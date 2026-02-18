Trang QQ đưa tin bộ phim Tiêu Nhân do Ngô Kinh sản xuất là tác phẩm thất bại thảm hại nhất dịp Tết Nguyên đán 2026. Trong đó, sau gần 2 ngày công chiếu, phim mới thu về khoảng 189 triệu NDT, chiếm 11,2% tổng doanh thu.

Đến ngày Mùng Hai Tết, tỷ lệ suất chiếu của phim bị giảm từ 18% xuống còn 14,1% do không thu hút được khán giả. Cùng với đó, các chuyên gia dự đoán doanh thu cuối của phim chỉ có thể đạt khoảng gần 1 tỷ NDT.

Phim của Ngô Kinh gây thất vọng nhất dip Tết Nguyên đán 2026

Tuy nhiên, Tiêu Nhân là bộ phim có kinh phí sản xuất lớn nhất trong số các phim chiếu dịp Tết năm nay. Theo đài CCTV, chi phí làm phim lên tới 700 triệu NDT (hơn 98 triệu USD), như vậy, theo cách tính cả chi phí quảng bá, thuế và phần trăm chia cho các cụm rạp, đoàn phim phải thu về ít nhất 2,1 tỷ NDT mới hòa vốn.

Vì vậy, Tiêu Nhân dự kiến sẽ lỗ khoảng hơn 1,1 tỷ NDT (hơn 4,500 tỷ đồng), một khoản lỗ có thể khiến nhiều nhà đầu tư và sản xuất phim sạt nghiệp.

Tiêu Nhân lỗ nặng

Theo QQ đánh giá Tiêu Nhân có phần hình ảnh đẹp, võ thuật mãn nhãn. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của tác phẩm là nội dung rời rạc. Do tập hợp hàng chục ngôi sao võ thuật lớn như Ngô Kinh, Lý Liên Kiệt, Tạ Đình Phong, Trần Lệ Quân, Đổng Tư Thành, Lưu Diệu Văn, Huệ Anh Hồng, Thử Sa, Trương Tấn... Tiêu Nhân mất nhiều thời gian vào việc giới thiệu nhân vật, nhưng không khai thác được chiều sâu bối cảnh và tính cách của họ, không khai thác hết được những ưu điểm trong nguyên tác truyện tranh và phim hoạt hình.

"Đây không phải là một bộ phim, đây chỉ là một bản thuyết trình Powerpoint khổng lồ", "Anh Hùng Xạ Điêu bản 2.0, thậm chí Anh Hùng Xạ Điêu 2025 còn hay hơn", "Tôi không thể chịu nổi khả năng diễn xuất của Ngô Kinh, thậm chí anh ta còn không thể phát âm đúng trọng âm nữa", "Việc khắc họa các nhân vật quá lỗi thời, kịch bản không có sức hút, thật phí phạm dàn ngôi sao võ thuật hiếm có", "Ngô Kinh muốn đây là tác phẩm hoành tráng cuối cùng của dòng phim võ thuật, nhưng cuối cùng nó lại trở thành nấm mồ chôn xấu hổ nhất", "Tệ đến mức tôi không thể xem nổi, thật thất vọng, các nhân vật phát triển không hay, giới thiệu nhiều ngôi sao nhưng vai trò không được nhấn mạnh, nội dung trôi tuột", "Lời thoại gượng gạo, tình tiết chậm chạp, lãng phí một buổi sáng nghỉ lễ", "Cốt truyện tầm thường, nhân vật thiếu chiều sâu và tổng thể kém hơn cả những phim võ thuật thập niên 90. Bầu không khí gai góc, dữ dội và tinh thần giang hồ của truyện tranh hoàn toàn bị mất đi", khán giả nhất trí đánh giá Tiêu Nhân là phim gây thất vọng nhất đầu năm 2026.

Tác phẩm bị chê nhiều về kịch bản, khả năng diễn xuất

Phim được chuyển thể từ truyện tranh Tiêu Nhân của họa sĩ Hứa Tiên Triết, lấy bối cảnh cuối thời nhà Tùy. Tiêu nhân là chỉ những võ sĩ được thuê để bảo vệ đồ vật, hộ tống nhân vật quan trọng từ sa mạc đến kinh thành. Tiêu nhân Đao Mã do Ngô Kinh thủ vai đang trên hành trình tháp tùng nhân vật bí ẩn Tri Thế Lang tới Trường An. Những hành trình không yên bình vì nhiều thế lực muốn thủ tiêu Tri Thế Lang.

Ngô Kinh dành rất nhiều tâm huyết cho dự án. Dàn diễn viên phải trải qua huấn luyện đấu kiếm, cưỡi ngựa, biểu diễn trên không trong vài tháng trước khi ghi hình. Không chỉ có đội ngũ diễn viên nổi danh, tác phẩm còn được chỉ đạo võ thuật bởi Viên Hòa Bình, người làm nên thành công của hàng chục bộ phim võ thuật nổi tiếng khắp thế giới, mang lại danh tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, nâng đỡ sự nghiệp cho các ngôi sao như Thành Long, Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt...

Các cảnh hành động hay cũng không cứu nổi một cốt truyện nhạt

Thế nhưng, chính đạo diễn Viên Hòa Bình lại là người phá hỏng dự án lớn này khi thể hiện khả năng chỉ đạo yếu kém, không thể kể tốt câu chuyện vốn có nhiều điểm sáng như Tiêu Nhân.