Mới đây, Boyfriend On Demand đã nhá hàng đoạn teaser mới. Ngay lập tức, nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ công chúng yêu phim, nhanh chóng leo lên dẫn đầu trending teaser phim ảnh tại Youtube Hàn Quốc.

Boyfriend On Demand của Jisoo tạo ra sức hút lớn, được khán giả chờ đợi.

Không chỉ vậy, cái tên Boyfriend On Demand còn góp mặt trong Trending Youtube tại 16 khu vực khác nhau, Hàn Quốc, Argentina, Singapore, Anh, Nhật Bản, Mexico, Canada, Pakistan, Hồng Kông, Peru, Pháp, Ấn Độ, Đài Loan, Philippines và Đức. Phim gây tiếng vang lớn tại khu vực châu Á, đặc biệt là ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông và Đài Loan. Trên nền tảng X, Boyfriend On Demand cũng lọt top tìm kiếm tại Hàn Quốc.

Không chỉ tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, teaser Boyfriend On Demand còn ghi nhận thành tích ấn tượng về số lượt xem trên Netflix. Cụ thể, đoạn video này thu hút tới hơn 30 triệu view chỉ sau 24 giờ phát hành. Đây là bằng chứng cho thấy sự mong chờ lớn của khán giả trong bối cảnh tác phẩm đang cận kề ngày ra mắt chính thức (ngày 6/3).

Cho những ai chưa biết, Boyfriend On Demand là dự án phim lãng mạn - hài hước - fantasy, xoay quanh câu chuyện tình yêu của Seo Mi Rae. Đây là một cô gái khao khát tình yêu, nhưng vì lịch trình bận rộn đến mức gần như không có đời sống hẹn hò, cô dần quen với việc cô đơn. Tình cờ, Seo Mi Rae nhận được một thiết bị mang tên Monthly Boyfriend, cho phép cô bước vào thế giới ảo. Tại đây, cô gặp gỡ những chàng trai hoàn hảo đến mức phi thực tế, đánh thức những khao khát yêu đương đã ngủ quên bấy lâu.

Trong khi đó, Park Gyeong Nam là đồng nghiệp đồng thời cũng là đối thủ của Seo Mi Rae tại công ty sản xuất webtoon. Dù năng lực xuất sắc và luôn được công nhận ở nơi làm việc, anh là người khiến Seo Mi Rae cảm thấy khó chịu nhất. Dẫu vậy, cô không thể ngờ rằng chính người đàn ông này lại khiến trái tim mình rung động.

Đảm nhận vai nữ chính Seo Mi Rae là Jisoo (BLACKPINK). Cô nổi tiếng với nhan sắc được ca ngợi đẹp hàng đầu showbiz Hàn, thậm chí từng được tạp chí Nubia Magazine bầu chọn là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Ở các dự án phim mà Jisoo tham gia, cô chưa từng khiến netizen thất vọng về phong độ nhan sắc và Boyfriend On Demand cũng chẳng phải ngoại lệ.

Nên duyên cùng Jisoo ở Boyfriend On Demand là Seo In Guk, mỹ nam tài sắc vẹn toàn từng gây ấn tượng với các bộ phim đình đám như Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em, Một Ngày Nọ Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi, Tiệm Cà Phê Mỹ Nam hay Trò Chơi Sinh Tử.