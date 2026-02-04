Cơn Say Mùa Xuân tiếp tục khiến khán giả tan chảy với chuyện tình yêu ngày càng ngọt ngào của cặp đôi chính Seon Jae Gyu - Yun Bom. Ở những tập phát sóng trước, người xem đã được phen cười nghiêng ngả khi cả hai cố gắng lén lút hẹn hò nhưng liên tục gặp sự cố dở khóc dở cười. Sau chuỗi ngày giấu giếm đầy hồi hộp, cuối cùng chuyện tình này cũng được đưa ra ngoài ánh sáng.

Ở tập 9 phim Cơn Say Mùa Xuân, cặp chính đã quyết định yêu đương công khai khiến khán giả xem mà hạnh phúc lây.

Cụ thể trong tập 9, Seon Jae Gyu và Yun Bom chính thức công khai mối quan hệ, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình yêu của cả hai. Trải qua nhiều lần rung động trước sự chân thành bền bỉ từ Seon Jae Gyu, Yun Bom đã hoàn toàn mở cửa trái tim để đón nhận hạnh phúc.

Trong khi Seon Jae Gyu còn lo lắng việc tình cảm giữa họ bị lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến cô, Yun Bom lại tỏ ra tự tin và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô nói với anh rằng: "Đằng nào mọi người trong làng cũng đang đồn ầm lên rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ cười thỏa thích, vui vẻ thỏa thích và hạnh phúc thỏa thích. Chúng ta sẽ đến những nơi mình muốn một cách đường hoàng cùng nhau, anh nhé?"

Khoảnh khắc này càng khiến khán giả xúc động khi nhớ lại những lời Yun Bom từng tự nhủ với bản thân lúc mới chuyển đến Sinsu. Vì những tổn thương trong quá khứ, cô tự dặn lòng mình không được cười, không được vui và không được hạnh phúc. Giờ đây, cô gái từng khép kín ấy đã dũng cảm phá bỏ mọi rào cản để sống đúng với cảm xúc của mình.

Bộ phim Cơn Say Mùa Xuân do Lee Joo Bin và Ahn Bo Hyun đóng chính thu hút khán giả nhờ mang tới một câu chuyện tình yêu dễ thương, hài hước và chữa lành.

Cho những ai chưa biết, Cơn Say Mùa Xuân là phim lãng mạn - hài hước do Lee Joo Bin và Ahn Bo Hyun đóng chính. Câu chuyện phim xoay quanh Yun Bom, một cô giáo với vẻ đẹp sắc nước hương trời nhưng không may bị vu oan làm tiểu tam. Để chữa lành chính mình, cô rời thủ đô Seoul với trái tim tổn thương để bắt đầu lại tại thị trấn nhỏ Sinsu.

Tại đây, Yun Bom gặp Seon Jae Gyu, người đàn ông với vẻ ngoài như một tên du côn nhưng thực ra lại là vị CEO cực kỳ giàu có của JK Power Energy. Trái ngược với ngoại hình của mình, Seon Jae Gyu sở hữu trái tim ấm áp, sự tận tụy tuyệt đối và sức hút rất riêng. Chính anh là người từng bước kéo Yun Bom ra khỏi vỏ bọc, mang đến cho cô mùa xuân đúng nghĩa của cuộc đời mình.