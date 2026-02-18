Tối mùng 1 Tết, Trấn Thành cùng ê-kíp Thỏ Ơi!! chính thức khởi động chuỗi cinetour đầu năm khi bộ phim đã ra rạp và thu về doanh thu ấn tượng. Không khí tại các rạp chiếu vì thế càng thêm sôi động khi khán giả được gặp gỡ trực tiếp dàn diễn viên và nghe những chia sẻ hậu trường thú vị. Bên cạnh phần giao lưu rôm rả, màn phát lì xì sau cánh gà cũng nhận được sự quan tâm lớn.

Trấn Thành "mở hàng" đầu năm, chúc năm mới toàn bộ dàn cast với số tiền ngẫu nhiên được đựng trong phong bao lì xì màu đỏ. Bên cạnh loạt diễn viên chính, hội bàn tròn còn có sự góp mặt của Anh Đức, bạn thân của Trấn Thành và cũng tham gia đóng cameo trong phim. Theo thủ tục năm nay thì mỗi người có 2 lần bốc thăm: câu chúc và tiền lì xì.

Mệnh giá 500 nghìn đồng xuất hiện nhiều nhất, Văn Mai Hương hay Quốc Anh đều nhận được, trong khi Quỳnh Anh Shyn được mỗi 100 nghìn đồng. Qua đoạn clip, LyLy khiến cả nhóm phá lên cười khi bốc được quẻ bói có nội dung: "Coi chừng trục trặc tình cảm". Dù có hơi "dỗi" nhẹ nhưng cô nàng lại tươi cười trở lại khi nhận được lì xì khoảng 3 triệu đồng.

Hội bàn tròn cùng bốc thăm lì xì của Trấn Thành (Nguồn: @kenhquaysao)

LyLy tươi cười trở lại khi nhận được 3 triệu tiền lì xì

Pháo "đỏ" nhất team khi không chỉ được phán "sẽ mua nhà mới trong năm nay nhưng tăng cân", mà còn được lì xì đến 4 triệu đồng - số tiền lớn nhất Trấn Thành chuẩn bị. Mọi người trầm trồ kinh ngạc, còn Trấn Thành thì trừng mắt bất ngờ với sự may mắn của nữ rapper. Riêng Anh Đức "xui" nhất khi bốc được đúng mệnh giá thấp nhất - 20 nghìn đồng.

Pháo đích thị là "phú bà" năm nay (Nguồn: @hothitshowbiz)

Vĩnh Đam và Pháo lần lượt nhận được 2 triệu vầ 4 triệu đồng

Anh Đức là chủ nhận phong bao lì xì 20 nghìn đồng

Khoảnh khắc bốc thăm lì xì nhanh chóng biến hậu trường cinetour thành một "gameshow mini" đúng nghĩa. Mỗi lần phong bao được mở ra là một lần cả nhóm nín thở chờ đợi, rồi vỡ òa trong tiếng cười. Khán giả theo dõi clip trên mạng xã hội tỏ ra thích thú vì sự thoải mái, thân thiết giữa các nghệ sĩ. Nhiều người cho rằng màn lì xì này không chỉ mang tính lấy hên đầu năm mà còn cho thấy tinh thần gắn kết của ê-kíp.

Tính đến 14h ngày 18/2 (mùng 2 Tết), Thỏ Ơi!! đã vượt mốc 60 tỷ đồng, chính thức bứt tốc và nắm giữ vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng phòng vé mùa Tết năm nay. Đáng chú ý, tổng doanh thu của ba bộ phim còn lại cộng lại cũng chỉ xấp xỉ con số này, cho thấy mức độ áp đảo rõ rệt của tác phẩm trong cuộc đua đầu năm.Hiệu ứng khán giả kéo đến rạp đông đảo giúp Thỏ Ơi!! tiếp tục được ưu tiên về suất chiếu tại nhiều cụm rạp trên toàn quốc. Lợi thế thương mại cùng sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội đang tạo ra khoảng cách ngày càng nới rộng giữa bộ phim và các đối thủ còn lại.

Bỏ qua những ý kiến trái chiều, khó có thể phủ nhận cái tên Trấn Thành vẫn sở hữu sức hút đặc biệt mỗi khi ra mắt dự án mới. Mỗi động thái, phát ngôn hay hoạt động quảng bá đều nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi, gián tiếp góp phần đẩy độ nhận diện của phim lên cao. Với đà tăng trưởng hiện tại, Thỏ Ơi!! được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa và thiết lập thêm những cột mốc đáng chú ý cho phòng vé Việt dịp Tết năm nay.