Sao phim Sex And The City từ chối nói về vai diễn "ham muốn tình dục"

Ngôi sao truyền hình Kim Cattrall đã vừa có cuộc trò chuyện dài trong BBC Radio 4 podcast. Tại đây, cô chia sẻ về bộ phim mới Central Intelligence, về cuộc sống trên màn ảnh và về việc không có con của mình. Kim tỏ ra khá thoải mái khi người phỏng vấn cô nói về mọi chủ đề - cho đến khi nhắc về vai diễn Samantha của Sex And The City, vai diễn biểu tượng trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Trong Sex And The City, vai diễn Samantha - vai diễn được miêu tả là một người ham muốn tình dục, bất chấp, dí dỏm một cách chua chát nhưng luôn sống cuộc sống tốt nhất của mình - được coi là vai diễn đầy ấn tượng trong 4 vai diễn nữ của phim. Chính Samantha đã khiến cho chương trình nổi tiếng của HBO được nhớ đến, trở nên giống như những gì mọi người nói - một chương trình mang tính biểu tượng, mang tính cách mạng nhất trong lịch sử truyền hình.

Kim cũng từng nói về vai Samantha trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi không nghĩ từng có người phụ nữ nào thể hiện nhiều khoái cảm tình dục như vậy trên truyền hình mà không bị trừng phạt. Tôi không bao giờ chán khi phụ nữ đến và nói với tôi rằng: "Cô đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi"...".

Kim Cattrall và Sarah Jessica Parker trong thời gian đóng chung Sex And The City. (Ảnh: Getty Images)



Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn vào tháng 9 n ăm 2024, Kim đề cập đến vai diễn đó một cách qua loa, gần như muốn né không phải nói tới. Kim nói rằng cô "đã cố gắng đưa sự thật về việc trở thành một phụ nữ độc thân ở New York, những điều mà mọi người có thể không biết, những điều mọi người chưa từng thấy trước đây". Người phỏng vấn sau đó cũng được nhắc nhở khéo léo là không được hỏi về thời kỳ đó - một phần khá dài (từ năm 1998 đến năm 2004 trong sự nghiệp của Kim. Điều này có vẻ gây khó cho người phỏng vấn Kim Cattrall khi khoảng thời gian ấy trên thực tế chiếm phần lớn thời kỳ nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cô.

Nhưng, cũng không khó hiểu lý do Kim lại tránh nhắc đến vai diễn Samantha cũng như Sex And The City - đặc biệt với những người hâm mộ bộ phim. Một phần lý do, đúng hơn là toàn bộ lý do, vẫn là tin đồn về mối bất hòa đang diễn ra giữa Cattrall và bạn diễn Sarah Jessica Parker. Đã có khoảng thời gian truyền thông mỹ đưa tin rằng toàn bộ dàn diễn viên ghét nhau. Tuy nhiên, Kim khi ấy đã phủ nhận, cho rằng đó là sự bàn tán phân biệt giới tính. "Ý tôi là, The Sopranos (một phim truyền hình nổi tiếng khác - P.V) chưa bao giờ có bất kỳ câu hỏi nào được hỏi về việc họ có thích nhau hay không, bởi vì các nhân vật của phim không phải tất cả họ đều là phụ nữ".

Khi chương trình khởi động lại vào năm 2021, với tên gọi "And Just Like That…", Kim Cattrall đã không tham gia. Trước sự vắng mặt của Kim khi phần mới được thực hiện, ngôi sao của phim là Sarah Jessica Parker đã nói vào thời điểm đó: "Chúng tôi không yêu cầu cô ấy tham gia vì cô ấy nói rõ rằng đó không phải là điều cô ấy muốn theo đuổi, và chúng tôi không còn cảm thấy thoải mái nữa, vì vậy chúng tôi không nghĩ đến điều đó nữa". Với câu trả lời này của Sarah, toàn bộ sự việc cũ, những tin đồn bất hòa... đã được hâm nóng lại, mặc dù thực tế là Kim Cattrall đã xuất hiện thoáng qua trong phần kết của mùa thứ hai vào năm 2023. Các nhà báo vẫn đưa tin về mọi thứ theo dòng thời gian theo cách đầy phức tạp. Có lẽ đây chính là lý do Kim không muốn nhắc đến Sex And The City trong cuộc phỏng vấn mới của mình.