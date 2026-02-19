Thỏ Ơi!! đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp Văn Mai Hương: lần đầu tiên cô ra mắt khán giả với tư cách diễn viên. Sau hơn 10 năm gắn bó cùng âm nhạc, phát hành 5 album phòng thu và khẳng định vị trí bằng loạt ca khúc giàu cảm xúc, nữ ca sĩ quyết định bước sang một “sân khấu” khác là màn ảnh rộng với vai Hải Lan.

Không còn chỉ kể chuyện bằng giai điệu, Văn Mai Hương thử thách mình bằng diễn xuất, khi là tân binh giữa thị trường đông đúc của mùa phim Tết. Vai Hải Lan vì thế không chỉ là một nhân vật trong Thỏ Ơi!!, mà còn là bước rẽ táo bạo đầu tiên khi cô mang chất nhạc của mình chuyển hóa thành cảm xúc trên màn ảnh.

“Tôi không áp lực lên bản thân mình kiểu mọi người hãy gọi tôi là diễn viên Văn Mai Hương, tôi rất vô tư nên cảm thấy rất hạnh phúc"

Chào Văn Mai Hương, chúc mừng bạn vì đã có vai diễn điện ảnh đầu tay. Bạn có thể chia sẻ về cơ duyên đưa mình đến với vai diễn này không?

Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia đóng phim, cũng không hình dung được hành trình đó sẽ ra sao vì trước đây tôi mới chỉ diễn xuất trong các MV cá nhân. Cái duyên đến với dự án Thỏ Ơi!! thực sự rất bất ngờ. Bình thường khi đi chơi cùng anh Thành, anh chưa bao giờ đề cập đến việc liệu tôi đã đóng phim chưa hay có muốn thử sức với điện ảnh không. Thậm chí, chỉ vài ngày trước khi buổi casting diễn ra, tôi vẫn gặp anh nhưng anh hoàn toàn không nhắc gì về dự án phim Tết hay mời mọi người đến thử vai.

Đến một ngày khi tôi đang đi diễn, bên sản xuất phim của anh Thành liên hệ với công ty để mời tôi đến casting. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ chắc là một vai khách mời (cameo), vào vai ca sĩ hoặc hát nhạc phim vì trước đây tôi từng nhận được nhiều lời mời như vậy. Thế nhưng, anh Thành khẳng định đây không phải cameo mà là một vai nữ chính thức trong phim. Thấy thú vị, tôi quyết định đi thử sức.

Khi đến buổi casting, tôi đã thành thật chia sẻ với anh Thành rằng mình hoàn toàn chưa có kinh nghiệm và không biết gì về điện ảnh, nên anh hướng dẫn sao tôi sẽ làm vậy. Anh bảo mọi chuyện đơn giản lắm, cứ làm theo lời anh là được. Rất may mắn, tôi đã vượt qua buổi casting và nhận được vai trong Thỏ Ơi!!. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy khó tin khi mình đã tham gia một dự án điện ảnh, lại còn là phim của anh Trấn Thành.

Bạn có từng nghĩ đến việc sẽ từ chối vì sợ bản thân không thể làm được không?

Để nói về việc đậu casting vai Hải Lan thì lúc đó tâm lý của tôi 50-50. Một nửa tôi chưa tin vào bản thân mình lắm vì còn hơi áp lực. Một nửa còn lại cũng muốn thử sức với điện ảnh. Anh Thành nói với tôi là: “Em phải tin anh. Anh sẽ làm được và em phải tin là bản thân mình làm được”. Khi đó, tôi đã đồng ý và quyết định sẽ vượt ra khỏi vùng an toàn của mình.

Đạo diễn Trấn Thành đã thị phạm cho bạn như thế nào? Trấn Thành có dành một sự khắt khe nào cho bạn khác với các diễn viên khác hay không?

Tôi chưa tham gia đóng phim bao giờ nên cũng không rõ cách mọi người vận hành một bộ phim như thế nào, đặc biệt là phim của anh Thành. Chúng tôi được tham gia nhiều buổi workshop, không đơn thuần chỉ là một buổi đọc kịch bản mà là một buổi anh Thành chia sẻ cách nuôi dưỡng cảm xúc của nhân vật, để mọi người được sinh hoạt chung với nhau, diễn lại phân cảnh một cách tự nhiên nhất. Anh Thành cũng chia sẻ để tôi thấu hiểu hơn nhân vật của mình. Tôi nghĩ chỉ khi nào diễn viên thấu hiểu, thương và đồng cảm với nhân vật thì mới có thể thể hiện nhân vật đó tốt được.

Có phân cảnh nào mà bạn phải quay lại nhiều lần không?

Có chứ. Tôi nghĩ tham gia phim của đạo diễn Trấn Thành thì khó mà có chuyện quay một lần ăn ngay vì anh Thành đưa ra rất nhiều yêu cầu khó. Tôi lại là người yếu nghề nữa nên chắc chắn sẽ có những cảnh phải làm đi làm lại. Tất nhiên, sẽ có những phân cảnh diễn OK luôn và sẽ chỉ quay thêm cảnh trám thôi nhưng cũng có những phân cảnh tôi cảm thấy rất khó.

Với những cảnh đó, tôi nghĩ anh Thành đã có thể lấy được một ít và cắt gọt đi rất nhiều rồi. Đó là cảnh Quốc Anh nằm và tôi khóc trên người Quốc Anh trong bệnh viện. Đó là phân cảnh anh Thành yêu cầu rất nhiều thứ. Anh mong muốn tôi phải thay đổi trạng thái cảm xúc rất nhiều để diễn cảnh đó nhưng tôi lại cảm thấy mình không làm được. Lúc đó, tôi rất ngại với đoàn làm phim vì tôi cảm thấy rất bất lực. Tôi có nói với anh Thành là mình không làm được và thấy ngại với mọi người quá, tôi đã làm mất rất nhiều thời gian của mọi người. Anh Thành có nói là: “Không sao. Nếu mà làm được thì em đã là diễn viên chuyên nghiệp rồi, không làm được mới là chuyện bình thường. Đừng suy nghĩ nhiều, hãy thả lỏng ra”.

Ngay sau khi kết thúc phân cảnh đó thì tôi phải “trả nợ” một phân cảnh khó hơn đó là cảnh Hải Lan và Hải Linh nói chuyện với nhau trong bệnh viện. Chắc là lúc đó tôi “được dựa” nên tôi trả cho anh Thành một cảnh quay 9 phút rưỡi mà không cần phải quay lại. Tất nhiên là sẽ có những góc quay trám khác nhau nhưng về thoại và bố cục cảnh quay là “một lần ăn ngay”.

Bạn có từng phải tranh cãi với Trấn Thành vì một vấn đề nào đó trên phim trường hay không?

Cũng có. Có lẽ tôi là người duy nhất trong đoàn phim đưa ra nhiều góp ý với đạo diễn như vậy. Thực ra, có một số phân cảnh khiến tôi phải chia sẻ với anh Thành là tôi muốn nó thế này. Có những cảnh anh Thành thấy được nhưng khi tôi xem lại, tôi vẫn xin làm lại một lần nữa vì biết mình có thể làm tốt hơn. Chắc chỉ có tôi hay xin xỏ anh Thành như vậy thôi. Tranh cãi gay gắt thì không có nhưng cùng nhau đưa ra quan điểm để xây dựng nhân vật tốt hơn thì có.

Sau Thỏ Ơi!!, bạn rút ra được điều gì về nghiệp diễn từ Trấn Thành?

Tôi học được từ anh Thành rất nhiều. Anh Thành giống như người thầy đầu tiên trong diễn xuất của tôi. Tôi học được cách làm sao để nuôi được cảm xúc của nhân vật, cách đầu tư ngôn ngữ riêng cho nhân vật. Ngay từ thời điểm nhận vai Hải Lan, tôi cũng đã về nhà và nghiên cứu về nhân vật. Tôi muốn Hải Lan có một ngôn ngữ của riêng mình. Cách mà cô ấy đi, di chuyển, cách cô ấy nói ra như thế nào, ánh mắt của cô ấy khi gặp mọi người, khi cãi nhau với chồng ra sao. Tôi cũng cần phải có sự đầu tư để thấu hiểu được nhân vật của mình.

Trong quá trình quay phim, có kỉ niệm đáng nhớ với bạn không?

Rất nhiều. Kỉ niệm đáng nhớ với tôi có thể kể tới là suýt nữa đã không có nhân vật Hải Lan. Trước khi vào workshop, tôi với Quốc Anh có quay content với nhau ở Lâm Đồng. Chúng tôi ngồi trên một cái ghế và ngay cạnh đó là một trụ gỗ để chỉ đường. Sau khi quay content xong, Quốc Anh đứng lên và vô tình dẫm chân sát vào mép gỗ, khiến trụ bị đổ. Nếu tôi chỉ đứng lên chậm một giây thì cây trụ sẽ đổ thẳng vào người tôi. Tôi vẫn trêu Quốc Anh là may mà không sao chứ nếu không là phải nuôi tôi cả đời. Chúng tôi chắc chắn không quên được kỉ niệm đó, thậm chí còn quay lại clip.

Vậy với nhóm bạn Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn thì sao? Bạn có kỉ niệm nào đáng nhớ với hội chị em của mình hay không?

Ngày đầu tiên khi cả nhóm lên Bảo Lộc quay và tham gia workshop, trời nắng rất đẹp. Mọi người hoàn thành buổi workshop rất trơn tru mượt mà, tự nhủ mai quay phim được rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả đoàn phim bước ra là trời tối sầm, mưa to và khủng khiếp. Mọi người lúc đó đã lên đồ xong xuôi hết nhưng vừa bước ra là trời mưa to, mưa trôi cả đất cả cát. Mặt anh Xìn tối sầm như bầu trời hôm đó cả ngày vì anh phải trả lương cho cả đoàn. Hôm đó, chúng tôi được ngồi chơi ma sói với nhau và sau khi chơi xong chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Chúng tôi rất thân với nhau, như một gia đình. Chúng tôi hiểu được tính cách của từng người và dám thể hiện bản thân nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi rất cảm ơn ngày hôm đó đạo diễn đã trả tiền cho chúng tôi để được chơi ma sói và kết thân với nhau. Ngay ngày hôm sau, chúng tôi đã quay toàn bộ các cảnh bù cho 2 ngày một cách mượt mà. Tôi rất cảm ơn điều đó.

Bộ tứ Mai Lan Cúc Trúc tham gia workshop nhiều nhất vì càng ở những đại cảnh đông người thì phân cảnh càng khó hơn so với diễn với 1-2 người. Khán giả sẽ thấy các cảnh có tôi thì sẽ có bộ tứ đó. Chúng tôi quay nhiều cảnh với nhau và thân nhau hơn nhiều, đặc biệt là chị Ngọc và tôi. Sau bộ phim này, tôi và chị rất thân nhau. Kể cả khi hết cảnh của mình rồi, chị Ngọc vẫn ở lại cùng tôi, cố vấn cho tôi trong những cảnh đơn. Tôi muốn cảm ơn chị Ngọc rất nhiều.

Bạn có đồng cảm với nỗi đau của Hải Lan không, đặc biệt là khía cạnh người phụ nữ bị phản bội?

Tôi có chứ. Tôi là phụ nữ mà nên thường sẽ rất thương phụ nữ. Nhìn ở ngoài, có thể Hải Lan là một nữ cường nhưng thực ra lại là người rất tự ti trong chuyện tình cảm bởi đã có quá nhiều tổn thương trong quá khứ. Chính vì vậy mà cô ấy hay ghen tuông, mà mỗi khi ghen lại rất vô minh. Tôi thấy nhân vật này rất đáng thương.

Giữa những phân cảnh mắng chửi người khác với những phân cảnh nặng về tâm lý, bạn thấy cảnh nào khó hơn?

Tôi thấy mỗi phân cảnh sẽ có một cái khó riêng. Khó nhất là phải diễn cảnh vừa mắng chửi mà vừa khóc. Có những lúc tôi phải diễn làm sao để khán giả hiểu không phải cứ khóc là sẽ thấy buồn, cứ cười lên là sẽ thấy vui. Nhân vật của tôi có những phân đoạn khiến khán giả vui nhưng biểu cảm gương mặt vẫn phải bình thường để thoại. Kể cả cảnh hai chị em Hải Lan - Hải Linh tâm sự tại bệnh viện, có những khoảng lặng nhưng Hải Lan không khóc, chỉ nói chuyện một cách bình thường thôi vì nỗi đau đến từ bên trong. Tôi nghĩ mỗi cảnh thể hiện cảm xúc sẽ có một cái khó riêng.

Những cảnh Hải Lan mắng chửi chồng, chửi người khác là hoàn toàn nằm trong kịch bản của Trấn Thành hay có thêm chút sáng tạo nào của bạn mang vào hay không?

Tôi đang hoạt động âm nhạc và cũng là một nghệ sĩ hoạt động lâu năm nên kể cả trong âm nhạc hay diễn xuất, tôi đều có những ý kiến riêng của mình. Tôi cũng nói với anh Thành về việc mình muốn đóng góp ý kiến trên trường quay vì tôi nghĩ việc thoại cũng phải hợp với bản thân mình để khi phát thoại ra sẽ được tự nhiên nhất. Khi anh Thành nói về yêu cầu dành cho tôi trong một phân cảnh, tôi cũng sẽ chia sẻ những gì mà mình muốn nói, muốn làm hay nói từ này được không, câu kia được không?

Trên set quay rất đông người, anh Thành có lên và nói là mong muốn có một cảnh one-shot. Tôi cũng chia sẻ mong muốn nhân vật của mình di chuyển như thế nào, gặp người này người kia ra sao, đến vị trí này thì thoại những gì để tự nhiên nhất.

Có bao giờ bạn cảm thấy ngại với bạn diễn Quốc Anh không?

Có, tôi ngại lắm, nhất là những cảnh phải nhìn vào mắt nhau diễn cảnh tình cảm. Còn những cảnh tôi mắng Quốc Anh xong thì tôi xin lỗi ngay lập tức. Thật ra, Quốc Anh là một người rất là hiền. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được là Quốc Anh không thể mắng chửi ai hết. Bạn không có khả năng giận ai hay nói điều gì sát thương người khác. Quốc Anh hoàn toàn không làm được việc đó. Vì vậy nên khi bạn phải vào vai một người hay cãi nhau với tôi, tôi đều phải nói là: “Anh ơi, anh phải cố lên, anh chửi em đi. Anh nhìn mặt em và phải cảm thấy em đáng ghét vào”. Quốc Anh thì: “Ôi anh không làm được.”. Tôi cũng nói là khi tôi vào mood đang bực mình, tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt Quốc Anh và bạn cũng phải nhìn thẳng vào tôi, căm ghét tôi để còn chửi nhau. Khi diễn với Quốc Anh, tôi không thể buông ánh mắt với bạn một giây nào hết. Lúc nào em cũng phải nhìn chằm chằm vào mắt Quốc Anh để bạn tưởng tượng là tôi đang rất ghét bạn.

Ngoài đời đã bao giờ bạn phải cao giọng chửi giống Hải Lan chưa?

Trong chuyện tình cảm thì tôi có tôn chỉ không bao giờ “mày - tao” với người yêu, không bao giờ chửi bới như trong phim vì điều đó vô tình khiến đối phương bị tổn thương và mối quan hệ đó sẽ rất không healthy. Tôi không lựa chọn cách đó. Còn người mà tôi mắng nhiều nhất chắc là trợ lý thôi còn những người xung quanh thì không hẳn.

Bạn có phải là một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và có chút kiểm soát trong tình yêu như Hải Lan không?

Tôi là người có thể nói là khá độc lập, mạnh mẽ nhưng tôi lại không thích kiểm soát trong tình yêu. Tôi là một Thiên Bình, thích sự tự do nên tôi cũng muốn mọi người được tự do. Tôi không muốn ai gò ép mình cả.

Khi yêu, bạn có hay ghen không? Nếu phát hiện ra người yêu có hành động đáng ngờ, bạn sẽ xử lý theo cách của Hải Lan hay cách khác?

Tôi cũng có ghen nhưng mà cách tôi ghen không giống Hải Lan. Ngày trước, tôi có phát hiện người yêu của mình bấm like hình một cô gái khác trên mạng xã hội. Tôi sẽ âm thầm vào trang của cô gái đó, like không thiếu một bức hình nào để hiện lên trang của người yêu tôi, để anh ấy biết là tôi đã biết chuyện. Đó là một trong những cách ghen của tôi. Tôi thấy cách đó hiệu quả, thầm lặng và rất sang.

Sau buổi premiere, khán giả dành lời khen cho Văn Mai Hương là “diễn như không diễn”. Bạn đã đưa bao nhiêu phần trăm con người của mình vào vai diễn này? Hải Lan giống bạn bao nhiêu phần trăm?

Tôi nghĩ khoảng 30 - 40%. Nhân vật này giống tôi một chút ở phần hoạt ngôn, đanh đá và khá duyên dáng.

Sau khi xem phim ngoài rạp, bạn ấn tượng với nhân vật hay diễn viên nào nhất? Ai là người khiến bạn bất ngờ nhất?

Vai mà tôi thích nhất là vai Kim của anh Thành vì anh quá đỉnh rồi. Người lột xác khiến tôi bất ngờ là LyLy. Lúc đầu, khi mới gặp Ly, tôi không có quá nhiều ấn tượng vì Ly là một người rất hướng nội. Anh Thành cũng nói Ly hướng nội một cách cực đoan vì bạn rất sợ gặp mọi người, ngại giao tiếp. Càng về sau, Ly càng hiểu hơn về nhân vật, càng vượt qua vùng an toàn của mình, giống như cá gặp nước. Càng về sau, khi diễn chung với Ly, bạn càng làm tốt hơn vai trò của mình trong vai diễn. Tôi rất thích vai diễn của Ly trong bộ phim này.

Vậy bạn cảm thấy thế nào khi đóng những cảnh tình cảm với Quốc Anh?

Tôi thấy ngại. Đó là nụ hôn đầu trên màn ảnh của tôi. Nếu biết có việc đó xảy ra thì tôi đã đòi anh Thành trả tiền nhiều hơn. Đến lúc chuẩn bị diễn cảnh đó thì anh Xìn mới bảo tôi với Quốc Anh hôn nhau. Tôi cũng hỏi lại anh là có thật không, chỉ hôn 1 lần thôi chứ không phải hôn đi hôn lại. Anh bảo là: “Phải diễn tới khi nào đạt thì thôi chứ!”. Cảnh đó cũng phải quay lại nhiều.

Trang phục trong phim của Hải Lan do ý tưởng của Trấn Thành hay cả của bạn?

Chúng tôi cùng nhau nghiên cứu để cho ra tạo hình của nhân vật nhưng phần lớn vẫn từ mong muốn của anh Thành. Phần này cũng do ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn. Anh Thành muốn Hải Lan là một cô gái hay thể hiện, màu mè một chút, khi nhìn vào sẽ thấy được sự giàu có. Tất nhiên, tôi cũng đóng góp một chút trang phục của mình để định trang cho nhân vật tốt nhất.

Có câu nói hay chia sẻ nào của Trấn Thành trên phim trường khiến bạn ấn tượng không?

Có rất nhiều, tuy nhiên, tôi nhớ nhất anh Thành nói với tôi là: “Là một diễn viên, mình không bao giờ được biết trước điều sẽ xảy ra với vai diễn của mình”. Mọi cảm giác phải là tự nhiên nhất. Chẳng hạn như không được biết trước bạn diễn của mình sẽ nói câu thoại nào. Đã có lúc anh Thành nói vì tôi thông minh nên sẽ đoán trước được người khác sẽ nói gì. Tôi không được làm việc đó. Khi ở trên phim trường, tôi phải luôn giữ cảm giác không biết trước bạn diễn của mình sẽ nói gì. Khi thoại, tâm trí phải vô tư trong sáng nhất để nghe tiếp câu thoại của bạn diễn rồi phản ứng lại câu thoại đó. Mặc dù rất nhớ đường dây kịch bản nhưng không được phép biết bạn diễn sẽ nói gì tiếp theo. Đó là câu nói của anh Thành mà tôi luôn ghi nhớ. Khi diễn đi diễn lại một cảnh quá nhiều lần, diễn viên có thể mất đi cảm giác ban đầu khi nghe thoại của bạn diễn và đôi khi phản xạ trước khi câu thoại đó xảy ra. Đó là điều anh Thành nói mà tôi thấy nhớ nhất.

Rất nhiều khán giả đánh giá Hải Lan là nhân vật hay nhất phim. Bạn có suy nghĩ nghiêm túc về việc lấn sân điện ảnh lâu dài hay không?

Tôi bước đến với Thỏ Ơi! một cách rất vô tư. Tôi cũng hay nói đùa với anh Thành là biết đâu tôi “làm giả ăn thật”. Vì sự vô tư đó nên tôi rất thả lỏng, không chịu nhiều áp lực từ vai diễn này. Tôi đang rất tận hưởng quá trình và hiện tại tôi phần nào nhận được sự yêu thương, trái ngọt từ phía quý vị khán giả. Hành trình tôi đến với âm nhạc đã gần bằng một nửa cuộc đời của tôi. Năm nay đã là năm thứ 16 tôi hoạt động âm nhạc, một nửa cuộc đời của tôi rồi. Cũng là nghề chọn người. Với tôi, nghiệp diễn cũng vậy, nếu có duyên và đủ may mắn, cũng là nghề chọn người thì biết đâu tôi sẽ có một cơ hội khác. Lúc đó, tôi cũng sẽ không áp lực lên bản thân mình kiểu mọi người hãy gọi tôi là diễn viên Văn Mai Hương. Tôi rất vô tư nên cảm thấy rất hạnh phúc.

“Tôi yêu thích phiên bản của chính mình ở thời điểm hiện tại: có một chút nhan sắc, sự trưởng thành và những trải nghiệm quý giá”

Năm qua, Văn Mai Hương tiếp tục cho ra mắt album phòng thu thứ 5 mang tên Giai Nhân. Tại sao lại là Giai Nhân vào thời điểm này? Với một Văn Mai Hương hiện tại đã ngoài 30 tuổi, Giai Nhân có điểm gì khác biệt so với Minh Tinh trước đó, một hình ảnh phụ nữ sang trọng và hào nhoáng?

Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đã đặt ra cho tôi cũng như Hứa Kim Tuyền khi chuẩn bị phát hành album phòng thu thứ năm. Chúng tôi đã đưa ra rất nhiều lựa chọn và concept để cân nhắc xem lần này mình sẽ thực hiện điều gì. Tiếp nối chuỗi album thứ tư là Minh Tinh, tôi và Tuyền quyết định tên album lần này cũng sẽ gồm hai chữ. Đây là hình ảnh tiếp nối của người phụ nữ trong album Minh Tinh, đồng thời cũng thể hiện một phần con người tôi ở ngưỡng cửa tuổi 30. Vì vậy, tôi đã quyết định lấy tên album là Giai Nhân.

Nếu quý vị khán giả đã nghe album Giai Nhân, mọi người có thể thấy được một sự chuyển mình, nơi thấp thoáng cả những giá trị cũ lẫn những điều mới mẻ. Trong album này, tôi thể hiện rõ nét hơn tính nữ cũng như nhiều màu sắc đa dạng của bản thân. Ở đó, có những phần tính cách nhẹ nhàng như con thỏ, con mèo, nhưng cũng không thiếu sự nồng nhiệt. Album còn chứa đựng cả những nỗi đau và vết xước trên con đường tôi đã đi qua. Tuy nhiên, tôi vẫn nhìn nhận những nỗi buồn của mình theo một cách rất đẹp đẽ.

Liệu đây có phải là sự thừa nhận của Văn Mai Hương về tính nữ đang ngày càng chín muồi hơn không?

Tôi nghĩ con người luôn có từng giai đoạn khác nhau. Ở giai đoạn này, tính nữ trong tôi bộc lộ ra một cách tự nhiên mà không cần phải quá cố gắng hay gượng ép để mọi người nhìn thấy. Thật ra, tôi cũng không ép buộc khán giả khi nghe nhạc phải chấp nhận đây là tính nữ của mình; đơn giản đó chính là con người tôi và tôi chỉ đang thể hiện bản thân mình ra mà thôi.

Mối quan hệ trong âm nhạc giữa chị và Hứa Kim Tuyền thay đổi như thế nào sau khi đồng hành qua hai album? Nếu sau này không hát nhạc của Tuyền nữa, liệu chị có lo lắng rằng mình sẽ không còn hit?

Giữa tôi và Tuyền, sự gắn bó giờ đây không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa một ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Chúng tôi là những người đồng hành thân thiết trong cuộc sống, thấu hiểu nhau đến mức có những chuyện cá nhân ngay cả người thân trong gia đình cũng không lắng nghe bằng Tuyền. Chúng tôi trải lòng với nhau rất nhiều vì sự tương đồng trong quan điểm sống và những "điểm chạm" giống nhau trong chuyện tình cảm. Vì vậy, khi cần tâm sự, tôi thường chọn Tuyền để gửi gắm.

Âm nhạc của chúng tôi cũng vì thế mà cùng nhau trưởng thành; khi con người lớn lên thì âm nhạc cũng chín muồi song hành với tình bạn ngoài đời thực. Tuyền viết những điều rất giống với con người tôi bên ngoài.

Còn về việc liệu có sợ nếu sau này không hát nhạc của Tuyền nữa thì không có hit, tôi nghĩ thực ra cả hai đều mong muốn có những sự thay đổi. Trong album Giai Nhân, không phải toàn bộ các ca khúc đều do Tuyền viết; Tuyền chỉ sáng tác khoảng ba bài và làm việc cùng đội ngũ các nhà sản xuất khác của S.Hube để tạo nên album này. Đó đã là những màu sắc mới mẻ từ nhiều người khác rồi.

Tuy nhiên, tôi thực sự tin tưởng khi Tuyền đảm nhận vai trò nhà sản xuất tổng cho một dự án âm nhạc. Tuyền là người hiểu rõ nhất giọng hát của tôi ở góc độ nào là hay nhất, cũng như biết cách đặt tâm hồn tôi vào những bài hát, những câu chuyện sao cho phù hợp. Tuyền đã truyền tải rất tốt điều đó đến các nhà sản xuất trẻ khi cùng nhau chắp bút cho Giai Nhân. Tôi thấy mình thực sự may mắn khi gặp được một người thấu hiểu mình như vậy.

Trong Giai Nhân, ca khúc nào phản ánh một câu chuyện mà Văn Mai Hương chưa từng kể?

Trong Giai Nhân có rất nhiều câu chuyện mà tôi chưa bao giờ kể. Trước đây, tôi từng chia sẻ rằng ca sĩ có quyền vay mượn cảm xúc vì đa phần hát những ca khúc do nhạc sĩ viết về câu chuyện của chính họ, hoặc tôi chỉ mượn cảm xúc từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, với album Giai Nhân, tất cả đều là câu chuyện của cá nhân tôi. Tôi đã kể lại và thông qua lời truyền đạt của Tuyền với các nhà sản xuất khác để viết nên những nội dung tổng hợp trong album này. Đó là những điều tôi chưa từng hé lộ với khán giả.

Tôi vẫn nhớ trong buổi listening party, khi thể hiện ca khúc cuối cùng - Khép Màn do TRID MINH viết, tôi đã cảm thấy rất muốn khóc. Hát xong, cảm xúc dâng trào vì đó giống như một lời trải lòng ở đoạn kết. Đó là khi tôi bắt đầu học cách yêu bản thân mình hơn - một trong những khía cạnh mà tôi chưa bao giờ nhắc tới trong những album trước đây.

Màn kết hợp giữa Văn Mai Hương và Chi Pu trong Vườn Hồng đã gây ra một trận "dậy sóng" trên mạng xã hội. Trước đây từng có những ồn ào giữa chị và Chi Pu, nhưng sau nhiều năm, cả hai lại có màn collab và trở nên thân thiết. Vậy cả hai đã mở lòng với nhau như thế nào?

Thật ra, việc mở lòng giữa chúng tôi đã diễn ra từ khá lâu trước đó; tôi và Chi từng đi ăn, đi chơi và gặp gỡ nhau bên ngoài. Tuy nhiên, sau dự án Vườn Hồng, sự thấu hiểu và thân thiết giữa cả hai đã tăng lên đáng kể. Có lẽ một phần vì khi trưởng thành hơn, cách nhìn nhận mọi chuyện của con người cũng trở nên dịu dàng hơn.

Khi đã hiểu và đồng cảm với một người có chung quan điểm cũng như cách sống dễ chịu, chúng tôi rất dễ trở nên thân thiết. Chi chính là một người như vậy. Khi gặp gỡ và kết nối thông qua những buổi đi chơi, đi ăn cùng nhau, tôi nhận ra cả hai rất hợp tính và luôn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh nhau.

Điều gì ở Chi Pu giúp Văn Mai Hương nhìn nhận ra những điều bản thân còn thiếu sót, để cả hai cùng nhìn vào nhau và tiến bộ hơn?

Chi Pu là một người rất chăm chỉ và quyết liệt với những mục tiêu mình theo đuổi. Thực tế, bản thân tôi cũng có sự quyết liệt, nhưng tôi thấy ở Chi điều này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bạn ấy luôn kiên định với những gì mình tin là có thể làm được.

Tôi nghĩ trong cuộc sống, khi nhìn thấy những người bạn xung quanh sở hữu tinh thần như vậy, mình cũng sẽ có thêm động lực để cố gắng và quyết liệt hơn. Vì là cung Thiên Bình nên đôi khi tôi cũng hơi lười; nếu không đủ kiên định với một việc gì đó, tôi dễ có tâm lý "thả trôi" và cần người khác thúc đẩy thì mới thực hiện. Tôi thấy Chi có sự kiên định vượt trội hơn tôi rất nhiều.

Xoay quanh tình bạn giữa Văn Mai Hương và Chi Pu, có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng trước đây chị từng rất gay gắt với Chi, nhưng hiện tại vì Chi ngày càng nổi tiếng nên tôi mới ngỏ lời hợp tác. Trước những ý kiến này, chị cảm thấy thế nào?

Tôi nghĩ điều đó cũng bình thường thôi. Khi trưởng thành hơn, chúng ta có thể nhìn lại những câu chuyện cũ, sau đó vẫn tiếp tục bước tiếp và yêu quý nhau như những người bạn. Tôi tin rằng đó mới chính là cách hành xử văn minh và nhân văn.

Quan điểm của Văn Mai Hương như thế nào về việc kết thân với một nghệ sĩ đang vướng tranh cãi, thậm chí có thể bị khán giả phản đối, chị có lo sợ điều đó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh bản thân? Showbiz thường bị nói là nơi không có tình bạn thật sự, Văn Mai Hương tin điều gì tạo nên giá trị của tình bạn trong giới?

Với tôi, tình bạn luôn tách biệt rõ ràng. Ở phương diện quan điểm sống, mỗi người sẽ có những cách nhìn nhận khác nhau và tranh cãi đôi khi chỉ xuất phát từ sự bất đồng trong những góc nhìn đó. Tuy nhiên, trên phương diện tình bạn, nếu họ đối xử tốt với tôi và là một người bạn đúng nghĩa, tôi vẫn sẽ luôn trân trọng và yêu quý họ.

Tôi tin rằng ở bất cứ đâu cũng có thể tồn tại tình bạn, miễn là mình có sự chân thành. Nếu bản thân cho đi sự chân thành, tôi tin mình sẽ nhận lại được điều tương xứng. Tôi là người khá thẳng thắn, nên trong mối quan hệ bạn bè, nếu bạn sai tôi sẽ nói thẳng là bạn sai; còn nếu bạn đúng, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình.

Ngược lại, khi tôi làm điều gì chưa đúng, tôi cũng mong muốn bạn bè hãy thẳng thắn góp ý rằng: "Tôi thấy bạn làm thế này không hợp, đừng làm như vậy nữa." Trong nhóm bạn thân, chúng tôi vẫn thường dặn nhau: "Nếu một ngày tao có gì không đúng, nhớ nói cho tao biết nhé." Tôi nghĩ một tình bạn được xây dựng trên nền tảng sự thật và sự thẳng thắn như vậy mới có thể bền vững lâu dài.

Là một nghệ sĩ có nền tảng thực lực, chị nhìn nhận như thế nào về ranh giới giữa những nghệ sĩ hàn lâm chuyên sâu về kỹ thuật và những nghệ sĩ giải trí đa năng nhưng có phần hạn chế về kỹ năng hát live? Riêng với bản thân, Văn Mai Hương muốn định hướng mình theo con đường nào?

Thật ra, từ trước đến nay tôi không phân định quá rạch ròi giữa một giọng ca thực lực hay một kiểu nghệ sĩ nào khác. Để một người có thể đứng trên sân khấu, sở hữu sức hút và làm được nhiều thứ trước khán giả thì đều được gọi chung là nghệ sĩ. Ngay cả khi đã có giọng hát tốt, tôi vẫn phải trau dồi; ngược lại, nếu chỉ mạnh về giọng hát thì cũng nên hoàn thiện thêm các kỹ năng khác để bản thân trở nên cuốn hút hơn khi biểu diễn.

Về vấn đề hát live, tôi nghĩ đã là ca sĩ thì ai cũng nên nghiêm túc tập trung học hỏi và rèn luyện. Mục tiêu là để khi bước lên sân khấu, mình có thể thể hiện những ca khúc của chính mình một cách hay nhất. Còn nếu may mắn được trời phú cho một chất giọng đặc biệt, mình sẽ có khả năng làm được nhiều điều bứt phá hơn nữa.

Văn Mai Hương có từng nghĩ đến việc sẽ tham gia Em Xinh hay Chị Đẹp để hâm nóng tên tuổi?

Thật ra, tôi nghĩ việc thử sức ở một chương trình truyền hình thực tế để làm mới bản thân cũng là một ý tưởng khá hay. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, tôi tập trung tối đa cho nền tảng âm nhạc cá nhân với ba album ra mắt trong vòng năm năm, nên không có quá nhiều thời gian cho các hoạt động khác. Gần đây, tôi cũng vừa tham gia đóng phim. Nếu sắp tới có cơ hội thực sự phù hợp, tôi sẵn sàng tham gia chứ không hề khắt khe hay khó khăn gì trong việc góp mặt tại một game show.

Với một nghệ sĩ bận rộn như Văn Mai Hương, làm thế nào để cân bằng giữa thời gian cho công việc, bản thân và cả tình yêu?

Thật lòng mà nói, đây là một bài toán khó mà đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra lời giải hoàn hảo; nếu biết cách cân bằng sớm hơn, có lẽ tôi đã hạnh phúc và vui vẻ hơn nhiều. Dù thuộc cung Thiên Bình, vốn luôn coi trọng sự cân bằng nhưng qua mỗi giai đoạn, ưu tiên của tôi lại có sự thay đổi rõ rệt.

Ngày xưa, tôi có thể "all in" cho tình yêu, dành tới 90% thời gian cho cảm xúc và chỉ 10% cho sự nghiệp. Nhưng hiện tại, tôi ưu tiên công việc lên hàng đầu. Phần lớn quỹ thời gian tôi dành cho sự nghiệp, kế đến là những khoảng "me time" để chăm sóc bản thân, và sau cùng mới đến chuyện tình cảm.

Văn Mai Hương có từng nghĩ đến việc tạm gác lại mọi thứ để lập gia đình?

Tất nhiên là phụ nữ, tôi nghĩ ai cũng mong muốn có một bến đỗ bình yên. Nhìn lại ngày xưa, tôi thấy khá buồn cười vì từng tự đặt ra giới hạn phải lấy chồng và sinh con trước năm 30 tuổi. Bây giờ, khi cột mốc đó đã qua, tôi không còn đưa ra bất kỳ định mức thời gian nào cho bản thân nữa.

Tôi tin hôn nhân là duyên số. Khi gặp đúng người, đúng thời điểm và có một "điểm rơi" phù hợp, chắc chắn tôi sẽ tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, tôi quan niệm hôn nhân không phải là đích đến cuối cùng của hạnh phúc. Trước hết, bản thân tôi phải là một cá thể độc lập và hạnh phúc với những giá trị riêng của mình. Chỉ khi mình cảm thấy hạnh phúc lúc một mình, thì khi bước vào cuộc sống gia đình, mình mới có thể duy trì được sự hạnh phúc đó.

Có bao giờ chị cảm thấy tiếc nuối vì dành cả tuổi thanh xuân của mình cho công việc, kéo theo cuộc sống riêng tư công khai trước công chúng. Văn Mai Hương có muốn giữ cho mình nhiều sự riêng tư hơn không?

Tôi chưa bao giờ nuối tiếc về những gì đã xảy ra, bởi "nhân vô thập toàn". Đôi khi, nếu cứ mải mê chạy theo những điều xa vời, mình sẽ khó lòng tìm thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ mình là người rất may mắn; không chỉ riêng tôi mà các anh chị em nghệ sĩ nói chung đều hạnh phúc khi được làm việc và kiếm tiền bằng chính đam mê của mình. Đó đã là một đặc ân so với rất nhiều người khác.

Việc khán giả quan tâm đến đời tư của nghệ sĩ là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, trong giới, tôi tự nhận mình là người khá "lowkey". Tôi luôn mong muốn công chúng tập trung vào âm nhạc và các sản phẩm nghệ thuật của mình hơn. Còn những khía cạnh khác như việc tôi đi đâu, gặp ai hay chuyện yêu đương, nếu bản thân tôi không chủ động chia sẻ thì có lẽ cũng không ai biết đến.

Hiện tại, khi nhìn bản thân trong gương, Văn Mai Hương điểm nào ở chính mình nhất?

Tôi thực sự yêu thích phiên bản của chính mình ở thời điểm hiện tại. Đó là một phiên bản mà tôi cảm thấy mọi thứ đều ở mức vừa đủ: có một chút nhan sắc, sự trưởng thành và những trải nghiệm quý giá. Dù đôi khi vẫn còn chút ngây ngô, nhưng chính điều đó lại tạo nên vẻ đẹp riêng biệt của người phụ nữ ở ngưỡng tuổi 30.

Ngày xưa, tôi thường nghe mọi người nói rằng phụ nữ tuổi 30 luôn có sức hút rất đặc biệt, nhưng phải đến tận bây giờ tôi mới thực sự thấu hiểu và cảm nhận được điều đó. Tôi cảm thấy hài lòng và trân trọng con người mình hiện nay.

Cám ơn Văn Mai Hương vì cuộc trò chuyện. Chúc chị có năm mới thêm nhiều cột mốc rực rỡ hơn nữa!