Rạng sáng ngày 9/7, bộ phim Superman của đạo diễn James Gunn đã chính thức mở điểm trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, với con số bùng nổ 91% từ 55 đánh giá đầu tiên của các nhà phê bình sau những buổi chiếu sớm hồi đầu tuần. Chỉ vài tiếng sau, phim chính thức đạt chứng nhận Certified Fresh trên trang đánh giá này với mức điểm 87% - một con số ấn tượng để bắt đầu kỷ nguyên mới của DC.

Superman là phần phim được cầm trịch bởi đạo diễn James Gunn - người lái tàu mới của DC Studios và được coi là phần phim mở màn cho kỷ nguyên mới DC Universe - sau khi DCEU chính thức khép lại với Aquaman và vương quốc thất lạc tháng 12/2023. Phim có sự tham gia của loạt gương mặt mới, trong đó nam diễn viên sinh năm 1993 David Corenswet đảm nhận vai chính Superman/ Clark Kent.

Đánh giá chung về bộ phim, Matt Singer của Screen Crush viết: “Đây có lẽ là phim về Superman hay nhất tôi từng được xem”. Sheraz Farooqi của Cinema Debate nhận định: “Nhìn trên phương diện đạo diễn, James Gunn đã bước ra khỏi “vùng an toàn” của riêng ông để mang đến một trong những phim hay nhất sự nghiệp của mình.”

Về màn thể hiện của các diễn viên, David Corenswet nhận mưa lời khen khi vào vai một nhân vật đã gắn liền với những cái tên nổi tiếng như Christopher Reeve hay Henry Cavill. “David Corenswet đã thể hiện một Superman/Clark Kent xuất sắc với cả sự tự trào, vẻ quyến rũ và cả những mặt yếu đuối”, David Rooney của The Hollywood Reporter đánh giá. Rachel Brosnahan cũng mang đến một Lois Lane “hay nhất trên màn ảnh” - theo David Crow của Den of Geek. Nhà phê bình này còn hài hước nói thêm: “Superman của James Gunn là bộ phim có hiệu ứng đặc biệt tuyệt nhất tôi từng xem… ý tôi là những “tia lửa” giữa David Corenswet và Rachel Brosnahan mỗi khi họ ở cùng nhau trong khung hình”, khen ngợi tương tác tuyệt vời giữa cặp đôi chính của phim. Trong khi đó, Julian Roman của Movie Web nhận định: “Nicholas Hoult trở thành tâm điểm của phim với vai phản diện Lex Luthor”.

Khía cạnh được chờ đợi nhất của phim - phần hành động được Siddhant Adlakha của Mashable nhận xét: “Các pha hành động đầy choáng ngợp, siêu phàm đến chói lọi, đặc biệt là khi biệt đội Justice Gang cùng tham gia vào cuộc chiến.” Phụ trợ cho các yếu tố hành động là bảng màu sáng rực rỡ, mà theo Casey Chong của Casey’s Movie Mania là “sự phản ánh lý tưởng về bầu không khí tuyệt vời, đầy cảm hứng của bộ phim.”

Thế nhưng, trọng tâm của Superman vẫn là cảm xúc. David Rooney kết luận bộ phim: “Tổng thể là một tác phẩm hành động - phiêu lưu đậm chất truyện tranh, nhưng lại ấm áp trái tim con người.” Các nhà phê bình cũng đồng tình rằng, thay vì tham lam quá nhiều ẩn ý, cốt truyện phụ, điều thành công của Superman là mang đến những nhân vật thú vị khiến khán giả phấn khích và còn muốn xem họ trong những tác phẩm tiếp theo.

Nói thêm về màn trở lại của vũ trụ điện ảnh DC mùa hè năm nay, khán giả sẽ được tái ngộ những nhân vật quen thuộc như Superman, Lois Lane hay siêu ác nhân Lex Luthor - nhưng với sự thể hiện của các gương mặt hoàn toàn mới.

David Corenswet vai Superman

David Corenswet là diễn viên sinh năm 1993 tại bang Philadelphia. Anh bén duyên với diễn xuất từ năm 2002 và đã có những năm tháng theo học kịch nghệ tại Trường Nghệ thuật Juilliard danh tiếng. Gần đây, David Corenswet xuất hiện trong nhiều bộ phim lớn như Twisters, The Greatest Hits, Pearl và Look Both Ways.

David Corenswet hài hước chia sẻ, anh vốn không phải một fan của Superman từ nhỏ. Mặc dù biết đến nhân vật này như một biểu tượng của văn hóa đại chúng, Corenswet lại chưa từng đọc truyện tranh hay xem các bộ phim về Superman, thậm chí là phiên bản nổi tiếng của Christopher Reeve. Với anh chàng, sự liên kết gần gũi nhất với Superman là việc cũng giống như người anh hùng của thành phố Metropolis, Corenswet rất thích việc được giúp đỡ những chuyện tuy nhỏ nhặt nhưng làm những người xung quanh anh vui vẻ.

Cơ duyên casting Corenswet vào vai Superman đến từ dịp James Gunn theo dõi bộ phim Pearl của đạo diễn Ti West, một người bạn thân của ông. Ngay khi thấy Corenswet trên màn ảnh, James Gunn biết đây chính là Superman mà mình mong muốn, và ông khẳng định rằng, bất cứ ai đã xem bộ phim đều sẽ tin rằng David Corenswet chính là Superman.

Để chuẩn bị về mặt ngoại hình, thể chất cho vai diễn, David Corenswet đã liên tục đến phòng gym, nâng tạ gần 3 tiếng mỗi ngày cùng nhiều bài tập nặng khác để có được hình thể đẹp nhất cho vai diễn. Anh đã tăng gần 20kg để có thể diện bộ suit Superman mà không cần bất cứ lớp hóa trang hỗ trợ nào.

Rachel Brosnahan vai Lois Lane

Cũng giống như David Corenswet được chọn cho vai Superman, Rachel Brosnahan nằm trong những lựa chọn đầu tiên của đạo diễn James Gunn cho vai diễn Lois Lane. Nữ diễn viên sinh năm 1990 cũng từng vào vai phụ trong nhiều bộ phim nổi tiếng như The Amateur. Cô cũng đã “sưu tập” hàng loạt giải thưởng danh giá trong “big 4” giải thưởng cho các series, bao gồm 1 giải Emmy, 2 giải Quả Cầu Vàng, 1 giải Critics Choice và 1 giải SAG cho vai diễn trong phim Marvelous Mrs. Maisel.

Sinh ra trong thập niên 1990, Rachel Brosnahan lớn lên với các bộ phim về siêu anh hùng. Cô đặc biệt yêu thích bộ phim Superman do Christopher Reeve thủ vai, cô mê mẩn Lois Lane của Margot Kidder, và giờ đây, cô nhận được lời đề nghị để tái hiện nhân vật biểu tượng này trên màn ảnh rộng.

Lois Lane là một nhà báo ngôi sao tại tòa soạn Daily Planet, nơi mà đang đứng trước nhiều sự đe dọa trong bối cảnh báo điện tử ngày càng phát triển. Cô phóng khoáng, tự do, cống hiến cho công việc và lý tưởng của một nhà báo chân chính. Brosnahan đã có nhiều ngày làm việc cùng tổ phục trang, đạo cụ và cả đạo diễn James Gunn để mang đến một hình ảnh sinh động nhất của Lois Lane trên màn ảnh, với trang phục mang đậm hơi hướng retro nhưng không kém phần năng động, một không gian sống của cô nàng “chuẩn độc thân” hết mình vì sự nghiệp. Cô cũng hài hước bật mí, để “luyện tập” chemistry với David Corenswet, cả hai đã… hôn nhau ngay khi mới gặp trên phim trường, sau đó cãi nhau để tìm được cảm giác của những cặp đôi thực thụ.

Nicholas Hoult vai Lex Luthor

Trước David Corenswet, Nicholas Hoult lại là cái tên được khán giả nhắc đến rất nhiều như một ứng cử viên cho Superman thế hệ mới. Thậm chí anh đã thực sự đi casting cho vai diễn Superman, nhưng Hoult chia sẻ, ngay trong quá trình casting, anh biết mình hợp với Lex Luthor hơn. Và có lẽ đạo diễn James Gunn cũng nghĩ như vậy. Hoult vượt qua vòng thử vai để góp mặt trong Superman, nhưng là với vai phản diện. Chẳng vậy mà các fan DC vẫn thường “trêu đùa” nam diễn viên rằng anh không cần phải diễn trong phim, chỉ cần thể hiện sự bực mình với bất cứ ai đóng vai Superman là đủ.

Nicholas Hoult là một diễn viên người Anh, sinh năm 1989. Hoult sớm quen mặt với khán giả trong nhiều bộ phim bom tấn như loạt X-Men, Warm Bodies, Mad Max: Fury Road, The Menu hay gần đây nhất là Nosferatu. Anh thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng khi hóa thân thành công vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau và được coi là một trong những diễn viên rất được yêu thích tại Hollywood hiện tại.

Sự kiện ra mắt bộ phim Superman tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh có sự tham dự của các khách mời đặc biệt: Captain Boy, diễn viên Thịnh Vinh, Kiến An, Phương Thanh, Hoàng Phương Thảo, Vương Anh, team Saigon Heat…

SUPERMAN khởi chiếu 11.07.2025, suất chiếu đặc biệt sau 19h00 ngày 10.07.2025.