Sex and the City giúp phụ nữ thay đổi một điều mang tính bước ngoặt suốt 20 năm qua

Sex and the City là loạt phim truyền hình của đài HBO lên sóng từ năm 1998 đến 2004 với 6 mùa. Nó được chuyển thể từ chuyên mục báo và tuyển tập sách cùng tên xuất bản năm 1996 của Candace Bushnell. Trong 6 năm đó, series đã thắng 7 trong tổng số 54 đề cử Primetime Emmy Award, 8 trong tổng số 24 đề cử Quả Cầu Vàng và tác động lớn đến văn hóa, xã hội nước Mỹ.

Lấy bối cảnh ở Thành phố New York đông đúc, xa hoa bậc nhất nước Mỹ, Sex and the City kể về cuộc sống của 4 người phụ nữ gồm Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattrall), Charlotte York (Kristin Davis) và Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) trong độ tuổi 30-40. Dù tính cách và quan điểm tình dục khác biệt, họ vẫn thân thiết và thường xuyên tâm sự với nhau. Loạt có nhiều câu chuyện liên tục đề cập đến các vấn đề xã hội đương đại như tình bạn, tình dục, tình yêu và sự nữ tính.

Dù chỉ kéo dài 6 mùa và hai phần phim điện ảnh nhưng di sản của Sex and the City lại ảnh hưởng suốt tận 20 năm sau đó. Jenny Bicks - một trong những biên kịch đầu tiên của Sex and the City - nhớ lại: “Tôi đang nhìn thứ gì đó trên tường nhà mình, đó là một bìa đóng khung từ tạp chí Time [tháng 8 năm 2000] về 4 ngôi sao của chúng tôi và trên đó có dòng chữ ‘Ai cần lấy chồng?’. Đây thực sự là bước ngoặt để nói rằng chúng tôi chỉ muốn có bạn bè và chúng tôi không cần phải kết hôn. Đó là một vấn đề lớn” .

Lý do khiến loạt phim được khán giả yêu mến vì nó gần gũi, chân thật và bắt nguồn từ những buổi hẹn hò của tổ biên kịch. Bricks nói: “Mỗi ngày chúng tôi đều có những buổi hẹn hò tồi tệ và đến và nói rằng, ‘Được rồi, đó là một buổi hẹn hò tồi tệ, nhưng có thể là một câu chuyện tuyệt vời.’ Nhân tiện, điều đó thực sự khiến việc hẹn hò trở nên thú vị hơn rất nhiều”.

Câu chuyện hẹn hò hài hước của 4 nhân vật cho thấy rằng phụ nữ không cần phải chịu áp lực kết hôn sớm. Họ cũng chẳng cần gò ép mình trong những mối quan hệ độc hại mà có thể tự do tìm kiếm người phụ hợp. Candace Bushnell nói: “Bây giờ, phụ nữ kết hôn muộn hơn giống như mọi người đều có những năm tháng Sex and the City vậy. Bạn còn độc thân, bạn đang tìm kiếm người phù hợp. Bạn có một nhóm bạn thân thiết vì không ai trong số các bạn kết hôn, và vì vậy bạn bè của bạn trở thành gia đình của bạn. Thực sự thì nó chính là một hiện tượng xã hội” .