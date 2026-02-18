Chưa bao giờ đường đua phim Tết lại chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ đến thế: Trong khi các "chiến thần" review ra sức nhặt sạn, chấm điểm thấp kỷ lục, thì cộng đồng mạng lại đồng loạt đứng về phía Trấn Thành, tạo nên một cuộc đối đầu nảy lửa chưa từng có tiền lệ.

Chuyện mỗi lần phim Trấn Thành ra rạp thường đều nhận được nhiều ý kiến khen chê, khu vực bình luận cũng vô cùng đa dạng nhưng lần này 80% khán giả lại đứng về phía Thỏ ơi.

Ngay từ những suất chiếu đầu tiên, một làn sóng chê bai bộ phim "Thỏ Ơi!!" đã lan truyền mạnh mẽ. Các bài viết tập trung đánh vào kịch bản với những từ ngữ nặng nề như "thảm họa", "hỗn loạn". Thậm chí, có tài khoản còn chấm điểm 4/10 chỉ vì phim... không có không khí Tết.

Thế nhưng, thay vì hưởng ứng theo trào lưu "dìm hàng", netizen năm nay lại cực kỳ tỉnh táo. Hàng loạt bình luận phản pháo đanh thép đã xuất hiện ngay dưới các bài review tiêu cực. Khán giả cho rằng việc phim mang màu sắc tâm lý thao túng (T18) là một bước tiến mới lạ, thay vì cứ mãi đi theo lối mòn hài gia đình sướt mướt. Một khán giả sau khi xem cùng gia đình đã khẳng định: "Khúc giữa tâm lý thao túng bằng lời nói là mạch phim hay. Phụ nữ hay chết vì những lời tâm tình thật giả lẫn lộn đó" .

Loạt bình luận phản bác của netizen: - Phim ra rạp vào dịp tết thì phải có tinh thần Tết. Vậy phim ra rạp ngày 30/4 với 2/9 phải có tinh thần đại lễ mới được ra rạp đúng không? - Phim nó ra rạp vào dịp tết chứ có phải mang chủ đề tết đâu, chẳng lẽ cứ bắt người ta làm phim gia đình sướt mướt hoài hà? - Tôi đi coi thiệt nè. Khúc giữa tâm sự tâm lý thao túng bằng lời nói nên mạch phim có hơi chậm khiến chồng tôi hơi bùn ngủ nhưng tôi xem rõ từng lời người đàn ông kia thao túng tôi thấy hay. Phụ nữ hay chết vì những lời tâm tình thật giả lẫn lộn đó. - Tôi coi về thấy mọi thứ hấp dẫn nha, phim thật sự bánh cuốn. - Trung tâm đầu phim mà là thỏ hả bạn, có xuất hiện đâu mà trung tâm hả bạn, xem phim đi rồi hãy chơi bẩn nhé bạn.

Thỏ Ơi!! và những con số "vô tiền khoáng hậu"

Mặc kệ những lời chê, doanh thu của Thỏ Ơi!! tính đến ngày hôm nay đã cho thấy một thực tế hoàn toàn trái ngược.

Câu trả lời đanh thép nhất chính là dữ liệu từ hệ thống thống kê độc lập Box Office Vietnam :

Chỉ số thống kê Con số ấn tượng (Cập nhật mùng 2 Tết) Doanh thu mở màn (Mùng 1) 31,5 tỷ VNĐ (Phá mọi kỷ lục ngày đầu ra rạp) Tổng doanh thu hiện tại Chạm ngưỡng 56 tỷ VNĐ (Tính cả lượng vé đặt trước) Số suất chiếu mùng 2 Tăng vọt lên 4.403 suất (Gấp 3 lần đối thủ gần nhất) Tỷ lệ lấp đầy ghế Bình quân 85% (Liên tục cháy vé tại các rạp trung tâm)





Với tốc độ bán vé "khủng khiếp" như hiện tại (trung bình 38 vé/suất), các chuyên gia dự báo dự án này sẽ sớm cán mốc 100 tỷ đồng chỉ trong 3 ngày đầu ra rạp một con số thách thức mọi chiến dịch "seeding bẩn" hay đánh giá một chiều.

Sự việc lần này cho thấy một bước ngoặt của khán giả Việt. Họ không còn dễ dàng bị "dắt mũi" bởi những bài review tiêu cực thiếu căn cứ.

Việc "Thỏ Ơi!!" bị chê thậm tệ trên mạng nhưng vẫn thắng lớn tại phòng vé chính là minh chứng: Một bộ phim gây tranh cãi đôi khi lại là tác phẩm đáng xem và thành công nhất.