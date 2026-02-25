Trong số các phim điện ảnh ra rạp giai đoạn đầu năm 2026 tại Hàn Quốc, Không Còn Chúng Ta là một cái tên rất đáng chú ý, nhất là với những khán giả thích thể loại lãng mạn - melodrama. Tính đến cuối tháng 1/2026, bộ phim đã chạm mốc 2 triệu lượt khán giả ra rạp. Theo thống kê từ Box Office Mojo, phim đạt doanh thu lên tới hơn 17 triệu USD.

Không Còn Chúng Ta là sự lựa chọn đáng chờ đợi cho các khán giả thích xem phim lãng mạn.

Lấy bối cảnh Seoul năm 2008, phim kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Eun Ho và Jeong Won trên chuyến xe buýt trở về quê nhà. Từ những người xa lạ, họ dần trở thành chỗ dựa tinh thần giữa nhịp sống đô thị khắc nghiệt và mệt mỏi. Cùng chia sẻ ước mơ, cùng nuôi dưỡng một tình yêu tưởng chừng đặc biệt và bền lâu, nhưng rồi thực tế nghiệt ngã buộc họ phải rẽ lối. Hơn một thập kỷ sau ngày chia tay, cả hai bất ngờ tái ngộ trên chuyến bay trở về Hàn Quốc, nơi những ký ức cũ ùa về và câu hỏi về chúng ta của ngày ấy một lần nữa được đặt ra.

Moon Ga Young và Koo Kyo Hwan mang đến một bữa tiệc nhan sắc và diễn xuất.

Trên trang Mydramalist, phim đạt điểm số 8.2 - một con số ấn tượng. Không chỉ vậy, phim cũng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Tác phẩm có sự tham gia của Moon Ga Young và Koo Kyo Hwan. Moon Ga Young vốn nổi tiếng với vẻ đẹp sang trọng, gợi cảm, nhưng trong Không Còn Chúng Ta, cô mang đến một hình tượng giản dị và nhiều chiều sâu cảm xúc hơn. Dù thay đổi phong cách, nhan sắc của nữ diễn viên vẫn tỏa sáng trên màn ảnh. Không chỉ vậy, cô còn kết hợp ăn ý với Koo Kyo Hwan. Cả hai cùng nhau mang đến một bữa tiệc diễn xuất cho khán giả.

Cho những ai chưa biết, Không Còn Chúng Ta là phiên bản làm lại từ bộ phim điện ảnh Chúng Ta Của Sau Này do Châu Đông Vũ và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính. Bản gốc từng lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả bởi câu chuyện tình yêu dang dở đầy tiếc nuối. Với chất lượng của bản remake, rõ ràng khán giả nên chuẩn bị sẵn khăn giấy trước khi bước vào rạp.

Tại Việt Nam, Không Còn Chúng Ta dự kiến khởi chiếu từ ngày 13/3/2026. Đặc biệt, phim còn có những phân cảnh được thực hiện tại Việt Nam. Đây là yếu tố hứa hẹn sẽ khiến khán giả trong nước càng thêm háo hức.