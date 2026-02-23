5 cách DC sẽ đánh bại Marvel vào năm 2026

Bước sang năm 2026, kỷ nguyên của các siêu anh hùng đang chứng kiến một cuộc đổi ngôi ngoạn mục. Trong khi James Gunn và Peter Safran đang "hồi sinh" DCU bằng những nước đi táo bạo, thì MCU dường như đang mắc kẹt trong chính ánh hào quang cũ kỹ của mình.

Dù Marvel Studios vẫn có những bom tấn như Avengers: Doomsday chuẩn bị ra rạp, nhưng liệu bấy nhiêu đó có đủ để chặn đứng sự trỗi dậy mạnh mẽ của DC?

Hãy cùng phân tích lý do tại sao DC đang dần bỏ xa Marvel trong cuộc đua năm nay.

1. DC khai thác triệt để dàn phản diện cực phẩm

Nhìn vào quá khứ, khi MCU bắt đầu đi xuống sau Endgame, chính các dự án của Sony như Venom đã góp phần giữ nhiệt cho cái tên Marvel. Tuy nhiên, sau những cú ngã ngựa đau đớn như Madame Web hay Morbius, Sony gần như đã rút lui khỏi cuộc chơi.

Ngược lại, DC đang chơi một ván bài cực hay với các ác nhân. Trailer mới của Supergirl đã giới thiệu Lobo – gã thợ săn tiền thưởng được mong đợi nhất màn ảnh do "Aquaman" Jason Momoa thủ vai.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2026 còn chứng kiến sự xuất hiện của Clayface, một trong những kẻ thù truyền kiếp và thú vị nhất của Batman. DC đang cho thấy họ biết cách làm mới mình qua những góc nhìn phản diện.

2. Sự thám hiểm của DC đối đầu với sự tuyệt vọng của Marvel

James Gunn đang cho thấy một tầm nhìn xa khi liên tục khai thác những nhân vật mới. Nếu năm ngoái chúng ta có Guy Gardner, Hawkgirl thì năm nay, DCU sẽ trình làng khả năng của John Stewart và Hal Jordan (Green Lantern), cùng với sự xuất hiện của Supergirl.

Trong khi đó, Marvel dường như đang lâm vào ngõ cụt khi phải "cầu cứu" Robert Downey Jr. quay trở lại và lôi kéo anh em nhà Russo tái xuất. Việc bám víu vào những gương mặt cũ cho thấy sự thiếu hụt ý tưởng trầm trọng trong việc phát triển thế hệ kế cận của MCU.

3. Mảng truyền hình: DC thắng thế nhờ sự đột phá

MCU từng thành công với Wonder Man, nhưng các dự án sau đó như Vision Quest hay Daredevil: Born Again vẫn chỉ quanh quẩn với những nhân vật đã quá quen thuộc.

DCU thì khác, họ đang chuẩn bị tung ra series Lanterns. Không chỉ dừng lại ở một, mà là hai Green Lantern cùng xuất hiện. Bộ phim được tiết lộ sẽ mang hơi hướng của siêu phẩm True Detective kết hợp với yếu tố thám hiểm ngoài hành tinh, hứa hẹn một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho khán giả.

4. Danh sách phim năm 2026: DC áp đảo về số lượng lẫn chất lượng

Nhìn vào Slate phim năm 2026, Marvel chỉ có hai quân bài chiến lược là Spider-Man: Brand New Day và Avengers: Doomsday. Đây là hai IP lớn nhất của Marvel. Nếu hai bộ phim này không đạt kỳ vọng, Marvel Studios gần như không còn đường lui.

Phía bên kia chiến tuyến, DCU sẵn sàng oanh tạc phòng vé với một danh sách dài các nhân vật mà fan hâm mộ đã khao khát từ lâu, từ Kara Zor-El, Lobo đến dàn Lantern và Clayface. Sự đa dạng này giúp DC có nhiều cơ hội để bứt phá hơn.

5. MCU đang mắc kẹt trong "vùng xám"

Không cần so sánh với DC, bản thân Marvel đang tự làm khó mình. Dự án Blade với sự góp mặt của Mahershala Ali vẫn là một dấu hỏi lớn không lời giải. Ngoài ra, các dự án như Armor Wars, Eternals hay Black Knight dường như đã bị bỏ quên hoặc không có hướng phát triển rõ rệt. Marvel đang loay hoay giữa việc bảo tồn các IP cũ và phát triển những nhân vật mới đã giới thiệu.