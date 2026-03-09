Bộ phim Vạt Áo Đồng Phục (Too Young To Love) do Tạ Bân Bân, Trương Hân Ý đóng chính được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nhiêu Tuyết Mạn. Xoay quanh câu chuyện của Y Lam, cô gái bộc lộ tài năng chơi cello từ nhỏ nhưng buộc phải dừng việc học nhạc sau khi mẹ qua đời. Đến khi bước vào cấp ba, nhờ sự động viên của người bạn thanh mai trúc mã Đồng Tiểu Lạc, Y Lam quyết định thành lập ban nhạc tam tấu của riêng mình và dần nhận được sự công nhận trong trường. Việc chứng kiến Y Lam kiên trì theo đuổi ước mơ cũng khiến Tiểu Lạc tìm lại niềm đam mê nhiếp ảnh từng bị bỏ quên. Từ những ngày còn khoác lên mình bộ đồng phục học sinh đến khi trưởng thành, cả hai luôn đồng hành, thấu hiểu và trở thành điểm tựa của nhau.

Không chỉ là tác giả nguyên tác, Nhiêu Tuyết Mạn còn trực tiếp tham gia dự án với nhiều vai trò như biên kịch, nhà sản xuất và giám chế. Trước đó, cô từng gây chú ý khi xuất hiện trong các chương trình truyền hình về diễn xuất với tư cách nhà sản xuất, chia sẻ quan điểm chọn diễn viên và thậm chí tổ chức casting công khai trên mạng xã hội. Những tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của cô như Tai Trái - bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Tô Hữu Bằng, hay Hẹn Ước Mùa Đông do Hoắc Kiến Hoa và Mã Tư Thuần đóng chính đều mang đậm dấu ấn sáng tác của nữ nhà văn. Từ những rung động tuổi trẻ trong trẻo đến những bước ngoặt của thời gian, các câu chuyện của Nhiêu Tuyết Mạn luôn khiến khán giả vừa rung động vừa day dứt, bởi sự lãng mạn trong đó thường ẩn chứa cả nỗi đau và những tiếc nuối khó tránh khỏi.

Đảm nhận vai trò đạo diễn là Lâm Sơ Hàn, cái tên còn khá mới trong làng phim truyền hình Trung Quốc. Vạt Áo Đồng Phục cũng chính là tác phẩm truyền hình dài tập đầu tiên của cô. Với nền tảng xuất thân là nhiếp ảnh gia, Lâm Sơ Hàn gây ấn tượng ở khả năng xây dựng bầu không khí và xử lý ánh sáng, màu sắc tinh tế. Trong ống kính của cô, khán giả có thể cảm nhận sự trong trẻo của không khí, vẻ mờ ảo của biển cả hay nét bí ẩn của màn đêm, những khung hình tĩnh lặng nhưng vẫn giàu cảm xúc và câu chuyện.

Dù vẫn giữ bối cảnh học đường tươi sáng và những khoảnh khắc đậm chất thanh xuân, Vạt Áo Đồng Phục lại cố gắng phá vỡ nhiều mô-típ quen thuộc của dòng phim thần tượng. Chẳng hạn trong một phân cảnh, nhóm bạn tụ tập vui chơi rồi ngủ gục. Đồng Tiểu Lạc thức dậy và nhìn chằm chằm cô gái nằm bên cạnh là Y Lam. Theo công thức quen thuộc, nữ chính khi tỉnh dậy sẽ đỏ mặt và nhìn nam chính đầy bối rối. Thế nhưng Y Lam lại hét lên ngay lập tức: “Mặt heo gì thế này!”. Tiểu Lạc cũng không chịu thua: “Cậu mới là mặt heo!”. Cả hai lập tức cãi nhau om sòm, tạo nên một tình huống hài hước rất đời thường.

Bên cạnh những khoảnh khắc “đấu khẩu” đáng yêu, nhân vật Đồng Tiểu Lạc còn được xây dựng đúng chuẩn “bạch mã hoàng tử” của trường: cao 1m88, có con mắt nghệ thuật của một nhiếp ảnh gia, học tập lẫn thể thao đều nổi bật. Tuy nhiên, khác với hình tượng nam thần học đường lạnh lùng thường thấy, khi đối mặt với lời tỏ tình, Tiểu Lạc lại lựa chọn cách ứng xử lịch sự: kiên nhẫn giải thích, lùi lại một bước rồi cúi đầu xin lỗi. Chuỗi hành động này khiến nhiều cư dân mạng nhận xét rằng “cuối cùng phim truyền hình cũng trở nên bình thường rồi”.

Chuyện tình thanh mai trúc mã giữa Đồng Tiểu Lạc và Y Lam vì thế cũng trở nên gần gũi và dễ đồng cảm hơn, bởi nó phản ánh đúng tâm lý quen thuộc của tuổi học trò: thích nhưng không dám nói ra. Càng thích lại càng cố tỏ ra trẻ con và cãi vã. Dù ai cũng nhìn ra tình cảm của Tiểu Lạc, khi bị bạn bè trêu chọc, cậu vẫn cứng miệng đáp: “Điên à, bớt ảo tưởng đi”. Thế nhưng ngay sau đó lại buột miệng thừa nhận: “Có lẽ… tôi điên thật mới thích cậu”.

Chính sự “miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo” ấy đã phản ánh chân thực tâm lý bối rối của nhiều người trong những mối tình thầm lặng thời thanh xuân, thứ cảm xúc vừa ngây ngô, vừa vụng về nhưng cũng vô cùng đáng nhớ.

Bình luận của khán giả về bộ phim:

- Lâu lắm rồi mới được xem 1 phim ngôn tình hiện đại hay như vậy, trong trẻo, đáng yêu, không drama, không chiêu trò. - Ôi phim hay lắm các bạn ơi, tính ra cũng không ngắn mấy đâu nhỉ, ai thích kiểu học đường nhẹ nhàng thì cứ xem, phim không có drama gì lắm đâu, phim đề cao tình bạn, tình yêu đôi lứa và cả tình thân nữa - Đôi chính siêu siêu đáng yêu, size gap cưng, mỗi lần họ ôm nhau là rụng rời. Nữ chính cười lên dễ thương lắm í, cặp chính quen mắt diễn xuất ổn nè. Mấy bạn kia chắc diễn viên mới trông hơi lạ nhưng vẫn tròn vai, đáng xem - Phim hay lắm nhá tui xem hết rồi, đáng xem á. Cái kiểu thanh xuân vườn trường nó nhẹ nó dịu lắm á. Đặc biệt tui thích nam chính lắm á. - Dạo này stress quá nên trúng ngay bộ học đường để xem, thật tuyệt vời. Đồng phục phim này xinh thật sự luôn. - Phim hay lắm nha. Nam nữ chính dễ thương xỉu luôn. Nhìn tình cảm học đường nhẹ nhàng coi cuốn lắm. Nam chính với nữ chính cười lên xinh xỉu, anh nam chính còn có má lúm duyên cực. Càng xem càng cuốn.

Nguồn: Weibo