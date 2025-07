The Fantastic Four: First Steps - Marvel cứ an toàn thế này thì DC vượt mặt mất thôi

The Fantastic Four: First Steps (Tựa Việt: Bộ Tứ Siêu Đẳng: Bước Đi Đầu Tiên) là bom tấn mở đầu cho Kỷ nguyên anh hùng thứ 6 (Phase 6) của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), đồng thời đóng vai trò liên kết thẳng đến Avengers: Doomsday (2026). Do đó mà không ít khán giả mong đợi một bộ phim bùng nổ với đầy các vai khách mời thú vị. Song, Marvel Studios lại mang tới một tác phẩm an toàn, dù có nhiều điều mới lạ nhưng không đủ điểm nhấn.

Nội dung The Fantastic Four: First Steps theo chân đôi vợ chồng Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal) và Sue Storm/Invisible Woman (Vanessa Kirby), cậu em Human Torch/Johnny Storm (Joseph Quinn) của Sue và anh bạn thân Ben Grimm/The Thing (Ebon Moss-Bachrach). 4 năm trước, họ từng du hành lên vũ trụ và nhiễm phóng xạ nên có siêu năng lực. Cả nhóm trở thành các siêu anh hùng bảo vệ Trái đất. Thế nhưng, Silver Surfer (Julia Garner) bất ngờ xuất hiện và báo trước sự hủy diệt khi “kẻ ăn hành tinh” Galactus (Ralph Ineson) đang đến.

Nội dung an toàn, nhắm vào yếu tố gia đình

Khác với các phiên bản trước, The Fantastic Four: First Steps không kể lại câu chuyện nguồn gốc của nhóm Fantastic Four. Thay vào đó, tác phẩm chỉ giới thiệu sơ qua quá khứ của họ thông qua vài cảnh hồi tưởng ngắn gọn. Ở mốc thời gian trong phim, cả nhóm đã làm siêu anh hùng được 4 năm, trở thành người bảo hộ lẫn ngôi sao lớn nhất cả thế giới. Reed Richards và Sue Storm cũng không còn là cặp tình nhân hay cãi vã nữa mà chuẩn bị đón con trai đầu lòng.

Nhờ đó, The Fantastic Four: First Steps khai thác được hình ảnh nhóm Fantastic Four như một gia đình thực thụ. Reed và Sue sắp trở thành cha mẹ, Ben và Johnny sắp làm chú. Một gánh nặng, một trách nhiệm mới mà cả nhóm chuẩn bị gánh trên vai. Trong bối cảnh đó, họ lại còn phải đối mặt với hiểm họa lớn nhất từ trước đến nay. Galactus hay Silver Surfer sở hữu sức mạnh vượt quá tầm hiểu biết của Reed - người được mệnh danh là “thông minh nhất thế giới”.

Marvel Studios không giấu tham vọng khi để Matt Shakman - người đứng sau WandaVision - làm đạo diễn The Fantastic Four: First Steps. Cả hai tác phẩm đều là những câu chuyện về gia đình, hay cụ thể hơn là một người mẹ có thể làm gì khi có kẻ dám đe dọa đến con của mình. Fantastic Four cũng thế, họ có những lúc mâu thuẫn, có những lúc tranh cãi nhưng cuối cùng vẫn đoàn kết với nhau để chiến đấu. Đó là sợi dây liên kết vững chắc hơn bất kỳ nhóm siêu anh hùng nào khác.

The Fantastic Four: First Steps có nhiều phân đoạn cảm xúc và ý nghĩa, cho thấy các thành viên trong nhóm sẵn sàng hy sinh vì nhau và bảo vệ từng mảnh ghép đến hơi thở cuối cùng. Song, kịch bản phim cũng vì thế mà khá an toàn và dễ đoán. Cái kết cũng diễn ra chóng vánh, chưa đủ thỏa mãn so với quy mô của tác phẩm lẫn sức mạnh bá đạo mà Galactus được giới thiệu trước đó. Cuối cùng, thứ đáng nhớ nhất phim có lẽ là màn xuất hiện của nhân vật mà ai cũng mong đợi ở after-credits.

Hình ảnh, âm thanh là điểm nhấn

Không giống như các phim thuộc MCU, The Fantastic Four: First Steps lấy bối cảnh ở vũ trụ song song là Trái đất - 828. Nơi đây đang ở thập niên 1960 với phong cách retro-futuristic độc đáo. Phần bối cảnh lẫn thời trang đều được thiết kế theo màu sắc hiện đại pha lẫn nét hoài cổ đặc trưng, làm liên tưởng tới những ngày đầu của nhóm Fantastic Four trên nguyên tác truyện tranh.

Hiệu ứng siêu năng lực của các thành viên trong nhóm lẫn Silver Surfer rất đã mắt. Từ việc nữ phản diện cưỡi tấm ván bay xuyên vũ trụ hay tấm khiên chắn vô hình có thể tán xạ ánh sáng của Sue đều mãn nhãn. Các cảnh hành động của The Fantastic Four: First Steps khá ít và rải rác nhưng đều cực chất. Màn rượt đuổi giữa Silver Surfer và cả nhóm với tốc độ cao trên vũ trụ hay cuộc chạm mặt với Galactus có sự kịch tính nhất định.

Phần âm thanh với nhạc nền bắt tai, dễ nhớ và gây ấn tượng mạnh không kém gì nhạc nền của Avengers hay Wonder Woman. Các đoạn hành động lại sử dụng nhịp bass dồn dập làm tăng thêm sự nghẹt thở. Có thể nói, âm thanh đóng một phần không nhỏ giúp phim có thêm điểm nhấn bởi cốt truyện tương đối nhạt nhòa. Tiếc là kỹ xảo có những cảnh rất xịn sò nhưng cũng không ít phân đoạn tệ hại, thấy rõ lỗi phông xanh hay chưa được xử lý mượt mà.

Diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên

So với dàn diễn viên của hai phiên bản trước, The Fantastic Four: First Steps có nhiều ngôi sao thực lực hơn hẳn. Cách Marvel Studios chọn các gương mặt cho Fantastic Four mới cũng thể hiện hãng phim muốn một nhóm siêu anh hùng trưởng thành, chín chắn và có chiều sâu cảm xúc hơn. Dĩ nhiên, cả Pedro Pascal, Vanessa Kirby hay Joseph Quinn đều không làm người xem thất vọng.

Reed Richards của Pedro Pascal là một người chồng, người cha tận tụy. Anh gánh trên vai “lời nguyền trí tuệ” khi luôn phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất để bảo vệ cả nhân loại lẫn người thân. Reed như một phiên bản khác của Iron Man chỉ là không khoác lên mình bộ giáp sắt. Nhưng khác với Iron Man, anh phải đối mặt với tình huống còn tréo ngoe hơn khi nhu cầu bảo vệ người thân xung đột với thế giới. Sự đau khổ giữa cảm xúc và suy nghĩ logic thể hiện rõ trên gương mặt của nhân vật.

Trong khi đó, Sue là một người mẹ kiên định với lý tưởng bảo vệ con mình. Cô như sự dung hòa giữa tình cảm và lý trí, là thứ giúp Reed đi đúng hướng. Johnny Storm của Joseph Quinn không có nét lãng tử, đào hoa như Chris Evans năm xưa. Song, anh chàng đã có trách nhiệm với việc làm siêu anh hùng, không còn vô lo vô nghĩ như trước. Johnny vẫn mê gái nhưng đã biết tận dụng điều này để nghiên cứu kẻ thù của mình. Ben Grimm có những khoảnh khắc tủi thân vì ngoại hình xấu xí nhưng cũng biết dũng cảm theo đuổi tình cảm.

Đặc biệt, tương tác của dàn nhân vật rất mượt và chân thật, tạo cảm giác như họ là một gia đình thực thụ chứ không phải những siêu anh hùng riêng lẻ kết hợp với nhau. Ngay cả Silver Surfer của Julia Garner hay Galactus cũng không phải ác nhân một chiều mà đều có mục đích và quá khứ riêng.

Chấm điểm: 3/5

The Fantastic Four: First Steps là một bộ phim siêu anh hùng có chất lượng khá của Marvel Studios. Phim cho thấy một màu sắc khác lạ khi các anh hùng là thành viên trong gia đình, quan tâm, lo lắng, hy sinh cho nhau theo một cách rất khác. Song, với vị trí mở màn cho Kỷ nguyên anh hùng thứ 6 lẫn Avengers: Doomsday thì tác phẩm đang quá an toàn và thiếu điểm nhấn. Trước sự trở lại mạnh mẽ của DC với Superman, Marvel nên cẩn thận nếu không muốn có ngày bị thua ngược đối thủ mà mình từng bỏ xa.