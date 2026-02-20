Kỳ nghỉ Tết 2026 là dịp nghỉ dài để mọi người nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng trước khi trở lại với guồng quay công việc. Bên cạnh những giờ phút quây quần bên gia đình, thực hiện các hoạt động truyền thống thì xem phim cũng là một lựa chọn của nhiều người để giải trí. Và nếu bạn vẫn đang phân vân chưa biết nên thưởng thức tác phẩm nào, vậy thì Trao Em Cả Vũ Trụ (tựa Anh: Our Universe) là sự lựa chọn rất đáng để tham khảo.

Trao Em Cả Vũ Trụ là một bộ phim rất hợp để xem dịp Tết 2026.

Trao Em Cả Vũ Trụ xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy hài hước của cặp đôi Seon Tae Hyeong và Woo Hyeon Jin. Cả hai vốn có quan hệ thông gia, khi anh trai và chị gái của hai người cưới nhau. Vì bất đắc dĩ mà cặp đôi này phải chung tay nuôi cậu con trai nhỏ Woo Joo của anh chị mình. Trong hành trình ấy, nhiều tình huống "trái ngang" đã xảy ra, khiến cho trái tim cả hai dần rung động.

Cặp đôi chính từ quan hệ thông gia bất đắc dĩ ở chung nhà, sau đó cùng nuôi cháu của mình. Ban đầu họ nhìn nhau không thuận mắt...

...nhưng rồi cả hai dần rung động vì đối phương.

Với nội dung nhẹ nhàng, giàu tính giải trí với những miếng hài duyên, Trao Em Cả Vũ Trụ rõ ràng là sự lựa chọn tuyệt vời cho dịp Tết. Tác phẩm này không có thành tích rating quá xuất sắc, nhưng lại trở nên nổi tiếng ở thị trường quốc tế. Bằng chứng là việc phim nằm trong top 10 tác phẩm được xem nhiều nhất trên HBO MAX tại Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan và Thailand. Ngoài ra, phim cũng dẫn đầu trên nền tảng Viki tại thị trường Mỹ và đứng thứ 4 tại U-Next Nhật Bản. Trên trang Mydramalist, Trao Em Cả Vũ Trụ nhận điểm số 8,3/10.

Bộ phim mang đậm màu sắc lãng mạn - hài hước...

...thế nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có một số những "nốt trầm" nhè nhẹ.

Là một bộ phim hài - lãng mạn, dĩ nhiên cặp đôi chính Bae In Hyuk - Roh Jeong Eui góp công lớn tạo nên thành công cho Trao Em Cả Vũ Trụ. Cả hai ghi điểm nhờ nhan sắc bừng sáng khung hình cùng phản ứng hóa học tốt. Thế nhưng bên cạnh đó, chúng ta còn cần nhắc tới sao nhí Park Yu Ho. Cậu đã mang đến hình ảnh nhóc Woo Joo tinh nghịch nhưng siêu cấp dễ thương. Woo Joo nhiều lần khiến hai nhân vật chính Seon Tae Hyeong và Woo Hyeon Jin "trầm cảm", nhưng lại khiến khán giả xem phim phải cười lăn cười bò.