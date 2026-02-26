Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đã khép lại, nhưng cuộc so kè ngoài phòng vé thì vẫn nóng rực. Ở thời điểm được xem là “mùa vàng” của điện ảnh Việt, bộ bốn phim Thỏ Ơi!! - Nhà Ba Tôi Một Phòng - Báu Vật Trời Cho - Mùi Phở liên tục bám đuổi sát nút, tạo nên màn cạnh tranh gay gắt suốt những ngày đầu năm. Ở thời điểm hiện tại, có thể nói Thỏ Ơi!! sẽ giành chiến thắng cuối cùng khi bộ phim dẫn đầu ở cả khoản doanh thu lẫn hiệu ứng truyền thông. Mọi nhất cử nhất động và tin tức xoay quanh Thỏ Ơi!! và dàn cast đều được quan tâm đặc biệt.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Trấn Thành gây chú ý khi công khai danh tính 3 nữ chính cho tác phẩm điện ảnh tiếp theo. Cụ thể, Pháo kể lại rằng mấy hôm trước khi ngồi cạnh, cô nghe LyLy than thở: “Anh Thành mắng chị dữ quá em ơi. Chị thấy chị diễn cũng được mà.” Nghe vậy, Trấn Thành liền bật cười, trêu rằng LyLy “lật mặt như bánh tráng”, rồi nửa đùa nửa thật nói nếu LyLy cảm thấy mệt quá thì ê-kíp cũng có thể bớt mời LyLy lại.

Cuộc trò chuyện giữa Trấn Thành và Pháo gây chú ý (Nguồn: 8 Sài Gòn)

Pháo nhanh nhảu khẳng định mình "sức dài vai rộng, tuổi trẻ phần phật”, nên mong Trấn Thành suy nghĩ lại cho mình có thêm cơ hội đóng phim. Không khí cuộc trò chuyện sau đó chuyển hướng sang một ý tưởng thú vị hơn khi nam đạo diễn bất ngờ đề xuất: "Hay là mời Pháo, Lamoon và Phương Mỹ Chi đóng chung một phim cho vui?

Cả hai còn hào hứng bàn đến chuyện “ba con gì”. Khi phát hiện cả ba đều tuổi Dê, Trấn Thành liền nảy ra ý tưởng chờ đúng năm Dê, tức năm 2027, để quy tụ “ba con Dê” đóng chung một dự án điện ảnh. Kết lại câu chuyện, anh nói sẽ về suy nghĩ thêm để tìm cách cho 3 người cùng đóng.

Đoạn chia sẻ nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi. Nhiều netizen tỏ ra cực kỳ hào hứng với viễn cảnh “ba nàng Dê” cùng xuất hiện trong một phim Tết, cho rằng đây sẽ là tổ hợp vừa có nhan sắc, vừa có cá tính âm nhạc lẫn màu sắc riêng biệt. Không ít bình luận còn hài hước đặt gạch giữ chỗ từ bây giờ, thậm chí fan các nghệ sĩ liên tục tag tên nhau, mong dự án sớm thành hiện thực.

Trong số 3 mỹ nhân tuổi Dê, Lamoon là cái tên được dân tình nhắc đến nhiều nhất. Cô gây chú ý mạnh mẽ khi đảm nhận vai Út Khờ trong bộ phim điện ảnh Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối. Trên màn ảnh, cô hóa thân thành một nữ du kích hiền lành, trong trẻo nhưng phải trải qua hàng loạt biến cố khắc nghiệt, để rồi khép lại hành trình bằng cái kết đầy ám ảnh. Nhân vật Út Khờ không chỉ lấy nước mắt khán giả mà còn trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Lamoon.

Ngay khi phim ra rạp, Lamoon nhận cơn mưa lời khen, từ nhan sắc nổi bật đến lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Dù chỉ mới chạm ngõ điện ảnh, cô đã cho thấy sự nghiêm túc khi đầu tư mạnh cho vai diễn, thậm chí tiết lộ từng giảm 10kg để phù hợp với tạo hình nhân vật. Sự hy sinh đó giúp hình ảnh Út Khờ trên màn ảnh thêm phần chân thực, mong manh và thuyết phục.

Bên cạnh khả năng diễn xuất, visual của Lamoon cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Gương mặt thanh tú, đôi mắt mắt mèo duyên dáng cùng vẻ ngoài dịu dàng khiến nhiều khán giả ví cô như "thiên thần giáng trần”. Không ít cư dân mạng còn rủ nhau kêu gọi người đẹp thử sức ở các cuộc thi hoa hậu, cho rằng nhan sắc lẫn khí chất của Lamoon hoàn toàn đủ sức tỏa sáng ở đấu trường nhan sắc.

Không dừng lại ở điện ảnh, năm 2025, Lamoon tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia chương trình Em Xinh Say Hi. Từ một gương mặt chưa quá quen thuộc, cô nhanh chóng bứt phá nhờ sự đa tài và phong cách biểu diễn cuốn hút. Lamoon không chỉ hát, rap, sáng tác mà còn thể hiện khả năng vũ đạo linh hoạt. Những tiết mục của cô trải dài từ nhạc trẻ sôi động đến âm hưởng dân gian, được đầu tư chỉn chu về trang phục lẫn dàn dựng, cho thấy một nghệ sĩ trẻ đầy tham vọng và màu sắc riêng. Với nền tảng diễn xuất, âm nhạc cùng lợi thế ngoại hình nổi bật, Lamoon đang dần khẳng định vị trí trong lòng khán giả. Sau thành công bước đầu, công chúng càng thêm kỳ vọng vào những dự án tiếp theo của cô trong thời gian tới.

Bạch Khởi