyền Sang Sông. Trong phim, anh đảm nhận vai nam chính Tạ Khước Sơn, một vị tướng quân mang ô danh phản quốc, nhưng thực ra lại âm thầm gánh vác sứ mệnh cao cả.

Đàn Kiện Thứ đẹp nao lòng khi thủ vai Tạ Khước Sơn trong phim Sao Không Chung Thuyền Sang Sông.

Trong loạt ảnh được leak ra từ phim trường, Đàn Kiện Thứ thể hiện vẻ đẹp đúng chuẩn mỹ nam cổ trang xé truyện bước ra, từng khung hình đều gây rung động thị giác. Dĩ nhiên, điều này khiến cho bộ phim cũng như vai diễn mới của anh chàng càng thêm được mong chờ.

Ngắm thêm loạt hình ảnh đẹp của Đàn Kiện Thứ trên phim trường Sao Không Chung Thuyền Sang Sông: