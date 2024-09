Mới đây, bộ phim Những Điều Đến Sau Tình Yêu (tựa Anh: "What comes after love") vừa tung trailer chính thứ hai. Tác phẩm này có sự tham gia của cặp đôi diễn viên vừa đẹp mê mẩn lại có thực lực diễn xuất miễn bàn là Lee Se Young cùng với Sakaguchi Kentaro. Vốn dĩ, khán giả rất mong chờ màn kết hợp của cả hai và sau khi xem trailer mới, sự kỳ vọng này chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.

Trong video, cặp đôi nhân vật chính Hong (Lee Se Young) - Jungo (Sakaguchi Kentaro) đã có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Thậm chí, Hong còn từng thử mặc váy cưới. Tuy nhiên, chuyện tình của họ lại có một kết thúc dở dang.

5 năm trôi qua, cuộc sống của mỗi người đều đã có những ngã rẽ khác nhưng ký ức về nhau vẫn luôn được cất giữ ở góc sâu nhất của trái tim mỗi người. Cả Hong lẫn Jungo đều mang rất nhiều những cung bậc cảm xúc, chúng được thể hiện trọn vẹn qua ánh mắt biết nói của Lee Se Young và Sakaguchi Kentaro.

Lee Se Young đóng vai Hong trong phim "Những điều đến sau tình yêu".

Vai nam chính Jungo do Sakaguchi Kentaro thể hiện.

Trailer phim "Những điều đến sau tình yêu".

Với một kịch bản hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cộng thêm diễn xuất tuyệt vời của dàn cast, Những Điều Đến Sau Tình Yêu có khả năng sẽ trở thành một trong những bộ phim lãng mạn Hàn hay nhất năm 2024.

Bộ phim Những Điều Đến Sau Tình Yêu do Lee Se Young và Sakaguchi Kentaro đóng chính sẽ chiếu từ ngày 27/9 trên COUPANG TV.