Ra mắt trọn bộ 8 tập từ ngày 13/2 trên nền tảng Netflix, The Art of Sarah nhanh chóng phủ sóng MXH, tạo hiệu ứng mạnh không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở nhiều thị trường quốc tế. Tuần qua, bộ phim ra mắt ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng hàng tuần do Good Data Corporation công bố, thống kê những bộ phim tạo được nhiều độ thảo luận nhất. The Art of Sarah còn giúp nữ chính Shin Hye Sun chiếm ngôi vương trong bảng xếp hạng những diễn viên phim truyền hình được nhắc đến nhiều nhất tuần. Trong khi đó, bạn diễn Lee Jun Hyuk cũng góp mặt trong danh sách ở vị trí thứ 6.

Thuộc thể loại giật gân - trinh thám, bộ phim xoay quanh Sarah Kim (Shin Hye Sun), người phụ nữ tự "tái sinh" bằng cách dựng nên một lý lịch hoàn toàn mới để bước vào vị trí giám đốc khu vực châu Á của thương hiệu xa xỉ Boudoir. Ở phía đối diện là Park Mu Gyeong (Lee Joon Hyuk), Đội trưởng Đội 1 thuộc Phòng Điều tra tội phạm nghiêm trọng của Cảnh sát Seoul, người dần nhận ra đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là vô số khoảng tối.

Boudoir được xây dựng như biểu tượng của giới 0,1% thượng lưu, một cái tên bảo chứng cho quyền lực và đẳng cấp trong giới tinh hoa. Nhưng càng tiến sâu, khán giả càng thấy bức tranh hào nhoáng ấy thực chất được chống đỡ bởi những lớp vỏ thân phận chồng chéo.

Phim triển khai theo cấu trúc phi tuyến tính, lần lượt mở ra các danh tính của nữ chính: từ Mok Ga Hee, Kim Eun Jae cho tới Sarah Kim. Mỗi cái tên là một lát cắt cuộc đời, gắn với một quyết định và một bước ngoặt. Bởi vậy, hành trình điều tra của Park Mu Gyeong không đơn thuần là truy tìm sự thật, mà còn là quá trình bóc tách tâm lý một người phụ nữ đã tự biến mình thành nhiều phiên bản khác nhau để tồn tại.

Đáng chú ý, phần credit cuối của The Art of Sarah khiến nhiều khán giả bất ngờ nhận ra có tới 47 cái tên Việt xuất hiện chủ yếu trong bộ phận VFX - hậu kỳ. Đây là một con số không hề nhỏ đối với một dự án được quảng bá là bom tấn hình ảnh của Hàn Quốc. MXH chia ra làm 2 luồng ý kiến: tự hào vì người Việt đủ năng lực góp phần tạo nên những khung hình hoành tráng, nhưng đồng thời cũng không tiếc nuối. Bởi lẽ, những bàn tay đứng sau các phân cảnh ấn tượng ấy lại đang góp sức cho phim nước bạn, thay vì cho một bom tấn nội địa.

Trong nhiều năm qua, nhân sự Việt đã âm thầm tham gia vào chuỗi sản xuất hậu kỳ của hàng loạt dự án Hàn Quốc đình đám như The Glory, Sweet Home, The Moon, Squid Game hay gần đây là Dear X. Điều đó cho thấy tay nghề và trình độ kỹ thuật của đội ngũ kỹ xảo - hậu kỳ Việt đã đủ sức đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Vấn đề vì thế không nằm ở chuyện người Việt có làm được hay không, mà ở chỗ thị trường nước đang thiếu hút những dự án đủ quy mô để cần đến họ ở vai trò trung tâm.

Điện ảnh Hàn Quốc sở hữu lợi thế về ngân sách, thị trường nội địa lớn, hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh và tư duy đầu tư dài hạn. Những bộ phim thể loại như sci-fi, thảm họa, giả tưởng hay hành động quy mô lớn có đất sống và được rót kinh phí tương xứng. Trong khi đó, tại Việt Nam, khái niệm bom tấn vẫn chủ yếu gắn với doanh thu phòng vé hơn là tham vọng xây dựng thế giới điện ảnh hay truyền hình hoành tráng.

Chính vì thế, khi nhìn thấy 47 người Việt trong credit của The Art of Sarah, nhiều người không khỏi nghĩ đến một giả định: giá như Việt Nam cũng có thêm nhiều kịch bản đủ tầm, đủ ngân sách và đủ tham vọng để những nhân sự ấy được làm nên một bom tấn thuần Việt. Không phải để cạnh tranh trực diện với Hàn Quốc, mà để chứng minh rằng năng lực sáng tạo trong nước hoàn toàn có thể được đặt đúng chỗ, đúng vai trò. Tự hào vì người Việt đã bước ra thị trường quốc tế là điều dễ hiểu, nhưng niềm tự hào ấy sẽ trọn vẹn hơn nếu một ngày nào đó, những cái tên quen thuộc ấy xuất hiện trong phần credit của một tác phẩm lớn do chính điện ảnh Việt sản xuất và làm chủ.

Sự việc gợi ra một câu hỏi lớn hơn về hướng đi của điện ảnh nội địa: chúng ta có sẵn sàng đầu tư dài hạn cho những thể loại mới, cho kỹ xảo, cho công nghệ và cho một hệ sinh thái sản xuất chuyên nghiệp hay chưa? Bởi rõ ràng, nhân sự không thiếu. Điều còn thiếu có lẽ là một sân chơi đủ rộng để những người làm nghề được phát huy toàn bộ năng lực của mình ngay trên chính quê hương.