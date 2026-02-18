Đúng mùng 1 Tết, bộ tứ phim Thỏ Ơi!! - Nhà Ba Tôi Một Phòng - Báu Vật Trời Cho - Mùi Phở cùng đổ bộ tới các rạp chiếu trên toàn quốc. Cùng ngày, các ekip cũng khởi động luôn loạt cinetour để đẩy mạnh hiệu ứng truyền thông hơn. Sự xuất hiện trực tiếp của dàn diễn viên khiến không khí tại các cụm rạp trở nên náo nhiệt hơn hẳn, khi khán giả không chỉ xem phim mà còn được giao lưu, lắng nghe những câu chuyện hậu trường đầy màu sắc.

Ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), khán giả tới xem Báu Vật Trời Cho hướng sự chú ý không chỉ tới bộ đôi Phương Anh Đào - Tuấn Trần mà còn cả Quách Ngọc Ngoan. Bùng binh "tình tay 3" bất ngờ xuất hiện theo cách không ngờ tại buổi cinetour lần này. Cụ thể, khi bày tỏ cảm nhận về Phương Anh Đào, nam thần màn ảnh Việt cho biết anh đã "cảm nắng" bạn diễn.

Quách Ngọc Ngoan tỏ tình với Phương Anh Đào liền bị Tuấn Trần dằn mặt (Nguồn: @sunseeshowbiz)

"Phương Anh Đào là người phụ nữ vô tình làm tui 'nát bét', và tui vẫn si mê cô ấy đến tận cùng", Quách Ngọc Ngoan nói về nữ chính. Anh còn khoác tay Phương Anh Đào trước mặt hàng trăm khán giả, khiến không ít người "lật thuyền", đổi sang đu OTP mới này. Thế là Tuấn Trần ở trên khán đài liền nhắc nhở nhẹ Quách Ngọc Ngoan, tiện đánh dấu chủ quyền.

"Anh ơi, anh ơi. Anh không có cửa. Anh bớt cua Ngọc (Phương Anh Đào) lại anh ơi. Xin chào mọi người. Hồi nãy tình địch của mình vừa phát biểu đó. Mọi người có thấy hay không? Dạ, không giấu gì mọi người, cha con em trễ chuyến xe nên tới hơi trễ. Mọi người thích cái kết không? Sắp tới, gia đình em sắp có thêm thành viên nên bà con cô bác nếu thích xem phim thì lan toả phim nhiều hơn để em có chi phí mua sữa cho con", Tuấn Trần nói.

Chia sẻ hài hước của Tuấn Trần khiến người xem không khỏi thích thú. Nhiều netizen còn trêu rằng, giờ Phương Anh Đào có thêm một lựa chọn cũng vô cùng đẹp trai và bảnh bao, vì thế Tuấn Trần càng phải cảnh giác hơn. Tương tác giữa 3 diễn viên khiến bầu không khí thêm vui vẻ và tự nhiên hơn.

Một số bình luận của netizen: - Nội tâm anh Tứn kiểu: "Anh Ngoan ơi, vợ em". - Rồi có thêm bùng binh tam giác ở đâu ra vậy. - Phương Anh Đào còn phải chỉ anh Ngoan rằng Tuấn Trần đang theo dõi kìa. - Cả 3 cưng dễ sợ, hóng mùng 3 đi xem phim quá. - Tuấn với Đào ơi, 2 bạn công khai luôn đi cho nóng.

Tính đến 20h ngày 18/2, Báu Vật Trời Cho đã thu về 12,3 tỷ đồng sau hai ngày ra rạp, con số tuy chưa bứt phá nhưng vẫn được xem là tín hiệu khả quan trong bối cảnh cuộc đua phim Tết năm nay cạnh tranh gay gắt. So với thời điểm mở màn, thứ hạng giữa các phim đã bắt đầu có sự xáo trộn khi Mùi Phở có dấu hiệu chững lại về nhịp tăng trưởng và tạm thời xếp cuối bảng.

Dẫu vậy, bài toán khó với Báu Vật Trời Cho không chỉ nằm ở doanh thu ban đầu mà còn ở chiến lược truyền thông chưa thực sự tạo được độ phủ rộng rãi. Lượng suất chiếu hạn chế tại nhiều cụm rạp cũng phần nào ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận khán giả đại chúng. Trong cuộc chơi phòng vé, yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa đôi khi quan trọng không kém chất lượng nội dung.

Dù Thỏ Ơi!! đang tạm thời tạo khoảng cách bằng những con số ấn tượng, đường đua phòng vé 2026 vẫn còn nhiều biến số. Trong cuộc cạnh tranh kéo dài nhiều ngày tới, vị trí cuối cùng trên bảng tổng sắp sẽ phụ thuộc vào sức bền thực sự của từng bộ phim.