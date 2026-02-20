Đường đua phim Tết 2026 đang ngày càng nóng lên khi bộ tứ Thỏ Ơi!! - Nhà Ba Tôi Một Phòng - Mùi Phở - Báu Vật Trời Cho đã đổ bộ tất cả rạp chiếu trên toàn quốc. Ngay từ mùng 1, cục diện đã phân tầng rõ rệt khi tác phẩm của Trấn Thành đã "trấn áp" toàn bộ suất chiếu trong nhiều ngày tới, trong khi 3 dự án kia lại khá đìu hiu ở thị trường phòng vé. Hiện doanh thu Thỏ Ơi!! nhiều gấp đôi tổng doanh thu của Nhà Ba Tôi Một Phòng, Mùi Phở, Báu Vật Trời Cho cộng lại - nói lên thế mạnh của thương hiệu mang tên Trấn Thành.

Đoạn clip tổng hợp những bình luận kêu gọi giải cứu phim của Trường Giang

Mới đây, trên nền tảng TikTok lan truyền không ít đoạn clip với chung một nội dung: yêu cầu các rạp phim tăng suất chiếu gấp cho Nhà Ba Tôi Một Phòng. Theo ghi nhận của chúng tôi, dự án điện ảnh đầu tiên do Trường Giang đứng lên sản xuất có mặt ở không ít khung giờ oái oăm - buổi sáng và buổi chiều. Đây vốn là 2 thời điểm kén khán giả, không phải ai cũng có thể sắp xếp thời gian để xem phim, đặc biệt là vào những ngày trong tuần. Chưa kể, Nhà Ba Tôi Một Phòng còn không có nhiều suất chiếu, dao động từ 1-2 suất chiếu ở mỗi rạp chiếu trong một ngày. Điều này càng khiến khoảng cách giữa Nhà Ba Tôi Một Phòng và Thỏ Ơi!! càng bị nới rộng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nhà Ba Tôi Một Phòng thu về gần 40 tỷ đồng, tạm xếp ở vị trí thứ 2 trong cuộc chiến phòng vé Tết. Vào 22h ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết), bộ phim đã bán được gần 120 vé trong tổng số 1.856 suất chiếu

Trước bài toán suất chiếu hạn chế, không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối. Nhiều người cho biết họ chủ động sắp xếp thời gian ra rạp từ sớm, nhưng khi tới nơi mới “ngã ngửa” vì Nhà Ba Tôi Một Phòng chỉ có vài khung giờ buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Trên TikTok, khán giả kêu gọi các rạp mở thêm suất để tạo cơ hội cạnh tranh công bằng hơn trên đường đua Tết.

Nhà Ba Tôi Một Phòng kể về ông Thạch (Trường Giang), người đàn ông mưu sinh bằng nghề giao cà mắm, một mình gồng gánh nuôi con gái An (Đoàn Minh Anh) với ước mơ du học ngành thiết kế thời trang. Cuộc sống vốn yên ổn của hai cha con bắt đầu chao đảo khi An công khai bạn trai (Anh Tú). Nỗi lo con “yêu nhầm người” khiến ông Thạch âm thầm theo dõi, can thiệp, vô tình tạo nên những khoảng cách. Biến cố chưa dừng lại ở đó khi người vợ từng rời bỏ gia đình bất ngờ quay trở về, kéo theo những ký ức cũ và vết thương chưa kịp khép lại.

Đảm nhận cùng lúc vai trò đạo diễn và nam chính, Trường Giang chủ động hạn chế mảng miếng hài quen thuộc để xây dựng hình ảnh một người cha nhiều trăn trở. Ông Thạch không được khắc họa quá dữ dội, mà hiện lên qua những chi tiết nhỏ: ánh mắt lặng đi khi nghe con nói về giấc mơ rời xa gia đình, sự lúng túng khi lần đầu đối diện chàng trai trẻ, hay cảm giác tổn thương còn vương lại khi người cũ trở về. Dù chưa tạo nên màn “lột xác” hoàn toàn, màn thể hiện này cho thấy nỗ lực rõ rệt của nam diễn viên trong việc làm mới mình.

Ở tuyến diễn viên trẻ, Đoàn Minh Anh mang đến hình ảnh một cô bé An nhiều năng lượng, đại diện cho lớp người trẻ tự tin và khao khát tự quyết cuộc đời. Lối diễn của cô giữ được sự tự nhiên, trong trẻo, dù ở những phân đoạn cao trào vẫn còn đôi chút tiết chế, chưa bùng nổ mạnh.

Anh Tú Atus tiếp tục khai thác lợi thế hình tượng chàng trai có vẻ ngoài phong trần nhưng nội tâm chân thành. Nhân vật bạn trai của An được xây dựng đủ duyên để tạo thiện cảm, tránh rơi vào khuôn mẫu “trai hư” một màu. Những màn đối đáp giữa anh và Trường Giang tạo ra tiếng cười nhẹ nhàng, góp phần cân bằng không khí phim mà không làm chệch hướng câu chuyện gia đình trung tâm.