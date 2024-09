Bên cạnh Avengers, Marvel Studios cũng đang tích cực xây dựng rất nhiều biệt đội khác trong vũ trụ điện ảnh của mình (MCU). Trong đó có thể kể đến Young Avengers (với các thành viên như Kamala Khan, Kate Bishop), Midnight Sons (Doctor Strange, Moon Knight, Werewolf by Night), hay Defenders (Daredevil, Jessica Jones), và đương nhiên không thể thiếu Thunderbolts - “Suicide Squad” nhà Marvel.



Mới đây, trailer đầu tiên của Thunderbolt* đã chính thức được công bố, hé lộ đội hình đầy đủ của biệt đội phản anh hùng đình đám nhất nhì của truyện tranh Marvel, với những gương mặt quen thuộc như Bucky Barnes (Winter Soldier), Ava Starr (Ghost), John Walker (U.S. Agent), Yelena Belova (Black Widow), Alexei Shostakov (Red Guardian) và Antonia Dreykov (Taskmaster). Đây cũng sẽ là dự án khép lại giai đoạn thứ 5 của MCU.

Trailer chính thức đầu tiên của Thunderbolt*, bom tấn điện ảnh cuối cùng của MCU giai đoạn 5 - Video: Marvel Studios.

Theo đoạn trailer trên đây cho thấy, các thành viên của Thunderbolt được tập hợp bởi Contessa Valentina Allegra de Fontaine. Đây chính là người đã chiêu mộ U.S. Agent trong đoạn kết series The Falcon & the Winter Soldier , cũng là người đã “giật dây” để Yelena truy sát Clint Barton trong series Hawkeye. Có thể thấy, dưới góc nhìn của Valentina, Thunderbolt là tập hợp của những kẻ xấu, những phản diện, những người từng thực hiện nhiều hành vi phạm tội trong quá khứ và rất phù hợp với các nhiệm vụ có tính cảm tử.



Bên cạnh đó, dường như có một thế lực bí ẩn đang âm mưu tiêu diệt các thành viên của Thunderbolt bằng cách để họ tàn sát lẫn nhau. Đó cũng chính là khi biệt đội này chạm trán với Bob - nhân vật đang được người hâm mộ đồn đoán là Sentry, “Superman” của Marvel. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa thể khẳng định liệu Sentry có phải là phản diện chính của bom tấn này hay không.

Các thành viên của Thunderbolt bị “dắt mũi” bởi một thế lực bí ẩn? - Ảnh: Internet.

Tất cả các vai diễn chính trong Thunderbolt* đều sẽ được phụ trách bởi những gương mặt quen thuộc từng tham gia các dự án trước đây của Marvel Studios. Trong đó bao gồm Sebastian Stan (vai Bucky Barnes), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei Shostakov), Wyatt Russell (John Walker), Olga Kurylenko (Antonia Dreykov), Hannah John-Kamen (Ava Starr) và Julia Louis-Dreyfus (Valentina). Nhân vật bí ẩn Bob sẽ do Lewis Pullman đảm nhiệm.



Theo dự kiến, Thunderbolt* sẽ công chiếu vào tháng 5/2025.

Nguồn: ScreenRant