Ngoại hình phát tướng gây sốc của nam thần hàng đầu Vbiz, Tết này anh ăn bao nhiêu cái bánh chưng vậy?

Bạch Khởi - Ảnh: Viết Thanh - Clip: Team Sự Kiện, Theo Phụ Nữ Số 22:02 25/02/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Thảm đỏ họp báo ra mắt bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đã chính thức diễn ra ở TP.HCM.

Tối 25/2, buổi họp báo ra mắt bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đã chính thức diễn ra ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Giữa cuộc chiến nảy lửa của bộ tứ phim Tết vẫn chưa hạ nhiệt, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi - dự án điện ảnh mang màu sắc lãng mạn và chính kịch - được kỳ vọng sẽ là làn gió mới thổi vào thị trường phòng vé Việt. Thảm đỏ sự kiện quy tụ không ít sao Vbiz như Nguyễn Hùng, Đỗ Nhật Hoàng, Phùng Khánh Linh, Ma Ran Đô, Đình Khang, Thiếu Lan, Thanh Thuý, Chí Tâm, Swan Nguyễn, Hồ Đông Quan.

Ngoại hình phát tướng gây sốc của nam thần hàng đầu Vbiz, Tết này anh ăn bao nhiêu cái bánh chưng vậy?- Ảnh 1.

Dàn cast Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi

Nổi bật giữa rừng nghệ sĩ là nam thần Ma Ran Đô trong trang phục trẻ trung và casual: quần jeans tối màu và jacket đen, toát ra vẻ thời thượng nhưng không kém phần bảnh bao. Qua ống kính cam thường, Ma Ran Đô gây ấn tượng nhờ visual điển trai nét căng và nam tính. Tuy nhiên, một số khán giả nhận ra anh chàng có dấu hiệu tăng cân. Khuôn mặt của Ma Ran Đô tròn tròn, phúng phính như thể anh chàng đã ăn bánh chưng hơi quá đà. Song, không vì thế mà Ma Ran Đô trở nên kém sắc hơn.

Ma Ran Đô gây chú ý với ngoại hình có chút khác lạ

Ngoại hình phát tướng gây sốc của nam thần hàng đầu Vbiz, Tết này anh ăn bao nhiêu cái bánh chưng vậy?- Ảnh 2.

Trên MXH, loạt ảnh và clip của Ma Ran Đô nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Không ít fan để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài nam tính, cho rằng việc tăng cân nhẹ khiến anh trông khỏe khoắn và phong độ. Một số khán giả thậm chí còn nhận xét gương mặt tròn trịa giúp nam diễn viên nhìn trẻ trung, gần gũi hơn trên thảm đỏ.

Ngoại hình phát tướng gây sốc của nam thần hàng đầu Vbiz, Tết này anh ăn bao nhiêu cái bánh chưng vậy?- Ảnh 3.

Ngoại hình phát tướng gây sốc của nam thần hàng đầu Vbiz, Tết này anh ăn bao nhiêu cái bánh chưng vậy?- Ảnh 4.

Ma Ran Đô có dấu hiệu tăng cân nhẹ

Một số bình luận của netizen:

- Anh Đô đợt này mập hơn nha.

- Tăng cân như này dễ có người yêu lắm á.

- Mặt tròn tròn, phính phính trông cưng quá.

- Bánh chưng in hằn lên mặt rùi kia Đô ơi

- Ma Ran Đô như này trông thân thiện, dễ gần hơn nè.

- Tăng cân hay giảm cân thì vẫn rất là đẹp trai.

Một số hình ảnh tại thảm đỏ:

Dàn sao đổ bộ đến thảm đỏ phim

Ngoại hình phát tướng gây sốc của nam thần hàng đầu Vbiz, Tết này anh ăn bao nhiêu cái bánh chưng vậy?- Ảnh 5.

Nguyễn Hùng

Ngoại hình phát tướng gây sốc của nam thần hàng đầu Vbiz, Tết này anh ăn bao nhiêu cái bánh chưng vậy?- Ảnh 6.

Đỗ Nhật Hoàng

Ngoại hình phát tướng gây sốc của nam thần hàng đầu Vbiz, Tết này anh ăn bao nhiêu cái bánh chưng vậy?- Ảnh 7.

Đình Khang

Ngoại hình phát tướng gây sốc của nam thần hàng đầu Vbiz, Tết này anh ăn bao nhiêu cái bánh chưng vậy?- Ảnh 8.

Phùng Khánh Linh

Ngoại hình phát tướng gây sốc của nam thần hàng đầu Vbiz, Tết này anh ăn bao nhiêu cái bánh chưng vậy?- Ảnh 9.

Thanh Thuý

Ngoại hình phát tướng gây sốc của nam thần hàng đầu Vbiz, Tết này anh ăn bao nhiêu cái bánh chưng vậy?- Ảnh 10.

Thiếu Lan

Ngoại hình phát tướng gây sốc của nam thần hàng đầu Vbiz, Tết này anh ăn bao nhiêu cái bánh chưng vậy?- Ảnh 11.

Ngoại hình phát tướng gây sốc của nam thần hàng đầu Vbiz, Tết này anh ăn bao nhiêu cái bánh chưng vậy?- Ảnh 12.

Chí Tâm

Ngoại hình phát tướng gây sốc của nam thần hàng đầu Vbiz, Tết này anh ăn bao nhiêu cái bánh chưng vậy?- Ảnh 13.

Ngoại hình phát tướng gây sốc của nam thần hàng đầu Vbiz, Tết này anh ăn bao nhiêu cái bánh chưng vậy?- Ảnh 14.

Ngoại hình phát tướng gây sốc của nam thần hàng đầu Vbiz, Tết này anh ăn bao nhiêu cái bánh chưng vậy?- Ảnh 15.

Ngoại hình phát tướng gây sốc của nam thần hàng đầu Vbiz, Tết này anh ăn bao nhiêu cái bánh chưng vậy?- Ảnh 16.

Tin Nguyễn, Swan Nguyễn, Hồ Đông Quan

Bạch Khởi - Ảnh: Viết Thanh - Clip: Team Sự Kiện

Mỹ nam Việt đóng liên tiếp 3 phim top 1 phòng vé: Visual đẹp phát sáng, cứ xuất hiện là có trăm tỷ
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày