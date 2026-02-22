Mới đây, bộ phim Gia Đình Trái Dấu đã đi đến hồi kết với cái kết đẹp cho các nhân vật khiến khán giả vừa nhẹ nhõm mà cũng vừa tiếc nuối. Song, thông tin dự án nối tiếp Gia Đình Trái Dấu dự kiến sẽ lên sóng vào 23/2 (tức mùng 7 Tết) đã gây chú ý lớn. Với tựa đề Bước Chân Vào Đời, tác phẩm giờ vàng dù chưa công bố cốt truyện cụ thể nhưng dàn sao tham gia diễn xuất đã đủ nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem.

Góp mặt trong Bước Chân Vào Đời gồm NSƯT Ngọc Tân, NSƯT Quách Thu Phương, Mạnh Trường, Quỳnh Kool, Huỳnh Anh, Sơn Tùng, Ngọc Thuý... Trước ngày ra mắt, đoạn clip Quỳnh Kool và Huỳnh Anh tình tứ trên con phố vắng bất ngờ viral, được chia sẻ rộng rãi trên MXH. Người đẹp 9x được trông thấy xúc động đến bật khóc, gục mặt vào vòng tay của Huỳnh Anh. Cặp đôi ôm nhau ngọt ngào, đầy cảm xúc dù không có bất kỳ câu thoại nào.

Quỳnh Kool và Huỳnh Anh âu yếm tình tứ

Nước mắt trực trào là vậy, thế mà Quỳnh Kool vẫn đẹp bất chấp mọi góc quay. Nhan sắc dễ thương pha chút mong manh của mỹ nhân khiến bao trái tim xao xuyến. Đặc biệt, đôi mắt to tròn, sáng ngời trứ danh đó như thể chưa từng mất đi sự long lanh sau hơn 10 năm trong nghề. Huỳnh Anh vẫn cứ điển trai và ấm áp, giao diện chuẩn "soái ca" khiến chị em u mê không lối thoát. Dù có dấu hiệu tăng cân nhẹ nhưng tổng thể, nam diễn viên vẫn duy trì phong độ ngoại hình ổn định.

Dưới phần bình luận, nhiều người thừa nhận đã “lọt hố” cặp đôi này ngay từ trước khi phim phát sóng. Khán giả dành nhiều lời khen cho phản ứng hóa học của hai diễn viên, dự đoán đây có thể là cặp đôi mới gây sốt khung giờ vàng.

Một số bình luận của netizen: - Cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Việt đây rồi. - Hóng phim của Quỳnh quá, rất ưng cách bạn cải thiện diễn xuất. - Phải công nhận bà Quỳnh đẹp quá, chuẩn mỹ lệ vô song. - Có Huỳnh Anh với Quỳnh Kool thì tui sẽ xem. - Mỗi khi Quỳnh Kool khóc là lòng tui đau thắt. - Lúc bà Quỳnh khóc, ông Huỳnh Anh trông si tình thế chứ.

Được biết, đây là một phân cảnh trong Bước Chân Vào Đời và Quỳnh Kool - Huỳnh Anh sẽ vào vai một cặp đôi. Cả 2 đã từng nên duyên trong bộ phim Hà Nội Trong Mắt Em được phát sóng vào cuối năm 2024. Quỳnh Kool vào vai kiến trúc sư Hồng Hà, chủ công ty thiết kế và thi công trọn gói, vợ của Tuấn, một doanh nhân trẻ do Huỳnh Anh thủ vai.