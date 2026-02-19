Thỏ Ơi!! vượt 100 tỷ đồng

Bộ phim Thỏ ơi của Trấn Thành cán mốc 100 tỷ đồng vào trưa 19/2, theo số liệu từ Box Office Vietnam. Trước đó, tác phẩm đạt 50 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy 24 giờ công chiếu, trở thành phim Việt có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại.

Thành tích này trước đó cũng thuộc về Trấn Thành ở phim Bộ tứ báo thủ với 31,6 tỷ đồng ngày mở màn mùa Tết 2025.

Ngay từ giai đoạn đặt vé trước, Thỏ ơi đã cho thấy sức nóng khi ghi nhận 130.000 vé bán sớm, cao nhất lịch sử phim Việt.

Riêng ngày 19/2, phim nắm giữ 4.519 suất chiếu, bán 221.906 vé, thu về 21,6 tỷ đồng, con số cho thấy mức độ áp đảo gần như tuyệt đối tại phòng vé Tết Bính Ngọ.

Ở vị trí thứ hai là Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang với 7,4 tỷ đồng trong ngày (75.165 vé/1.841 suất chiếu). Theo sau là Báu vật trời cho đạt 3,8 tỷ đồng (38.558 vé/1.355 suất) và Mùi phở thu 2,4 tỷ đồng (23.878 vé/898 suất chiếu).

Khoảng cách doanh thu giữa Thỏ ơi và các đối thủ cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về sức hút khán giả cũng như độ phủ truyền thông.

Giới chuyên môn nhận định Thỏ ơi có tiềm năng cán mốc 400-500 tỷ đồng nếu giữ được nhịp chiếu và độ thảo luận trong hai tuần đầu. So với Mai , bộ phim mới không được đánh giá cao bằng về tay nghề hay chiều sâu cảm xúc. Tuy nhiên tác phẩm được cho là có nhiều chi tiết tạo tranh luận, dễ viral và kích thích khán giả chia sẻ, cắt clip reaction, làm meme - yếu tố ngày càng quan trọng trong cuộc đua phòng vé hiện nay.

Điểm mấu chốt không nằm ở việc phim có hoàn hảo hay không, mà ở khả năng duy trì “nhiệt” trên mạng xã hội và giữ được lượng suất chiếu áp đảo trong tuần đầu tiên. Nếu hiệu ứng lan tỏa tích cực và không vượt ngưỡng phản cảm, Thỏ ơi hoàn toàn có thể duy trì đà tăng trưởng đến hết tuần thứ hai, giai đoạn quyết định doanh thu chung cuộc.

Dù đang dẫn đầu, phim vẫn đối mặt một số rủi ro. Nhãn 18+ có thể khiến tệp khán giả gia đình - vốn chiếm tỷ trọng lớn mùa Tết - bị thu hẹp. Ngoài ra, nếu các tranh luận trên mạng xã hội chuyển hướng tiêu cực, tốc độ sụt giảm doanh thu sau tuần đầu tiên có thể diễn ra nhanh hơn dự đoán.

Với 100 tỷ đồng chỉ sau gần ba ngày ra rạp, Thỏ ơi đang chứng minh sức hút thương hiệu của Trấn Thành tại phòng vé Việt. Cuộc đua Tết Bính Ngọ vì thế gần như đã ngã ngũ ở chặng đầu, khi một cái tên tạo được khoảng cách doanh thu vượt trội so với phần còn lại.