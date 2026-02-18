Mùa phim Tết năm nay chứng kiến đường đua phòng vé nóng rực ngay từ khi khởi động. Bốn cái tên gồm Thỏ Ơi!!, Nhà Ba Tôi Một Phòng, Mùi Phở và Báu Vật Trời Cho đồng loạt "ra quân" vào đúng mùng 1, tạo nên thế “tứ mã phân tranh” trên bản đồ rạp chiếu toàn quốc. Không dừng lại ở cuộc cạnh tranh về suất chiếu hay những con số doanh thu cập nhật theo từng giờ, các đoàn phim cũng bước vào giai đoạn tăng tốc truyền thông. Chuỗi cinetour được triển khai liên tục tại nhiều tỉnh thành, với sự góp mặt của dàn diễn viên và ekip, nhằm khuấy động bầu không khí phòng vé và giữ nhiệt cho tác phẩm trong giai đoạn được xem là “thời điểm vàng” của điện ảnh Tết.

Trên nền tảng TikTok, một đoạn clip bất ngờ viral chỉ sau vài giờ đăng tải, ghi lại khoảnh khắc không biết nên cười hay khóc của LyLy. Cụ thể, một nữ khán giả đã chủ động bày tỏ suy nghĩ của mình sau khi bộ phim kết thúc. Người này thẳng thắn cho biết cảm nhận về LyLy: "Lúc con xem trailer, con thấy hình như mũi chị LyLy đã sửa rồi. Ý là sửa nên chắc diễn cũng dở á". Lời chia sẻ của nữ khán giả khiến toàn bộ rạp phim ồ lên cười, LyLy thì giả bộ chuếnh choáng, đứng không vững.

LyLy gặp phải khoảnh khắc dở khóc dở cười tại buổi cinetour

Trấn Thành còn phải cảnh báo nhẹ: "Chú nhắc con 4 lần. Con làm một nhát mà đỡ không nổi LyLy luôn. Nhưng, phải có nhưng..." Nữ khán giả trấn an: "Nhưng khi lên phim thì chị rất là điện ảnh, rất là đỉnh". Cuối cùng, LyLy cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đồng thời gửi lời cảm ơn tới cô gái. Nữ ca sĩ không quên nhắc lại "chuyện cũ" vừa xảy ra khi đưa quà tới bạn fan nữ: "Em có muốn lấy cái mũi của chị không?". Lời đáp trả của LyLy khiến Trấn Thành tấm đắc, liên tục tấm tắc cô nàng duyên dáng.

LyLy vui vẻ lắng nghe lời chia sẻ của nữ khán giả, khiến bầu không khí không chút nặng nề

Không ít người cho rằng đây đúng chất cinetour phim Tết: bất ngờ, “khó đỡ” nhưng lại cực kỳ giải trí. Phản ứng của LyLy cũng ghi điểm vì vẻ dí dỏm, tinh tế và khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Từ chỗ đứng hình mất vài giây, cô chuyển sang tung hứng đầy tự tin, thậm chí còn tự trêu lại chính mình. Trong khi đó, Trấn Thành liên tục pha trò đỡ lời, biến một nhận xét có phần nhạy cảm thành màn giao lưu rôm rả, không hề căng thẳng.

Nhiều khán giả có mặt tại rạp cho biết bầu không khí lúc đó “cười muốn xỉu”, bởi chẳng ai ngờ một lời nhận xét thẳng tưng lại được xử lý nhẹ nhàng đến vậy. Thay vì tạo tranh cãi, câu chuyện lại trở thành điểm nhấn thú vị, giúp buổi cinetour thêm đáng nhớ.

Một số bình luận của netizen: - Cô bé này chắc coi show thực tế nhiều lắm nên nói câu nào là chí mạng câu đó. - LyLy chắc hết hồn vài giây. - Đi xem phim mà được coi thêm tiểu phẩm miễn phí vậy ai chịu nổi. - Khán giả Gen Z không lòng vòng. - Trấn Thành chắc toát mồ hôi thay mà vẫn xử lý khéo quá. - LyLy trả lời câu "lấy cái mũi của chị không?" là thấy chị cũng mặn dữ lắm nha.

Tính đến 2h sáng 18/2, Thỏ Ơi!! đã chạm ngưỡng hơn 45 tỷ đồng doanh thu, xuất sắc dẫn đầu đoàn đua phim Tết. Không chỉ vậy, tổng doanh thu của 3 tác phẩm còn lại chỉ bằng một nửa với con số 45 tỷ - nói lên sức hút khó cưỡng của Trấn Thành và tư duy làm phim của nam nghệ sĩ đối với số đông khán giả. Dù tranh cãi hay không, không thể phủ nhận cái tên Trấn Thành vẫn là "nam châm" hút truyền thông và thảo luận trên MXH, phần nào giúp các dự án nghệ thuật của anh trở nên thành công hơn. Với đà tăng trưởng như giá vàng, Thỏ Ơi!! được kỳ vọng sẽ xô đổ nhiều cột mốc của nền điện ảnh nước nhà.