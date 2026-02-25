Tối 25/2, buổi họp báo ra mắt bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đã chính thức diễn ra ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Giữa cuộc chiến nảy lửa của bộ tứ phim Tết vẫn chưa hạ nhiệt, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi - dự án điện ảnh mang màu sắc lãng mạn và chính kịch - được kỳ vọng sẽ là làn gió mới thổi vào thị trường phòng vé Việt. Thảm đỏ sự kiện quy tụ không ít sao Vbiz như Nguyễn Hùng, Đỗ Nhật Hoàng, Phùng Khánh Linh, Ma Ran Đô, Đình Khang, Thiếu Lan, Thanh Thuý, Chí Tâm, Swan Nguyễn, Hồ Đông Quan.

Dàn cast Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi

Nổi bật giữa rừng nghệ sĩ là nam thần Ma Ran Đô trong trang phục trẻ trung và casual: quần jeans tối màu và jacket đen, toát ra vẻ thời thượng nhưng không kém phần bảnh bao. Qua ống kính cam thường, Ma Ran Đô gây ấn tượng nhờ visual điển trai nét căng và nam tính. Tuy nhiên, một số khán giả nhận ra anh chàng có dấu hiệu tăng cân. Khuôn mặt của Ma Ran Đô tròn tròn, phúng phính như thể anh chàng đã ăn bánh chưng hơi quá đà. Song, không vì thế mà Ma Ran Đô trở nên kém sắc hơn.

Ma Ran Đô gây chú ý với ngoại hình có chút khác lạ

Trên MXH, loạt ảnh và clip của Ma Ran Đô nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Không ít fan để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài nam tính, cho rằng việc tăng cân nhẹ khiến anh trông khỏe khoắn và phong độ. Một số khán giả thậm chí còn nhận xét gương mặt tròn trịa giúp nam diễn viên nhìn trẻ trung, gần gũi hơn trên thảm đỏ.

Ma Ran Đô có dấu hiệu tăng cân nhẹ

Một số bình luận của netizen: - Anh Đô đợt này mập hơn nha. - Tăng cân như này dễ có người yêu lắm á. - Mặt tròn tròn, phính phính trông cưng quá. - Bánh chưng in hằn lên mặt rùi kia Đô ơi - Ma Ran Đô như này trông thân thiện, dễ gần hơn nè. - Tăng cân hay giảm cân thì vẫn rất là đẹp trai.

Một số hình ảnh tại thảm đỏ:

Dàn sao đổ bộ đến thảm đỏ phim

Nguyễn Hùng

Đỗ Nhật Hoàng

Đình Khang

Phùng Khánh Linh

Thanh Thuý

Thiếu Lan

Chí Tâm

Tin Nguyễn, Swan Nguyễn, Hồ Đông Quan

