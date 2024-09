Gần đây, bộ phim Love Next Door đang được phủ sóng rộng rãi và nhận nhiều phản ứng tích cực từ người xem vì cốt truyện quá hay. Qua bộ phim, bộ đôi Jung Hae In và Jung So Min được netizen đánh giá cao về tài năng diễn xuất cũng như hiệu ứng hóa học tự nhiên khiến triệu trái tim người xem cũng phải rung động như thuở "tình đầu".

Mới đây, đài TvN đã tung hậu trường tập 12 của bộ phim dẫn đến nổ ra xôn xao dư luận. Đây là tập có con số rating cao kỷ lục so với các tập trước đó, nhờ chemistry siêu thật của Jung Hae In và Jung So Min ở cuối tập phim. Khi này, theo như kịch bản thì cả bố mẹ của đôi chính đều đi du lịch và vô tình tạo không gian riêng tư cho đôi trẻ đã dẫn đến có thêm cảnh hôn táo bạo ở phần cuối phim.

Theo như đoạn clip hậu trường, nữ diễn viên Jung So Min đã không khỏi ngại ngùng và phải quay đi quay lại cảnh hôn cho nhiều phân đoạn. Có thể đây là cảnh hôn khá gấp và phải thực hiện một cách mượt mà, tự nhiên nhất nên cô nàng vẫn chưa sẵn sàng. Từ đây, netizen đã bày tỏ sự hứng thú khi thấy Jung So Min thẹn thùng và thi nhau tác hợp cả hai diễn viên chính mau "về chung một thuyền". Chi tiết Jung So Min đang tình tứ bên Jung Hae In thì lại gục đầu vào vai bạn diễn đã cho thấy rõ cô đã không thể che giấu sự ngượng ngùng khi hôn và đã cười rất nhiều ngay sau đó.

Nói thêm về chemistry của cặp đôi, người hâm mộ đã cho rằng đây chính là những hành động yêu thương thật và cảm giác giữa hai diễn viên có sự ăn ý rất mạnh mẽ và hòa hợp với nhau. Ngoài đời, cả Jung So Min và Jung Hae In cũng thường chia sẻ những bức ảnh hậu trường đầy tình tứ. Một phần để quảng bá cho bộ phim, phần còn lại có thể là do mối quan hệ thân thiết giữa họ đã đi đến mức cao hơn, hứa hẹn còn có thể tiến triển xa hơn nữa.

Một số bình luận từ khán giả:

- Phân cảnh này không nên xem cùng phụ huynh đâu - Tới khúc này tôi phải vỗ tay cho diễn xuất của anh Hiếu với chị Lựu nha, vì tự nhiên quá trời. Nhìn thật lắm luôn á - Chị Lựu đã "chín" - Chị Jung So Min bả ngại nhìn thấy cưng ghê, diễn tự nhiên nữa. Mười điểm - Cái cảnh này tôi chờ lâu lắm rồi mà sao trên phim chị Min táo bạo lắm mà ta, ai ngờ hậu trường cổ cười nhiều vậy, đáng yêu quá - Hóng tập mới ghê mọi người ơi

- Đôi này phim giả tình thật chắc luôn, coi cách chị So Min ngại cũng đủ hiểu rồi - Anh Hiếu tinh tế ghê, thấy bạn diễn ngại nên ảnh động viên. Tuyệt vời

Hãy cùng hóng chờ tập mới của Love Next Door phát sóng vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuàn trên TvN nhé.