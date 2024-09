Sex And The City là series ăn khách xoay quanh bốn người bạn thân gồm Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis), Samantha Jones (Kim Cattrall) và Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) sống tại New York. Họ có những tính cách và sở thích tình dục, hẹn hò khác nhau nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm. Dù có nhiều khoảnh khắc “chị chị em em” trên phim là thế, Kim Cattrall thực chất lại bị các bạn diễn, đặc biệt là Sarah Jessica Parker cô lập.

Một bài báo của New York Post năm 2017 từng mô tả mối quan hệ phức tạp giữa dàn diễn viên Sex and the City ở phía hậu trường. Theo bài viết, Sarah và Cynthia nhanh chóng trở nên thân thiết do từng biết nhau từ trước đó khi còn là những nữ diễn viên trẻ trên sân khấu kịch Broadway. Họ kết nạp thêm Kristin vào nhóm. Trong khi đó, Kim lạc lõng giữa bộ ba còn lại. Cô càng bị cô lập khi nhà sản xuất Darren Star rời loạt phim và được thay thế bằng một người bạn của Sarah là Michael Patrick King.

Kim Cattrall và Sarah Jessica Parker thực chất không ưa nhau

Bốn năm sau khi mùa 6 khép lại, trang Telegraph tiết lộ Sarah và Kim đã cãi nhau về tiền bạc khi Sarah được trao danh hiệu điều hành sản xuất từ mùa thứ 2, cũng như tăng lương lên mức 300.000 USD. Khi phát hiện ra điều này, Kim đã cố gắng thương lượng để có mức lương cao hơn. Điều này khiến dàn diễn viên tỏ ra khó chịu và họ “thậm chí không ngồi với Kim trong giờ ăn”. Vào năm 2004, Kim cũng không ngồi với các nữ diễn viên khác tại lễ trao giải Emmy. Cô đã phát biểu: “ Chúng tôi có phải là bạn thân không? Không. Chúng tôi là diễn viên chuyên nghiệp. Chúng tôi có cuộc sống riêng của mình” .

Kim Cattrall

Mâu thuẫn này cũng là một trong những lý do khiến phần phim điện ảnh thứ 3 của Sex and the City bị hủy bỏ. Theo tờ The Daily Mail, Kim muốn Warner Bros. sản xuất những dự án khác mà bà đang phát triển, nếu không nữ diễn viên sẽ không góp mặt trong phim. Chính vì lẽ đó phần phim điện ảnh thứ 3 đã bị hủy bỏ vì nhà sản xuất không thể đáp ứng được đòi hỏi quá quắt của cô. Kim phủ nhận điều này, nhưng trong một phim tài liệu ra mắt sau đó, bà xác nhận không có hứng thú quay trở lại. Ngôi sao sinh năm 1956 nói với nhà báo Piers Morgan: “Chúng tôi chưa bao giờ là bạn, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp. Và theo một số cách, đó là một nơi rất lành mạnh, vì bạn có ranh giới rõ ràng giữa cuộc sống nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân của mình” . Tuy nhiên, Kim cho biết bà nghĩ Sarah “có thể tử tế hơn” với mình.

Theo nhiều nguồn tin khác, Kim Cattrall không muốn xuất hiện trong phần ba khi nhận được kịch bản vô cùng bất công cho nhân vật của mình. Trong phim, Mr. Big (Chris Noth) sẽ bị loại bỏ, còn Samantha nhận được tin nhắn khiêu dâm và ảnh khỏa thân từ Brady, con trai 14 tuổi của Miranda. Kịch bản này sau đó được chuyển thể thành series And Just Like That … và bị giới phê bình lẫn khán giả chê bai thậm tệ.