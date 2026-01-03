Thông tin nóng nhất mạng xã hội Việt buổi tối ngày 3/1 gọi tên Kiêu Dương Tự Ngã (hay còn gọi là Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ) - bộ phim có cặp đôi chính là Triệu Kim Mạch và Tống Uy Long. Tuy nhiên, lý do khiến phim trở thành tâm điểm tranh cãi không phải vì diễn xuất, nhan sắc hay tình tiết mà là một hình ảnh liên quan đến đường lưỡi bò xuất hiện trong tác phẩm.

Cụ thể, chiếc bản đồ thế giới xuất hiện trong tập 25. Dù không quá rõ nét, nhưng nhiều khán giả Việt tinh mắt vẫn nhận ra điểm bất hợp lý trên bản đồ. Ngay khi thông tin này lan truyền trên mạng xã hội, hàng loạt fanpage lớn chuyên cập nhật showbiz Hoa ngữ đã thông báo ngừng hoàn toàn việc chia sẻ tin tức, hình ảnh về Kiêu Dương Tự Ngã. Rổ Phim, nền tảng xem phim online miễn phí, cũng tuyên bố gỡ bộ phim khỏi kho phim.

Cư dân mạng cũng bày tỏ sự bất bình xen lẫn phẫn nộ, cho rằng đây không phải lần đầu phim Trung Quốc cài cắm hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò. Trước đó, nhiều tác phẩm như Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, Hướng Gió Mà Đi, Tình Yêu 199 – Muốn Mãi Mãi Yêu, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà… cũng gặp tình trạng tương tự và đều bị gỡ khỏi các nền tảng OTT tại Việt Nam.

Một số bình luận nổi bật của netizen: - Phim ngôn tình hiện đại thì vốn dĩ đã không bao nhiêu bộ, mà bộ nào cũng cài cắm như này thì hết cứu. - Hết Triệu Lộ Tư đến Triệu Kim Mạch, lời nguyền họ Triệu. - Thôi drop phim vậy, không support nổi. - Đang coi từng tập cuốn thế mà, nhưng tui yêu nước tuyệt đối. - Ủng hộ các page và các webisite chiếu phim gỡ phim nhé, dù có là idol hay phim hay thế nào.

Hiện tại, các đơn vị phát hành phim tại Việt Nam vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về sự việc. Tuy nhiên, làn sóng tẩy chay phim đang lan rộng, khiến khán giả Việt khó tiếp tục ủng hộ bộ phim.