Những ngày gần đây, nếu lướt Douyin nền tảng video ngắn nổi tiếng của Trung Quốc, không khó để bắt gặp loạt clip ngắn của series “Trùng sinh: Tôi làm bảo mẫu trong phim ngắn ‘Tổng tài bá đạo’” (tên gốc 重生之我在爽剧里当保姆 ).

Bộ phim được đăng tải trên tài khoản @七颗猩猩, một kênh chuyên sản xuất short drama với khoảng 18,3 triệu người theo dõi và tổng lượt thích lên tới hơn 6 tỷ.

Mỗi tập phim chỉ dài từ 1–3 phút nhưng thường thu về hàng triệu lượt thích, hàng trăm nghìn bình luận và chia sẻ. Nhiều clip đạt mức tương tác “khủng”, liên tục xuất hiện trên trang đề xuất. Sau khi gây sốt tại Trung Quốc, series này nhanh chóng được nhiều tài khoản đưa về Việt Nam, lồng tiếng hoặc thêm phụ đề rồi đăng tải trên TikTok. Và tất nhiên, series này cũng được biết đến với nhiều tên khác nhau như: Má Vương làm bảo mẫu tổng tài.

Kết quả, mỗi video cũng đạt hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, trở thành một trong những nội dung ngôn tình viral nhất thời điểm hiện tại.

Khi bảo mẫu “biết trước kịch bản” bước vào thế giới tổng tài

Điểm khác biệt của series nằm ở mô-típ trùng sinh. Nữ chính sau khi “sống lại” phát hiện mình chỉ là một bảo mẫu trong thế giới phim ngắn tổng tài đầy kịch tính và phi logic. Tuy nhiên, thay vì cam chịu số phận vai phụ mờ nhạt, cô lại nắm rõ kịch bản và từng bước xoay chuyển tình thế.

Chính yếu tố “tự biết mình đang ở trong phim sảng văn” đã tạo nên màu sắc châm biếm thú vị. Những tình tiết quen thuộc của dòng phim tổng tài từ gia đấu hào môn, hiểu lầm ngược tâm đến các màn bá đạo phi lý đều được khai thác theo hướng vừa kịch tính vừa có phần “cà khịa” nhẹ nhàng.

Nữ chính không còn là hình tượng yếu đuối chờ được cứu, mà thông minh, tỉnh táo và chủ động thay đổi vận mệnh. Sự sắc sảo trong cách xử lý tình huống khiến khán giả cảm thấy thỏa mãn, đặc biệt là khi cô “bóc trần” những chi tiết vốn bị xem là quá lố trong các phim tổng tài truyền thống.

"Cuốn" tới mức nam hay nữ ở các độ tuổi đều cực say mê

Phim có tiết tấu cực nhanh, mỗi tập đều kết thúc bằng một cao trào hoặc “móc câu” khiến người xem phải tìm tập tiếp theo ngay lập tức. Cảm giác “xem một tập là dính” chính là công thức khiến short drama trở nên gây nghiện.

Yếu tố tổng tài hào môn vẫn giữ được độ hấp dẫn vốn có với khán giả nữ, trong khi phần châm biếm, twist liên tục và nhịp dựng dồn dập lại phù hợp với gu xem nhanh, gọn của khán giả nam.

Nội dung mang tính giải trí cao, không quá nặng nề nhưng đủ drama để giữ chân người xem. Sự kết hợp giữa trùng sinh, hài hước và lãng mạn giúp series này trở thành “món ăn tinh thần” dễ tiếp cận trong thời đại video ngắn lên ngôi.

Sự lan tỏa mạnh mẽ của “Trùng sinh: Tôi làm bảo mẫu trong phim ngắn ‘Tổng tài bá đạo’” cho thấy xu hướng short drama Trung Quốc đang bùng nổ không chỉ trong nước mà còn vượt biên giới.

Từ Douyin đến TikTok Việt, bộ phim ngắn này đang chứng minh rằng chỉ cần nội dung đủ cuốn và cách kể chuyện đủ nhanh, vài phút mỗi tập cũng có thể tạo nên cơn sốt triệu view.