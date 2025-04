Thunderbolts*: Phim siêu anh hùng điên rồ và dị biệt nhất vũ trụ điện ảnh Marvel

Sau Avengers: Endgame (2019), nhiều khán giả cho rằng Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) đang thoái trào. Nhiều bộ phim chỉ để giới thiệu các nhân vật mới hay khái niệm đa vũ trụ mới mà không quan tâm đến chất lượng nội dung. Song, Thunderbolts* (tựa Việt: Biệt Đội Sấm Sét*) đã đưa người hâm mộ quay về thời kỳ đỉnh cao của MCU khi khai thác những cái tên quen thuộc và mang tới ý nghĩa thực sự của một siêu anh hùng.

Nội dung Thunderbolts* tiếp nối ngay sau các sự kiện trong Captain America: Brave New World. Nữ Giám đốc CIA Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) tiến hành Dự án Sentry cùng hàng loạt phi vụ đen tối nhằm tạo ra một siêu anh hùng mới đủ sức thay thế nhóm Avengers. Thế nhưng, mọi việc bại lộ khiến ả phải tìm cách xóa bỏ dấu vết. Valentina gài bẫy để nhóm sát thủ Yelena Belova (Florence Pugh), Taskmaster/Antonia Dreykov (Olga Kurylenko), U.S. Agent/John Walker (Wyatt Russell) và Ghost/Ava Starr (Hannah John-Kamen) tàn sát lẫn nhau. Họ vô tình giải thoát cho Bob (Lewis Pullman). Chàng trai có tâm lý bất ổn nhưng sở hữu sức mạnh của “một nghìn Mặt trời phát nổ” trở thành mối họa cho thế giới. Cả nhóm buộc phải kết hợp với Bucky Barnes (Sebastian Stan) và Red Guardian/Alexei Shostakov (David Harbour) để phản kháng.

Câu chuyện hài hước và đậm tính chữa lành

Thunderbolts* do đạo diễn Jake Schreier của mini-series nổi tiếng Beef (2023) thực hiện. Do đó mà những ai yêu thích loạt phim này sẽ nhận ra nhiều cảm xúc và cách xử lý quen thuộc. Trên thực tế, nhóm Thunderbolts* không phải những siêu anh hùng “chuẩn mực”. Họ là những tay sát thủ, lính đánh thuê từng làm nhiều chuyện sai trái, sát hại vô số người. Có thể nói, đây giống một phiên bản Guardians of the Galaxy ở dưới trái đất, chỉ khác là dàn nhân vật từng được khán giả biết đến qua các bộ phim Marvel trước đây.

Nhờ đó mà tác phẩm có nhiều tình huống hài hước dựa trên tương tác của dàn “đầu trộm đuôi cướp” này. Ai nấy đều từng làm nhiều tội ác nên không hề tin tưởng lẫn nhau. Họ vừa chiến đấu vừa có những màn cà khịa nhau không ngớt. Nhiều pha cãi vả khó đỡ khi xoáy sâu vào quá khứ sai trái của mỗi người. Yếu tố gây cười được thực hiện duyên dáng, không hề quá lố hay sa đà như nhiều phim khác. Sự vô kỷ luật, cái tôi cao, tính cách quá lố và không hề biết tôn trọng người đối diện khác hẳn các siêu anh hùng truyền thống chính là thứ tạo nên sự "điên rồ" cho nhóm. Cách họ hoạt động không hề có sự phối hợp hay kế hoạch gì, mạnh ai nấy đánh tán loạn cũng tăng thêm tính giải trí.

Thế nhưng, Thunderbolts* không chỉ có sự hài hước. Phim là hành trình cứu chuộc của những kẻ tội đồ. Mỗi thành viên trong nhóm là nạn nhân của những tổn thương, sang chấn tâm lý trong quá khứ. Yelena bị buộc trở thành sát thủ từ bé, phải tận tay chỉ điểm gây ra cái chết của người bạn thân. Ava từ nhỏ phải chịu vô số đau đớn và sống trong phòng thí nghiệm quân sự. Bucky vẫn chưa thể thoát được cảm xúc tội lỗi bởi quá khứ Chiến Binh Mùa Đông. John bị chấn thương tâm lý bởi sự tẩy chay khi làm Captain America phiên bản lỗi. Ngay cả Bob cũng có tuổi thơ đau buồn, cha bạo hành còn mẹ thì luôn đổ lỗi cho anh.

Phim xoáy sâu vào đau đớn và tổn thương của từng người, cho khán giả thấy được lý do vì sao họ chọn con đường tội lỗi. Đồng thời, mỗi nhân vật đều cảm thấy “trống rỗng”, không biết được mục đích sống của mình. Trong thâm tâm, họ khao khát được chiến đấu cho lẽ phải, bảo vệ những sinh mạng vô tội. Chính sự vỡ nát trong tâm hồn của mỗi nhân vật là mảnh ghép để họ có sự kết nối và xoa dịu, chữa lành cho nhau. Chính việc từng thành viên Thunderbolts* đã xuất hiện trước đây giúp hành trình của họ dễ đồng cảm hơn. Có thể nói, dàn sát thủ trong phim không chỉ chiến đấu với phản diện mà còn với chính mặt tối trong tâm hồn mình. Và qua quá trình đó, họ từ những kẻ cô độc đã tìm thấy mảnh ghép để tạo ra một đội siêu anh hùng mới đầy hứa hẹn.

Đáng tiếc là do thời lượng tạo ra quá trình chữa lành của dàn nhân vật quá nhiều nên Thunderbolts* khó mà tạo được một câu chuyện phức tạp. Phim có mạch nhanh, dồn dập tạo cảm giác hơn hai tiếng trôi qua rất nhanh. Song, các tình tiết lại khá dễ đoán và an toàn. Fan của Marvel dễ dàng biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo hay thậm chí là cái kết nếu theo dõi các nội dung quảng bá của hãng trước đó.

Hành động mãn nhãn

Dù không có những cá nhân sở hữu có siêu năng lực độc đáo như Thor (Chris Hemsworth) hay Hulk (Mark Ruffalo), phần hành động của Thunderbolts* vẫn rất ấn tượng. Các cảnh chiến đấu trong phim có biên đạo hành động rất tốt. Phong cách chiến đấu sát thủ đặc trưng của Yelena hay siêu sức mạnh của John Walker và Bucky đều được thể hiện rõ nét. Từ các trận đánh tay đôi cho tới chiến đấu số đông đều rất đã mắt, đã tai bởi các góc quay được đầu tư kỹ lưỡng và phần âm thanh xịn sò.

Có thể nói, tác phẩm gợi nhắc tới phần phim Captain America: The Winter Soldier (2014) đỉnh cao của MCU. Các chiêu thức quen thuộc khi đâm dao của Bucky, những pha nhào lộn của Yelena hay sự ảo diệu của Ghost đủ để thỏa mãn fan của thể loại hành động. Phần kỹ xảo, cháy nổ của phim không nhiều nhưng đủ hoành tráng và mãn nhãn.

Siêu năng lực của Sentry quá bá đạo và “lệch kèo” so với nhóm sát thủ. Nhân vật vừa siêu khỏe, bất khả xâm phạm lại còn có thể bay lượn, thao túng vật chất… Trận đánh giữa hai phe cho thấy được sự chênh lệch thực lực rất lớn. Cách thể hiện sự cố sức của nhóm Thunderbolts* so với vẻ “nhàn hạ”, xen kẽ xem thường của Sentry khá thú vị. Mỗi pha ra đòn đều mượt mà, phối hợp nhuần nhuyễn và mãn nhãn.

Dàn diễn viên tròn vai

Ngoài Sentry của Lewis Pullman, dàn diễn viên của Thunderbolts* đều từng xuất hiện trong các phim trước đây của MCU. Do đó mà họ không gặp khó khăn gì khi thể hiện lại cá tính độc đáo của từng người. Song, bộ phim còn đi xa hơn khi đẩy họ vào nghịch cảnh và đối mặt với mặt tối của chính mình.

Đây là lúc mà diễn xuất của Florence Pugh, Wyatt Russell, Sebastian Stan hay Lewis Pullman… được bộc lộ một cách ấn tượng nhất. Florence Pugh là ngôi sao sáng nhất của tác phẩm. Yelena liên tục dằn vặt và sống trong bóng tối của quá khứ. Cô còn chịu thêm nỗi đau mất đi người chị Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Yelena sống như một chiếc vỏ rỗng, không có mục đích, không có niềm vui. Song, chính cô lại phải đối mặt với nỗi đau đó và tự vượt qua để trở thành điểm tựa cho đồng đội.

Ngoài Florence Pugh, Wyatt Russell, David Harbour, Sebastian Stan hay John Hannah-Kamen đều có những khoảnh khắc đắt giá và đất diễn riêng. Tổng thể cả dàn diễn viên tạo ra một hành trình cứu chuộc vừa hài hước, vừa cảm xúc và cũng rất "dị biệt".

Chấm điểm: 3.5/5

Có thể thấy Thunderbolts* là minh chứng cho thấy Marvel Studios vẫn có thể làm ra những bộ phim siêu anh hùng hay và đúng nghĩa. Thay vì lan man vào các yếu tố mang tính thời đại xa vời, bộ phim tập trung vào cốt lõi của siêu anh hùng là nỗi đau và khao khát bảo vệ lẽ phải và những người yếu thế hơn. Nhờ đó mà bộ phim mang đến những trải nghiệm giải trí gần gũi, dễ hiểu và bùng nổ, đồng thời hứa hẹn cho Avengers: Doomsday năm sau.