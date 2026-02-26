Sau nhiều đánh giá tích cực và hiệu ứng truyền miệng từ người xem, phim Báu Vật Trời Cho đã chính thức vươn lên vị trí thứ 2 phòng vé dịp Tết Bính Ngọ, chỉ xếp sau Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Cả hai tác phẩm nói về tình yêu đôi lứa với màu sắc khác nhau, thế nhưng lại có những điểm chung thú vị. Một trong số đó chính là sự xuất hiện của một sao nữ trong cả 2 dự án, gây sốt trên MXH dù chỉ là vai cameo ngắn ngủi.

Thỏ Ơi!! và Báu Vật Trời Cho thống trị phòng vé Việt

Lê Trang - sao nữ duy nhất đóng cả 2 phim đang Top 1 và Top 2 phòng vé Việt

Trong Thỏ Ơi!! , nữ diễn viên Lê Trang góp mặt với vai cô giúp việc tại nhà của Hải Linh và Phong. Xuất hiện vào giai đoạn cao trào phim, cô đã ra ngoài mở cửa cho Trần Kim, không ngờ rằng bị hắn "thủ tiêu" tại chỗ. Pha "bay màu" oan uổng của cô giúp việc khiến khán giả dở khóc dở cười, gọi tên cô liên tục trên MXH như nhân vật bất hạnh nhất trong Thỏ Ơi!! . Trước đó, Lê Trang từng có cơ duyên đóng phim của Trấn Thành trong Bố Già , vào vai vợ của A Xỉn. Giờ đây khi tái xuất, màn cameo vài giây của cô lại trở thành chủ đề gây bàn tán xôn xao bởi cư dân mạng.

Lê Trang đóng Thỏ Ơi!!

Bên cạnh đó, Lê Trang còn có màn góp mặt bất ngờ trong Báu Vật Trời Cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Cô đóng vai nữ tài xế chở nhân vật nữ chính Ngọc (Phương Anh Đào) đi, nhưng lại bị Hồng (Tuấn Trần) đuổi theo. Thấy cả hai tranh cãi và giằng co nhau, Hồng đòi đi theo nhưng Ngọc không chịu, cô tài xế đã có hành động khiến ai nấy bật cười là mở cửa sau cho Hồng lên xe.

Lê Trang trong Báu Vật Trời Cho

Dù chỉ xuất hiện vài giây chớp nhoáng nhưng cả hai nhân vật mà Lê Trang thể hiện đều để lại dấu ấn khó quên cho người xem dịp Tết này. Sinh năm 1993 tại Bến Tre, Lê Trang là nữ diễn viên hài tài năng của sân khấu lẫn màn ảnh Việt. Tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh doanh, cô từng theo đuổi con đường học vấn ổn định nhưng đam mê diễn xuất từ nhỏ đã khiến cô rẽ ngang vào nghệ thuật. Sự nghiệp của Lê Trang bùng nổ từ năm 2015 khi cô tham gia Thách Thức Danh Hài trong vai trò diễn viên hỗ trợ Minh Dự, được Trấn Thành và Việt Hương khen ngợi về diễn xuất duyên dáng.

Cô sau đó thử sức với các cuộc thi hài như Cười Xuyên Việt, Đấu Trường Tiếu Lâm ... và góp mặt với vai phụ trong nhiều phim điện ảnh như Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng hay Chị Chị Em Em 2 . Từng đối mặt khó khăn tài chính cũng như những nghi ngại về ngoại hình, Lê Trang vẫn kiên trì khẳng định vị thế nhờ khả năng tạo tiếng cười tự nhiên và tinh thần học hỏi, qua đó làm tốt bất cứ vai trò nào mà cô được giao.