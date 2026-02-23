Dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán đã chính thức kết thúc nhưng đường đua phim Tết vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Là cao điểm thị trường điện ảnh nước nhà, bộ tứ Thỏ Ơi!! - Nhà Ba Tôi Một Phòng - Báu Vật Trời Cho - Mùi Phở đã tạo nên thế cạnh tranh nảy lửa những ngày qua, giúp các diễn viên từ đó cũng “thơm lây”. Mới đây, 1 đơn vị chuyên đo lường dữ liệu và độ thảo luận trên MXH, đã công bố các ngôi sao hot nhất màn ảnh Tết 2026 và thành công thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

1.Văn Mai Hương

Thỏ Ơi!! không chỉ dẫn đầu đoàn đua phim Tết mà dàn cast cũng nhận được sự hưởng ứng lớn từ khán giả. Không phải là cái tên được quảng bá rầm rộ nhất dàn cast Thỏ Ơi!!, nhưng chính vai Hải Lan đã giúp Văn Mai Hương bất ngờ bứt lên trong bảng xếp hạng thảo luận dịp Tết. Nhân vật người vợ CEO đanh đá tưởng chừng chỉ là mô típ “phụ nữ thành đạt nhưng ghen tuông”, song qua cách thể hiện của cô, Hải Lan lại có thêm chiều sâu. Vẫn là vẻ ngoài sắc sảo, có phần cuồng nhiệt, nhưng phía sau đó là những khoảng lặng: biết im lặng đúng lúc, biết tổn thương thay vì chỉ gào thét.

Hải Lan vì thế không bị đóng khung là “vợ dữ”, mà là người phụ nữ sợ mất mát, sợ không được yêu như mình mong muốn. Diễn xuất vừa duyên dáng, vừa tinh tế của cô đã nâng nhân vật thành lên thành trải nghiệm có thay đổi nội tâm rõ rệt và đó là lý do Văn Mai Hương trở thành một trong những cái tên hot nhất mùa phim Tết năm nay.

2. Trấn Thành

Xếp ở vị trí thứ 2, sức hút của Trấn Thành gần như là điều không cần bàn cãi. Vốn đã là cái tên bảo chứng phòng vé mỗi dịp Tết, năm nay anh vừa đóng chính vừa giữ vai trò đạo diễn Thỏ Ơi!!, khiến độ phủ sóng càng thêm dày đặc. Chỉ riêng việc anh xuất hiện trong dự án đã đủ để phim trở thành tâm điểm thảo luận, chưa kể lượng fan đông đảo và hiệu ứng truyền thông quen thuộc mỗi mùa phim Tết.

Với vai gã bạn trai bạo hành, Trấn Thành lựa chọn lối diễn tiết chế, thiên về thao túng tâm lý thay vì bộc phát dữ dội. Theo chia sẻ của anh, vai này ban đầu được gửi gắm cho Võ Điền Gia Huy, cái tên được nhiều cư dân mạng nhận định là khá hợp vai, nhưng do vướng lịch trình nên anh buộc phải đảm nhận. Dù vậy, sự xuất hiện của Trấn Thành vẫn tạo được sức nặng nhất định: ánh mắt lạnh, cách nói chuyện nửa mềm mỏng nửa áp đặt khiến nhân vật trở nên khó lường. Khi tên tuổi đã quá hot, lại còn trực tiếp cầm trịch dự án, việc anh tiếp tục lọt top thảo luận cao nhất mùa Tết là điều không quá bất ngờ.

3. Trường Giang

Nhà Ba Tôi Một Phòng gây chú ý ngay từ khi công bố dự án khi đánh dấu lần đầu Trường Giang đứng ở vị trí đạo diễn kiêm nhà sản xuất. Trong phim, anh vào vai Thạch, người cha làm nghề mắm cà, một mình nuôi con gái An (Đoàn Minh Anh) khôn lớn. Sóng gió bắt đầu khi An có những rung động đầu đời với Phát (Anh Tú Atus), qua đó phơi bày khoảng cách thế hệ giữa một người cha truyền thống, nguyên tắc và cô con gái đang bước vào thế giới riêng của mình.

Điểm sáng lớn nhất của tác phẩm nằm ở diễn xuất của Trường Giang khi anh tiết chế hoàn toàn lối diễn hài quen thuộc để tập trung khắc họa nội tâm nhiều dằn vặt. Ông Thạch hiện lên kiệm lời, nghiêm khắc nhưng chất chứa lo lắng của một người cha đơn độc gồng gánh trách nhiệm. Những ánh mắt chững lại khi nghe con nói chuyện du học, sự lúng túng khi đối diện bạn trai của con hay khoảnh khắc nhớ về quá khứ đều được thể hiện bằng tiết tấu vừa phải. Từ vị thế trụ cột vững vàng, nhân vật dần rơi vào cảm giác bất lực khi nhận ra mình không còn có thể kiểm soát cuộc đời con như trước. Trước một Trường Giang quá khác so với thường ngày, khán giả đại chúng để lại vô vàn lời khen dành cho màn thể hiện của nam nghệ sĩ.

4. LyLy

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, LyLy khiến không ít khán giả bất ngờ khi thể hiện tròn trịa vai Hải Linh, một nữ MC tưởng như luôn làm chủ mọi tình huống. Nhân vật của cô có hai lớp rõ rệt: sự vững vàng, bản lĩnh trước công chúng và những dao động khi niềm tin cá nhân bị thử thách trong đời sống hôn nhân. Là “diễn viên tay ngang”, cách LyLy giữ nhịp cảm xúc khá ổn định, vừa phải, đúng tinh thần một người phụ nữ đang cố giữ hình ảnh nhưng bên trong dần rạn nứt.

Chemistry giữa LyLy và Vĩnh Đam trong vai người chồng Thế Phong cũng góp phần tạo nên những phân đoạn nhiều cảm xúc trong Thỏ Ơi!!. Dù có phần gượng gạo ở nửa đầu phim, bộ đôi dần bắt nhịp tốt hơn ở các cảnh đối thoại căng thẳng về sau. Ngoại hình xinh xắn, nhẹ nhàng giúp LyLy ghi điểm thị giác, nhưng điều giúp cô xuất hiện trong các cuộc thảo luận mùa Tết chính là việc cô thể hiện tốt hơn kỳ vọng dành cho một gương mặt lần đầu đóng phim, đủ để khán giả ghi nhận một cách xứng đáng.

5. Phương Anh Đào

Ở thời điểm hiện tại, Phương Anh Đào có lẽ được coi là một trong những nữ diễn viên hàng đầu màn ảnh rộng Việt. Sở hữu vẻ đẹp đằm thắm, mong manh nhưng không kém phần sắc sảo, cô có thể cân tốt cả bi lẫn hài. Trong Báu Vật Trời Cho, nữ diễn viên hóa thân thành Ngọc, hình mẫu “hồng nhan bạc phận” với nhiều biến cố. Từ một cô gái có phần yếu đuối, Ngọc dần trở nên mạnh mẽ, quyết đoán sau khi nhận “báu vật” định mệnh, sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ con. Dù nhân vật có chuyển biến tâm lý, đây không phải thử thách quá khó với thực lực của Phương Anh Đào.

Trước đó, cô từng chứng minh khả năng đào sâu nội tâm qua các dự án như Mai, Chiếm Đoạt hay Tro Tàn Rực Rỡ, những tác phẩm đòi hỏi diễn xuất phức tạp và nhiều tầng cảm xúc hơn. Trở lại mùa phim Tết, Phương Anh Đào ghi điểm nhờ sự ăn ý với Tuấn Trần, tạo nên tuyến tình cảm đủ thuyết phục. Một số phân cảnh hành động trong phim cũng cho thấy tiềm năng mới của cô, giúp hình ảnh không bị đóng khung ở dạng vai hiền lành, chịu đựng. Chính sự ổn định và ngày càng đa dạng ấy khiến Phương Anh Đào luôn nằm trong nhóm diễn viên được khán giả ưu ái nhất dịp phim này.