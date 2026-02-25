Nữ diễn viên trẻ Minh Trang đang là tâm điểm chỉ trích của những khán giả yêu thích bộ phim truyền hình Không Giới Hạn chiếu trên VTV1 vì diễn xuất đơ cứng, giọng thoại máy móc cứng nhắc như Google đọc thông tin.

Đặc biệt trong tập 12, khi Thiếu tá Lam Anh (Minh Trang đóng) phải làm việc với ngân hàng về vấn đề bảo mật thông tin, chống lừa đảo, phân cảnh có nhiều từ ngữ chuyên ngành khó, nữ diễn viên nhả thoại khiến khán giả khó chịu chỉ muốn tắt tivi.

Minh Trang khiến khán giả đau tai muốn bỏ phim mỗi khi cô cất tiếng

Ngay cả trong những cảnh tình cảm cùng Minh Kiên (Steven Nguyễn đóng), giọng điệu của Minh Trang cũng rất gồng và cứng. Thực tế, nhân vật Lam Anh là người nhiệt tình theo đuổi Minh Kiên trước, nhưng lại không muốn tỏ ra mình quá lả lơi vồn vã vì vậy trong cách thể hiện như gần như xa và tỏ ra mạnh mẽ, chính vì vậy, Minh Trang đã khiến giọng thoại của mình trở nên gồng cứng khó nghe.

"Giọng chị Google à", "Giọng đơ như máy móc vậy", "Giao diện này khó thẩm qua", "Đạo diễn chọn nữ chính này nhận vai vì gì nhỉ", "Nghe giọng nữ chính lạc quẻ với các diễn viên khác trong phim quá", "Bỏ phim vì nữ chính", "Tôi thích nam chính, thích cặp phụ mà không thể xem nổi vì nữ chính", "Làm diễn viên mà giọng như thế này cũng được à?", khán giả khó chịu mỗi lần Minh Trang cất tiếng.

Bên cạnh đó, diễn xuất kém của Minh Trang còn khiến chuyện tình của cặp đôi chính trở nhạt nhòa, thiếu sức hấp dẫn với khán giả. So với những diễn viên phụ được khen ngợi diễn xuất chân thực, rất đời như Anh Đào - Tô Dũng thì Minh Trang là người kém cỏi nhất trong Không Giới Hạn.

So với dàn diễn viên tài năng, giàu kinh nghiệm trong Không Giới Hạn, Minh Trang lộ điểm yếu rõ rệt về diễn xuất, khiến khán giả đặt câu hỏi tại sao cô được chọn đóng vai chính

Kể từ khi phim Không Giới Hạn lên sóng, nhân vật nữ chính Lam Anh do Minh Trang đóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Minh Trang bị nhận xét đọc thoại điệu đà dẫn đến miệng lệch, thoại cứng. Hoa khôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thể hiện nhân vật thiếu sức sống, là thiếu tá nhưng cô chưa đặt mình vào nhân vật, khiến người xem cảm giác như cô là người ngoại đạo chứ không phải người lính chuyên nghiệp.

Minh Trang từng tham gia các tác phẩm như Bạch Mã Hoàng Tử, Cây Táo Nở Hoa, Tình Khúc Bạch Dương, Chọc Tức Vợ Yêu... Ngoài ra, nữ diễn viên còn xuất hiện trong các MV của Min, Noo Phước Thịnh...

Ngoài đời, Minh Trang trẻ trung gợi cảm

Nhưng lên phim cô bị chê miệng méo, mặt thiếu tự nhiên

Không Giới Hạn là câu chuyện về Trung tá Đào Minh Kiên - Phó trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục Cứu hộ, Cứu nạn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, người bạn thân thiết nhất của anh đã hy sinh khiến Kiên luôn day dứt ám ảnh. Sau khi về địa phương, Minh Kiên gặp Lợi, em trai của người bạn đã mất, người luôn tin rằng sự ra đi của anh trai mình bắt nguồn từ sai lầm của Kiên. Giữa họ có hiểu nhầm khó hòa giải. Ngoài ra, phim còn xây dựng cuộc sống người lính giữa đời thường, những câu chuyện về tình yêu tình bạn tình thân của họ.