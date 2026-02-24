Những ngày qua, mạng xã hội rộ lên nhiều lời đồn xoay quanh Thu Trang và ekip Mùi Phở. Một số bài đăng cho rằng nữ diễn viên xảy ra bất đồng, thậm chí mâu thuẫn nội bộ với đoàn phim nên vắng mặt trong chuỗi cinetour quảng bá tại các tỉnh thành. Tin đồn lan nhanh đến mức nhiều khán giả đặt dấu hỏi về thái độ, tinh thần đồng hành và trách nhiệm của cô, với tư cách là một diễn viên, đối với dự án dịp Tết này.

Trước tranh cãi ngày một dân cao, Thu Trang đã chính thức lên tiếng bằng một tâm thư dài kèm đoạn clip gửi khán giả. Cô khẳng định thông tin cho rằng mình không quảng bá phim là chưa chính xác và khiến công chúng hiểu sai. Nữ diễn viên nhấn mạnh cô tham gia Mùi Phở với vai trò diễn viên, không phải nhà đầu tư hay sản xuất, nhưng khi đã nhận lời góp mặt thì luôn trân trọng và cố gắng hết sức trong phạm vi có thể.

Đoạn clip chứng minh Thu Trang vẫn nhiệt tình hỗ trợ và giúp sức cho hoạt động quảng bá Mùi Phở

Theo chia sẻ, cô vẫn tham dự các sự kiện quan trọng của phim tại TP.HCM như showcase và premiere, đồng thời chủ động sắp xếp lịch trình dù bận rộn. Riêng các hoạt động tại Hà Nội, vì trùng lịch công tác đã xác nhận trước đó nên phía quản lý đã trao đổi sớm với đoàn phim để thống nhất phương án.

Thu Trang cũng cho biết việc không xuất hiện dày đặc trước truyền thông không đồng nghĩa với việc đứng ngoài dự án. Trên các nền tảng cá nhân, cô vẫn đều đặn đăng tải teaser, poster, thông tin hoạt động, thậm chí chủ động xin thêm tư liệu hậu trường để biên tập và chia sẻ lại như một cách ủng hộ phim. Nữ diễn viên phủ nhận hoàn toàn tin đồn bất hòa với ekip, khẳng định mối quan hệ với các thành viên trong đoàn vẫn vui vẻ, thoải mái mỗi khi gặp gỡ. Cô bày tỏ mong muốn khán giả nhìn nhận sự việc công bằng hơn để bộ phim được đón nhận trọn vẹn, thay vì bị phủ bóng bởi những suy đoán chưa đầy đủ.

Nguyên văn tâm thư của Thu Trang: Thương gửi quý khán giả, Những ngày gần đây, Trang có đọc được một bài viết cho rằng Trang không tham gia quảng bá phim Mùi Phở. Thật lòng, Trang khá buồn vì thông tin này chưa phản ánh đúng sự thật và vô tình khiến khán giả hiểu sai về thái độ, cũng như trách nhiệm nghề nghiệp của Trang đối với một dự án mà Trang rất trân trọng. Trước hết, Trang xin được nói rõ: Mùi Phở là dự án Trang tham gia với vai trò một diễn viên, Trang không đầu tư hay sản xuất phim. Nhưng khi đã nhận lời bước vào một bộ phim, Trang luôn xem đó là một phần hành trình nghề nghiệp của mình và Trang đã cố gắng hết sức trong khả năng cho phép, bằng tất cả sự trân trọng dành cho ê-kíp và khán giả. Đó là điều mà mọi người có thể nhìn thấy trong tất cả những dự án có sự tham gia của Thu Trang từ trước đến nay. Ở những cột mốc quan trọng của Mùi Phở tại TP.HCM như Showcase và Premiere, Trang đều có mặt. Có những thời điểm lịch làm việc chồng chéo, di chuyển liên tục nhưng Trang vẫn ưu tiên sắp xếp để được đồng hành cùng ê-kíp và các anh chị em diễn viên. Riêng các hoạt động tại Hà Nội, do vướng lịch công tác đã được xác nhận từ trước, phía quản lý của Trang đã trao đổi sớm với đoàn phim để thống nhất phương án với mong muốn không làm ảnh hưởng đến công việc chung. Không xuất hiện nhiều trước ống kính không có nghĩa là Trang đứng ngoài. Trên các nền tảng cá nhân, Trang luôn chủ động quảng bá Mùi Phở. Mọi người theo dõi đều có thể thấy từ teaser, poster, house rule cho đến các hoạt động tặng vé cho khán giả, Trang đều chia sẻ đầy đủ với mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần bộ phim. Phía Trang cũng chủ động xin thêm tư liệu hậu trường từ ê-kíp phim để biên tập và đăng tải trên các kênh TikTok, YouTube, Facebook như một cách ủng hộ, lan tỏa tác phẩm đến khán giả. Điều khiến Trang buồn hơn cả là từ những thông tin chưa đầy đủ lại xuất hiện những suy đoán không đúng về mối quan hệ giữa Trang và ê-kíp. Thực tế, mỗi lần gặp lại anh Minh Beta, bố Xuân Hinh, anh Cường Cá, chị Hà Hương cùng các anh chị em diễn viên khác, Trang và mọi người đều trò chuyện vui vẻ, thoải mái. Hoàn toàn không có bất kỳ xích mích hay mâu thuẫn nào như những lời đồn đoán đang lan truyền. Là một diễn viên, có ai tham gia một bộ phim mà lại không mong tác phẩm đó được khán giả đón nhận và thành công? Trang không mong tranh luận đúng - sai, càng không muốn tạo thêm ồn ào. Trang chỉ mong những điều chưa chính xác sớm được nhìn nhận lại để bộ phim Mùi Phở được đến với khán giả một cách trọn vẹn, công bằng - và để những người làm nghề không phải buồn lòng vì những hiểu lầm không đáng có. Thú thật, có lúc Trang cũng tự cười buồn với bản thân, nghĩ rằng chắc mình đang… đi đúng năm "tam tai", khi những điều không mong muốn cứ liên tiếp tìm đến. Nhưng thôi thì "tam tai" rồi cũng qua, Trang chọn giữ cho mình sự bình thản, niềm tin và tiếp tục làm nghề bằng tất cả sự yêu thương của khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe và thấu hiểu.

Ra rạp đúng dịp Tết Bính Ngọ, Mùi Phở chọn ẩm thực truyền thống làm chất liệu trung tâm để kể câu chuyện về xung đột liên thế hệ trong một gia đình làm nghề phở lâu năm. Mở đầu phim là cảnh thực khách xếp hàng từ tờ mờ sáng trước tiệm phở trứ danh của ông Mùi (Xuân Hinh). Nắm giữ bí quyết gia truyền tạo nên hương vị riêng, ông Mùi tự hào về cơ nghiệp lâu đời nhưng cũng canh cánh nỗi lo chưa tìm được người kế nghiệp xứng đáng.

Con trai ông quyết theo đuổi con đường hội họa, trong khi chàng rể, con của ông Dần (Quốc Tuấn), chủ tiệm phở đối diện, lại không được tin tưởng truyền nghề. Sau biến cố ông Dần đột quỵ qua đời, nỗi lo "đứt gánh giữa đường" càng lớn. Ông Mùi quyết đưa cháu đích tôn Sá Sùng (Bảo Nam) vào bếp từ sớm, nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt của Trinh (Thu Trang), người mẹ không muốn con trai nối nghiệp vất vả. Từ đây, chuỗi tình huống bi hài giữa bố chồng và nàng dâu liên tục nảy sinh, tạo nên màu sắc vừa hài hước vừa đậm chất gia đình cho phim.

Vai diễn của Thu Trang được xây dựng với gam màu đời thường, sắc sảo, đại diện cho mẫu phụ nữ hiện đại luôn đứng giữa hai lằn ranh - giữ gìn sự yên ấm của gia đình và bảo vệ quyền tự quyết cho con cái. Nhân vật không đối đầu vì bốc đồng, mà vì có quan điểm riêng về tương lai của con và cách gìn giữ hạnh phúc.

Chính những màn đối thoại giữa cô con dâu và ông Mùi đã đẩy xung đột thế hệ lên cao trào. Mỗi người đều có lý lẽ, đều xuất phát từ tình thương nhưng lại khác biệt trong cách thể hiện. Sự va chạm ấy không chỉ tạo kịch tính cho câu chuyện mà còn phản chiếu rõ khoảng cách tư duy giữa truyền thống và hiện đại.