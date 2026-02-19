Theo QQ, mùa phim Tết Nguyên đán 2026 là màn "chìm tập thể" của hàng loạt các dự án phim, chỉ có duy nhất tác phẩm Phi Trì Nhân Sinh 3 có doanh thu khả quan. Trong đó, gây thất vọng bậc nhất là bom tấn hình sự phá án Kinh Trập Vô Thanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Kinh Trập Vô Thanh được chờ đợi và đánh giá cao khi mới bắt đầu dự án vì có đội hình toàn sao hạng A. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu là "quốc sư giới nghệ thuật Trung Quốc", những năm gần đây ông liên tục có phim chiếu dịp Tết và đạt doanh thu cao như Mãn Giang Hồng với hơn 4,5 tỷ NDT, Điều thứ 20 với hơn 2 tỷ NDT. Với bề dày thành tích như vậy, khán giả cho rằng phim của Trương Nghệ Mưu có tiềm năng trở thành quán quân mùa phim Tết 2026.

Phim mới của đạo diễn Trương Nghệ Mưu gây thất vọng vì doanh thu thấp, kịch bản dở

Bên cạnh đó, tác phẩm còn có sự góp mặt của hàng loạt ảnh đế như Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Trương Dịch, Lôi Giai Âm, ảnh hậu Tống Giai, các minh tinh nổi danh như Dương Mịch, Lưu Thi Thi,... Chính vì vậy, tác phẩm này là đối thủ đáng gờm nhất trước khi loạt phim công chiếu.

Thế nhưng, sau 2 ngày đầu năm mới, Kinh Trập Vô Thanh đã bị chê không tiếc lời, thậm chí, nhiều người coi tác phẩm này là "cú lừa lớn nhất dịp Tết", "một trong 10 phim tệ nhất năm 2026".

Hiện tại, doanh thu của phim mới chỉ đạt khoảng 370 triệu NDT, tỷ lệ suất chiếu ngày càng sụt giảm, tỷ lệ lấp ghế tại mỗi rạp chiếu thấp. Không những vậy, nếu các đối thủ được đánh giá trên 7 điểm Douban, thì điểm chất lượng của Kinh Trập Vô Thanh chỉ đạt 6,3/10, thấp nhất trong số các phim chiếu dịp Tết Nguyên đán.

Dàn sao hạng A không lấp nổi lỗ hổng trong phim. Nhiều khán giả bỏ về sau 20 phút phim chiếu

Theo QQ , Kinh Trập Vô Thanh có lỗ hổng lớn nhất nằm ở phần kịch bản dễ đoán, nhịp phim chậm và những cú plot twist (cú lừa, bước ngoặt cốt truyện) không hấp dẫn. Khán giả đặt câu hỏi tại sao một nhân vật quan trọng của Đội An ninh quốc gia lại có tâm lý mỏng manh và dễ bị sa bẫy của gián điệp như vậy.

Trong khi vai diễn Hoàng Khải của Chu Nhất Long được xây dựng là kẻ tự phụ sắc sảo, hắn lại để lại những nhược điểm lớn cho đối thủ và cuối cùng kết thúc sự nghiệp của mình chỉ vì scandal tình ái.

"Đội trưởng đội an ninh quốc gia được đào tạo bài bản lại dễ dàng bị nữ điệp viên xinh đẹp quyến rũ lên giường vì mâu thuẫn hôn nhân, kịch bản này đang coi thường các nhân viên chính phụ", "Cốt truyện rập khuôn cũ rích, tôi xem 20 phút đã đứng lên ra về vì biết rõ những gì xảy ra phía sau", "Phim nhàm chán tột độ, tình tiết sáo rỗng, lời thoại hô hào khẩu hiệu", "Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đang tự đạp đổ danh tiếng của mình khi thể hiện sự hời hợt, thiếu chân thành trong việc xây dựng kịch bản phim. Tác phẩm này cóp nhặt nội dung từ những phim về gián điệp trước đây, không có gì mới lạ", "Các cảnh thẩm vấn và theo dõi thiếu chiều sâu; mọi thứ đều quá bình thường, sao chép trắng trợn những mô típ phim gián điệp kinh điển", "Quá nhiều cảnh thừa thãi làm giảm chất lượng trải nghiệm xem phim", "Các bước ngoặt của phim cũng dễ đoán, tất cả đều là những thứ cũ rích từ nhiều năm trước".

Nhân vật của Chu Nhất Long bị cho là quá yếu lòng, không xứng với vị trí Đội trưởng đội an ninh quốc gia

Bên cạnh đó, kịch bản phim Kinh Trập Vô Thanh còn bị đánh giá là hạ thấp phụ nữ: "Tại sao phụ nữ luôn phải dùng thân thể của mình quyến rũ đàn ông để đạt được mục đích của họ", "phim có nhiều cảnh Bạch Phàm do Dương Mịch thể hiện mặc những bộ quần áo hở hang giống như đồ lót trong mọi tình huống. Vai diễn của Dương Mịch thậm chí liên tục nhấn mạnh biểu tượng nhục dục thông qua lời thoại là một cách tiếp cận thô thiển và gây buồn nôn", "Đây là một bộ phim điện ảnh làm về vấn đề an ninh quốc gia nhưng quay với tiêu chuẩn của phim chiếu mạng kinh phí thấp".

Ngoài ra, phim còn gây tranh cãi khi vai diễn nam chính Nghiêm Địch do Dịch Dương Thiên Tỉ thể hiện vốn là nhân vật đầu tiên trong dàn diễn viên (phiên vị 1), tuy nhiên, nhân vật Nghiêm Địch không được xây dựng sâu bằng Hoàng Khải của Chu Nhất Long. Trong hơn nửa thời gian đầu của phim đều tập trung vào Hoàng Khải khiến người hâm mộ của Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận, cho rằng họ đã bị lừa. Nhiều người đi xem phim vì Thiên Tỉ, nhưng nhận thấy vai trò và đất diễn của anh không được như Chu Nhất Long.

Dương Mịch bị coi là công cụ tình dục

Theo QQ, bộ phim Kinh Trập Vô Than h khi mới chiếu được dự đoán sẽ đạt khoảng gần 3 tỷ NDT, nhưng hiện tại, trang bán vé Maoyan đã điều chỉnh doanh thu dự đoán xuống chỉ còn 1,1 tỷ NDT. Nếu phim kết thúc với mức doanh thu này thì chắc chắn sẽ lỗ.