Dear Hyeri (Gửi Hyeri Thân Yêu) là bộ phim đầu tuần mới của đài ENA, vừa ra mắt vào tối 24/9 vừa qua. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của "nữ hoàng rating" Shin Hye Sun trên nhà đài này, khiến khán giả vô cùng kỳ vọng vào màn hợp tác bùng nổ. Và trước mắt, đáng mừng khi rating phim ghi nhận con số 2%, cao hơn so với rating mở màn của bộ phim trước đó, dấu hiệu tích cực cho phim đầu tuần của đài ENA - một nhà đài vốn ít người xem.



Hiện tại, tỷ lệ thuận với rating khả quan là khá nhiều phản hồi tích cực từ khán giả dành cho Dear Hyeri, nhất là nữ chính Shin Hye Sun. Trong phim, cô vào vai Joo Eun Ho - người có mối tình 8 năm ngọt ngào với Jeong Hyun Oh (Lee Jin Wook). Tuy nhiên mối tình bền chặt lại đổ bể khi Eun Ho muốn kết hôn còn Hyun Oh thì không. Trước momg muốn của Eun Ho, Hyun Oh dứt khoát chia tay, bất chấp việc bạn gái khóc lóc bi luỵ. Thế nhưng sau khi chia tay, Hyun Oh lại làm đủ trò để gây chú ý với người yêu cũ tại nơi làm việc. Trong khi đó, Eun Ho nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc và xuất hiện với hình ảnh một nữ nhân viên chuyên nghiệp, đầy tự tin, chủ động.

Dĩ nhiên một Eun Ho tự tin thì chẳng có gì quá thú vị, thứ được quan tâm hơn cả là nhân cách khác của Eun Ho - cô bé Hyeri. Do mắc chứng rối loạn phân ly, Joo Eun Ho thường xuyên xuất hiện với hình ảnh trái ngược khi "nhập vai" Hyeri. Không giống như Joo Eun Ho, người tự tin vào mọi thứ, Joo Hye Ri lại nhút nhát, e dè, và luôn cố gắng che nửa khuôn mặt bằng tóc mái. Đáng nói hơn khi ở nhân cách Hyeri, cô lại yêu đơn phương Kang Joo Yeon (Kang Hoon) - một đồng nghiệp vốn có ác cảm với cô. Hai nhân cách đan xen khiến Joo Eun Ho không hề hay biết mình đang rơi vào một mối quan hề tình cảm đầy rắc rối.

Như đã nói ở trên, Eun Ho và Hyeri tuy cùng là một người nhưng tính cách, tạo hình hoàn toàn trái ngược. Eun Ho tự tin trong những bộ đồ công sở sành điệu còn Hyeri lại xuất hiện với dáng vẻ rụt rè, trang phục tối giản và tóc mái che nửa khuôn mặt để tránh giao tiếp ánh mắt với mọi người. Hai hình ảnh trái ngược hoàn toàn được Shin Hye Sun thể hiện quá xuất sắc trong cùng một tập phim. Từ thần thái, ánh mắt đến cả dáng đi đều như hai người khác nhau. Màn thể hiện này đã giúp Dear Hyeri nhận về nhiều lời tán dương dù trước khi lên sóng, phim vấp phải những chỉ trích gay gắt xoay quanh đời tư của nam chính.

Bình luận của khán giả: - Diễn 2 nhân cách từ dáng đi, phong thái, giọng nói khác hẳn nhau luôn, đỉnh quá. - Thích nhân cách Hyeri quá, rụt rè nhưng cũng táo bạo. Shin Hye Sun diễn đỉnh quá đi. - Shin Hye Sun thực sự là một diễn viên giỏi, tôi nghĩ cô ấy đã làm tốt trong việc tách biệt hai nhân vật. Câu chuyện rất thú vị và cách quay phim + màu phim khá hay. - Tôi không thích những chuyện tình tay ba nhưng sẽ xem phim vì Shin Hye Sun và Kang Hoon. Đẹp đôi và diễn hay quá.

Hai hình ảnh trái ngược được Shin Hye Sun thể hiện xuất sắc

Nguồn ảnh: ENA