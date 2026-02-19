Naver đưa tin, bộ phim điện ảnh Hàn Quốc The King’s Warden (Tạm dịch: Người Giám Hộ Của Nhà Vua) đã dẫn đầu doanh thu phòng vé Hàn Quốc suốt tuần qua. Sau 15 ngày công chiếu, phim đạt mốc 4 triệu lượt vé, vượt qua kỷ lục trước đó của tác phẩm King And The Clown (2005) là 17 ngày.

The King’s Warden là phim đạt 4 triệu lượt vé nhanh nhất trong 21 năm qua

Theo các chuyên gia phân tích, The King’s Warden đang hướng tới doanh thu 10 triệu vé bán ra khi sức hút của tác phẩm không hề suy giảm, hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ khiến nhiều khán giả quay trở lại rạp thưởng thức tác phẩm lần hai. The King’s Warden cũng đã vượt qua kỷ lục của bộ phim ăn khách nhất năm ngoái, My Daughter Is A Zombie tiếp tục khẳng định đà tăng trưởng doanh thu phòng vé ấn tượng của mình.

The King's Warden của đạo diễn Jang Hang Jun lấy bối cảnh thời Joseon thế kỷ 15, một trưởng làng chất phác tên là Heung Do (do nam diễn viên Yoo Hae Jin đảm nhận) nghe đồn rằng bất kỳ ngôi làng nào đón tiếp một quý tộc bị lưu đày sẽ được ban phước lành về sự giàu có và thịnh vượng. Với hy vọng sẽ đổi vận cho cộng đồng của mình, ông hăng hái đệ đơn xin được đón tiếp một người, mà không hề hay biết rằng vị khách của mình không ai khác ngoài vị vua bị phế truất Dan Jong (Park Ji Hoon).

Nhà vua trẻ bị phế truất, bị giam lỏng tại một ngôi làng xa xôi

Trưởng làng tin rằng vị quý tộc này sẽ mang lại sự hưng thịnh cho ngôi làng của mình, nhưng không ngờ họ vướng vào nhiều rắc rối

Mối quan hệ kỳ lạ giữa nhà vua trẻ bị đánh bại và vị trưởng lành lãnh trách nhiệm trông coi khiến khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cả hai bị cuốn vào những âm mưu nguy hiểm chốn hoàng gia và cùng sát cánh bên nhau.

Bộ phim được đánh giá là hài hước nhưng sâu sắc và cảm động, khiến khán giả khóc cười cùng mỗi tình tiết. Diễn xuất tài tình của Yoo Hae Jin "chàng quái vật màn ảnh Hàn" và sự tiến bộ của nam ca sĩ Park Ji Hoon đã tạo nên bộ đôi ăn ý, thống lĩnh phòng vé xứ Hàn.

Thành công của phim đã làm sống dậy một ngôi làng từng bị lãng quên tại Hàn Quốc là Yeongwol – nơi gắn với những năm tháng cuối đời của vua Dan Jong.

Khán giả đổ xô đến làng Yeongwol giúp tăng trưởng du lịch, khơi dậy sinh khí nơi đây

Theo Naver, sau khi phim công chiếu, lượng du khách đến thăm khu lăng mộ và các di tích liên quan tăng rõ rệt. Nhiều người chia sẻ rằng họ muốn tận mắt nhìn thấy không gian mà bộ phim đã khắc họa – không chỉ để "check-in", mà để cảm nhận bầu không khí trầm lặng, có phần bi thương của lịch sử. Tại đây, người dân vẫn tổ chức các lễ tưởng niệm vua Dan Jong mỗi năm, mang lại không khí văn hóa trang trọng.

Yoo Hae Jin là ông vua phòng vé Hàn Quốc. Dù ngoại hình có nhiều hạn chế, nam diễn viên liên tục khẳng định đẳng cấp với lối diễn duyên dáng, tiết chế, không phô trương nhưng vẫn chạm tới chiều sâu cảm xúc khi cần. Yoo Hae Jin từng tham gia nhiều bom tấn điện ảnh như The King And The Clown, Luck Key, Confidential Assignment, Intimate Strangers, Tazza: The High Rollers, Exhuma: Quật mộ trùng ma, Yadang: Ba Mặt Lật Kèo,...

Yoo Hae Jin diễn xuất duyên dáng, có chiều sâu là điểm sáng của phim

Park Ji Hoon sinh năm 1999, từng là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Wanna One. Sau khi nhóm tan rã, nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp solo và đóng phim. Ji Hoon đã chứng minh khả năng bằng loạt vai diễn ấn tượng, đặc biệt là vai Yeon Si Eun trong Weak Hero Class 1 – bộ phim học đường hành động ra mắt cuối năm 2022. Anh còn tham gia các tác phẩm như Love Revolution, Tastefully Yours, Chờ Mùa Xuân Xanh, Tình Ca Ảo Mộng, Biệt Đội Tơ Hồng...