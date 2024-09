Dòng phim siêu anh hùng những tháng cuối năm 2024 sẽ là “sân chơi” riêng của Sony Pictures, khi họ cho ra mắt đến 2 dự án điện ảnh, bao gồm Kraven the Hunter và Venom: The Last Dance (Venom 3). Trong đó, phần phim tiếp theo dành cho Eddie Brock/Venom đang nhận được nhiều sự chú ý hơn cả, bởi đây được cho là phim lẻ cuối cùng xoay quanh nhân vật phản anh hùng rất được yêu mến này.



Mới đây, Sony đã tung ra trailer tiếp theo của Venom: The Last Dance, hé lộ thêm nhiều phân cảnh hành động mãn nhãn cùng một số chi tiết liên quan đến cốt truyện chính, bao gồm cả danh tính nhân vật phản diện trung tâm.

Trailer mới nhất của Venom: The Last Dance hé lộ Knull sẽ là phản diện chính của bom tấn này - Video: Sony Pictures.

Venom: The Last Dance đặt Venom và Eddie vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi bị săn đuổi bởi 2 thế lực khác nhau: Đó là quân đội Trái Đất và những sinh vật đến từ quê nhà của Venom ngoài không gian xa xôi. Trailer trên đây cũng hé lộ phản diện của phim chính là tà thần Knull - “cha đẻ” của Venom cũng như các loài ký sinh vũ trụ khác. Cặp đôi Eddie/Venom đang sở hữu một thứ quý giá mà Knull cần, đó là lý do vì sao hắn cử rất nhiều loài quái vật hung tợn đến Trái Đất để truy lùng họ.



Bên cạnh đó, bất chấp việc Sony đang tỏ ra hết sức kín tiếng về kịch bản của Venom: The Last Dance, một số thông tin cho rằng Venom sẽ hi sinh trong trận chiến với Knull khép lại bộ 3 phim lẻ của mình. Một số chi tiết trong phân đoạn cuối của trailer mới nhất dường như cũng góp phần khẳng định thông tin này, với những chi tiết liên quan đến mối quan hệ cộng sinh giữa Eddie và Venom sẽ phá hủy thế giới, hay việc Eddie buộc phải đưa ra quyết định hy sinh giống như “lẽ tất yếu trong cuộc đời của bất kỳ người đàn ông nào”.

Venom: The Last Dance sẽ là dự án phim lẻ cuối cùng xoay quanh Venom và Eddie Brock trong vũ trụ siêu anh hùng của Sony - Ảnh: Internet.

Tom Hardy sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò Eddie Brock trong bom tấn sắp tới, cùng với sự tham gia của Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach và Stephen Graham. Bộ phim này do Kelly Marcel đạo diễn, đồng thời cũng là người đã cùng Tom Hardy xây dựng phần kịch bản.



Venom: The Last Dance sẽ công chiếu vào ngày 25/10 tới đây.

Nguồn: SonyPictures