Cảnh hôn gây tranh cãi của Lưu Hiểu Khánh và bạn diễn kém 30 tuổi.

Theo Sina , Lưu Hiểu Khánh vào vai người phụ nữ đang ở độ tuổi 30, tranh cãi với nam chính và cả hai hóa giải hiểu lầm bằng một cảnh hôn mùi mẫn. Tuy nhiên, khi biết tuổi nam nghệ sĩ, khán giả cho rằng Lưu Hiểu Khánh "hại bạn diễn".

Lưu Hiểu Khánh thường xuyên diễn cảnh tình cảm với các bạn diễn đáng tuổi con.

"Đây có thể coi là tai nạn lao động khi đóng phim không, phải hôn môi với người đáng tuổi mẹ mình", "Bà ngoại Khánh đến khi nào mới thôi hại bạn diễn. Bà ấy thích đóng thiếu nữ cũng được, nhưng đừng thêm cảnh tình cảm quá mức vào", "Tôi xem mà nổi da gà, quan trọng là cảnh này Lưu Hiểu Khánh diễn rất thô tục", là những bình luận của khán giả dành cho nữ diễn viên.

Khán giả chê phim ngắn Cẩm tú an nhiên sử dụng bộ lọc quá mức, chỉnh sửa làn da của nữ diễn viên 76 tuổi mịn màng trắng nõn. Tuy nhiên, dẫu được hỗ trợ bởi kỹ xảo, ánh mắt thiếu sức sống và những đường nét trên khuôn mặt Lưu Hiểu Khánh vẫn hằn dấu vết thời gian khó mà che giấu.

Diễn viên đóng vai bà của Lưu Hiểu Khánh trong phim, còn kém Lưu Hiểu Khánh 12 tuổi.

Theo Sina, Lưu Hiểu Khánh thời gian gần đây tích cực đóng phim ngắn, trước đó nữ diễn viên tham gia bộ phim Manh bảo trợ công: Hôn sủng 50 tuổi . Trong phim Lưu Hiểu Khánh cũng có câu chuyện tình yêu với nam diễn viên trẻ Cảnh Đại Dũng (37 tuổi).

Năm 2023, Lưu Hiểu Khánh gây bất ngờ khi vào vai thiếu nữ du kích, đóng con gái của tài tử kém bà tới 12 tuổi. Theo đó, bộ phim Băng tuyết truy kích 2 bấm máy khi Lưu Hiểu Khánh đã 67 tuổi, nhưng bà vẫn vào vai thiếu nữ 18, là con gái của gã thổ phỉ khét tiếng. Sau khi cha qua đời, Lưu Hiểu Khánh lãnh đạo đàn em chống lại các thế lực thù địch.

Nhân vật cha của Lưu Hiểu Khánh trong phim do nam diễn viên Nhậm Thanh An (52 tuổi) thủ vai. Không những vậy, minh tinh gạo cội còn đóng cảnh tình cảm với Vương Tân An - người kém bà 17 tuổi.

Việc Lưu Hiểu Khánh đóng thiếu nữ ở tuổi 67 gây nên nhiều phản ứng tiêu cực của khán giả. Người xem cho rằng nhà sản xuất cũng như diễn viên coi thường khán giả, bởi với ngoại hình già dặn, lộ rõ việc chỉnh sửa thẩm mỹ của Lưu Hiểu Khánh không ai có thể chấp nhận việc bà vào vai thiếu nữ ngây thơ nhiệt huyết.

Bộ phim có nhiều tranh cãi và thất bại thảm hại, chỉ đạt 3,0/10 điểm chất lượng trên trang Douban . Sau khi phim phát sóng, nhiều người còn yêu cầu Lưu Hiểu Khánh rời khỏi giới giải trí để không làm ảnh hưởng tới đồng nghiệp.

Lưu Hiểu Khánh phải sử dụng các công nghệ làm đẹp để trẻ hóa trong phim.

Năm 2014, Lưu Hiểu Khánh tiếp tục gây tranh cãi khi vào vai thiếu nữ 16 tuổi tên Âu Dương Phi Yến trong bộ phim Tùy Đường Anh Hùng 3 . Nữ diễn viên cũng đóng cặp với bạn diễn kém 21 tuổi Trịnh Quốc Lâm khiến người xem hoang mang. Vào thời điểm đó, bà đã ngoài 60 tuổi.

Theo QQ , Lưu Hiểu Khánh có nhiều tác phẩm được đánh giá là kinh điển của giới giải trí Hoa ngữ. Bà được mệnh danh là Võ Tắc Thiên đẹp nhất lịch sử, nhưng danh tiếng của bà dần bị hủy hoại vì đam mê với việc diễn nhiều vai và các nhân vật trẻ hơn độ tuổi thật.