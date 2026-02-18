Muốn điên lên vì Văn Mai Hương!

Không còn là nàng đại minh tinh trên sân khấu hoặc trong những lời ca "rót mật vào tai", Văn Mai Hương trong phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành trở thành một người đàn bà "thét ra lửa", mau miệng nhưng ẩn chứa sự duyên dáng riêng biệt. Có thể nói, Trấn Thành và chắc chỉ có Trấn Thành mới nhào nặn ra một Văn Mai Hương rất khác thông qua nhân vật Hải Lan - hình tượng nữ phụ "hỗn rất sang" mà lâu rồi mới xuất hiện trên màn ảnh Việt.

Văn Mai Hương duyên chưa từng thấy

Thực chất ấn tượng về Văn Mai Hương trong Thỏ Ơi!! đã có từ khi trailer phim được tung ra. Phần thoại "bờ lốc luôn, vô duyên" của cô thậm chí trở thành trend trên TikTok, là minh chứng cho tiềm năng diễn xuất của nữ ca sĩ sinh năm 1994. Thế nhưng những tưởng chỉ dừng lại ở một dạng "gây hài", Văn Mai Hương làm được nhiều hơn kỳ vọng của bất kỳ ai khi Thỏ Ơi!! ra rạp. Trấn Thành tiếp tục chứng tỏ được bản thân chưa từng làm gì hay chọn bất kỳ ai mà không vì lý do gì cả. Sự xuất hiện của Văn Mai Hương trong vai Hải Lan hoàn toàn có chủ đích, mang đến khía cạnh hài hước xen kẽ bi kịch trùng xuống của tuyến nhân vật chính.

Thể hiện vai Hải Lan, Văn Mai Hương có dịp trở thành nữ tổng tài độc lập, mạnh mẽ và tự tin. Cô làm chủ mối quan hệ của mình cùng người chồng tên Sơn, thậm chí khiến Sơn mang tiếng "ăn không ngồi rồi", được "bao nuôi" bởi chính vợ. Từ những giây phút đầu tiên, khán giả ấn tượng với Hải Lan ở cách nói chuyện đanh đá, chua ngoa cùng thói ghen chồng quá trớn. Cô đại diện cho tính từ "cường điệu" khi mỗi lần gặp chuyện, cô đều muốn có người khác chứng kiến, làm chủ mặc kệ đúng sai. Có thể đến lúc này, Hải Lan đang là nhân vật hơi đáng ghét.

Tại đây, người xem có thể chưa đồng cảm được với Hải Lan, nhưng không thể không chú tâm đến Văn Mai Hương. Cách diễn xuất "hòa làm một" với nhân vật khiến cô trở thành cá thể tự nhiên nhất trong 1/3 đầu phim Thỏ Ơi!!. Hải Lan bước vào câu chuyện bằng sự sôi nổi, ồn ào, chửi như hát hay nhưng duyên dáng, là khi chữ "đời" được sử dụng đúng đắn trong một bộ phim. So với bà Ngọc của Mai, Hải Lan là một bản nâng cấp về độ "hỗn", nhưng không còn kiểu hành lang, làng xòm mà trở nên sang trọng, tầm cao hơn.

Miệng thì "sân" nhưng tâm thì thiện

Phải cho đến khi mâu thuẫn giữa Hải Lan và Sơn dâng cao trong đoạn giữa Thỏ Ơi!!, cảm giác đồng cảm dành cho cô nàng này mới bắt đầu nảy sinh. Trấn Thành - bằng sự o bế và săn sóc cho những người phụ nữ trong phim của mình, khai mở những mặt "con người" của Hải Lan một cách trần trụi nhất. Phá vỡ bức tường sự nghiệp và gia thế, Hải Lan hóa ra là một cô gái tự ti, cố gồng sức níu giữ hạnh phúc ở cuộc hôn nhân thứ hai này. Hải Lan giàu đấy, đẹp đấy, "slay" đấy nhưng vẫn là nạn nhân của cách yêu tồi tệ. Trong Thỏ Ơi!! nói riêng và phim của Trấn Thành nói chung, người phụ nữ dù ở địa vị, tầng lớp nào cũng khuyết thiếu và khao khát tình yêu. Rồi khi một nửa của họ rời đi, họ lại trở về bản chất căn nguyên của mình - vụn vỡ, đau đớn và chân thật. Cứ ngỡ Hải Lan sẽ giữ cái tôi cao khi Sơn bỏ đi, nhưng ơn giời vì cô đã ngã quỵ, đã cho thấy mặt mỏng manh của mình.

Khi những tràng cười đã tắt, Văn Mai Hương tiếp tục "đãi khách" với một khía cạnh khác của Hải Lan, thông qua cách cô đối xử với em gái Hải Linh. Thay vì nhồi nhét "drama" giữa cặp chị em cùng mẹ khác cha này, Trấn Thành đã gây bất ngờ khi không dồn phụ nữ vào thế cự cãi nữa mà cho họ ủng hộ, yêu thương nhau. Tình yêu của Hải Lan dành cho em gái đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài có phần khó gần, khó chịu, mang đến một dạng nhân vật lôi cuốn và cấp tiến, khẩu "xà" nhưng tâm từ bi đúng nghĩa.

Chưa kể, ta còn có thể hiểu phần nào một người thông qua hội bạn của người đó. Hải Lan có bộ ba Mai - Cúc - Trúc không chỉ hài "vô tri" mà khi khó khăn, họ ở đó và quan tâm cô hết mực. Trấn Thành xây dựng cả một bề dày cốt truyện mâu thuẫn tình yêu nhưng vẫn tinh tế chừa chỗ cho điểm sáng của sự tốt đẹp, của những người có miệng "chợ" nhưng tâm thì "hàng hiệu". Sau cùng, Hải Lan lại là người có hạnh phúc trọn vẹn nhất, có 3 cô bạn sẵn sàng bên cạnh giúp sức, có đứa con đáng yêu và hiểu chuyện, và có người chồng sẵn sàng quay về để vun đắp cho cuộc hôn nhân của cả hai.

Ngoài câu chuyện mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, cách truyền tải, nhấn nhá câu thoại đậm chất miền Bắc của Hải Lan cũng là điểm nhấn nổi bật. Đây có thể là nhân vật chất Bắc được Trấn Thành xây dựng tốt và duyên nhất trong suốt hành trình đạo diễn của mình, khi đằng sau những đoạn thoại liến thoắng là sự nhẹ nhàng, dễ thương còn đọng lại. Trấn Thành thể hiện được năng lực đa dạng của mình với nhiều tuyến nhân vật khác biệt, không chỉ còn gói gọn trong văn hóa miền Nam chân chất hay miền Tây hào sảng. Có thể nói, Hải Lan và Văn Mai Hương chính là "bản thiết kế vĩ đại" của chính anh trong hành trình "chơi" với điện ảnh của mình suốt nửa thập kỷ qua.

Thỏ Ơi!! chính thức khởi chiếu vào mùng 1 Tết năm 2026.