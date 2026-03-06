Bộ phim cổ trang Trục Ngọc do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính lên sóng từ ngày 6/3, ngay lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả và có sự mở màn hết sức khả quan, đồng thời nhận được nhiều lời khen.

Phim vừa lên sóng 18 phút đã đạt mức nhiệt độ 23.000 trên nền tảng Tencent Video, trở thành dự án đạt mốc điểm này nhanh nhất trong giai đoạn 2025-2026. Bên cạnh đó, phim có tới 52 mục quảng cáo cho 5 tập đầu tiên trên cả hai nền tảng phát sóng là Tencent và iQiYi, đây là một thành tích khá tốt.

Trục Ngọc nhanh chóng phá các kỷ lục về độ hot

Trước khi lên sóng, Trục Ngọc đã có tới hơn 9,1 triệu người đặt trước chờ tác phẩm ra mắt, lập kỷ lục mới so với các dự án cổ trang Hoa ngữ. Trên các nền tảng đo lường độ hot của phim như Douban, Maoyan, Datawin, Trục Ngọc thường xuyên đứng Top 1 về mức độ quan tâm của công chúng. Điều này chứng minh khán giả rất trông chờ màn kết hợp của hai diễn viên Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi. Cả hai đều được đánh giá là những ngôi sao có ngoại hình đẹp bậc nhất lứa diễn viên trẻ 9X hiện tại.

Sau khi những tập đầu tiên lên sóng, khán giả đánh giá chung phim được quay đẹp, màu sắc hài hòa, tình tiết hài hước những vẫn giữ được logic phim khiến khán giả thích thú và chờ mong diễn biến tiếp theo.

Phim vừa lên sóng đã khiến khán giả xuýt xoa vì quay quá đẹp

Các diễn viên tỏa sáng dưới ống kính của đạo diễn Tăng Khánh Kiệt

Bên cạnh đó, so với các tác phẩm trước, ngoại hình của Trương Lăng Hách trong Trục Ngọc được nâng lên một tầm cao mới. Trong quá khứ, nam diễn viên sinh năm 1997 từng bị chê vì hình ảnh giới thiệu đẹp nhưng khi lên phim gây thất vọng. Ở Trục Ngọc, Trương Lăng Hách biết quản lý biểu cảm hơn, tránh làm lộ khuyết điểm về làn da. Bên cạnh đó, đạo diễn Tăng Khánh Kiệt cũng thể hiện tài hoa khi có những góc máy và thiết kế ánh sáng làm tăng thêm vẻ đẹp của diễn viên.

Với nữ chính Điền Hi Vi, ngay khi Trục Ngọc lên sóng đã có từ khóa "Điền Hi Vi quá đẹp" khen ngợi nhan sắc rực rỡ linh động đáng yêu của cô. Trong phim, Điền Hi Vi vào vai cô gái thôn quê, quần áo rách rưới nhưng không thể che lấp vẻ đẹp như búp bê của ngôi sao sinh năm 1997.

Bên cạnh đó, vai diễn Phàn Trường Ngọc của Điền Hi Vi là cô gái mạnh mẽ, sở hữu sức mạnh hơn các đàn ông, vác lợn mổ lợn thành thạo. Điền Hi Vi cũng có những cảnh võ thuật mãn nhãn, khiến người xem thích thú.

Trường Ngọc vốn là một cô gái mồ côi, một mình vất vả nuôi em. Tình cờ, nàng nhặt được một chàng trai đang bị thương, vùi mình dưới tuyết

Khi Trường Ngọc bị họ hàng tranh đoạt gia sản, Tạ Chinh đã đồng ý kết hôn để giúp nàng

Tuy nhiên, Tạ Chinh là một vị tướng, có nhiệm vụ, sứ mệnh không thể ở mãi nơi thôn quê hẻo lánh

Điền Hi Vi thường xuyên góp mặt trong top mỹ nhân đẹp nhất lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995. Ngôi sao phim Khanh Khanh Nhật Thường có đôi mắt to long lanh linh động, làn da trắng sứ, đường nét tinh xảo, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Do đó, cô cũng không ngại để mặt mộc hoàn toàn ngay trên show truyền hình. Cô được yêu thích qua các phim Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế, Điền Canh Kỷ, Đại Phụng Đả Canh Nhân, Tử Dạ Quy.

Trục Ngọc có nội dung kể về nữ đồ tể Phàn Trường Ngọc, giúp đỡ vị hầu gia đang gặp nạn Tạ Chinh. Tạ Chinh phải giấu giếm thân phận nên đã kết hôn giả với Trường Ngọc. Sau khi chàng ra trận, Trường Ngọc đã xách dao mổ heo ra chiến trường tìm chồng, kề vai sát cánh bên người thương, bảo vệ đất nước, tìm lại công lý.

Điền Hi Vi được khen ngợi quá đẹp khi đóng thôn nữ

Cô cũng không ngại học võ thuật, quay phim mang vác lợn thật

Trương Lăng Hách có tạo hình đẹp nhất sự nghiệp

Khán giả đang đánh giá khá tốt với những tập đầu của Trục Ngọc

Nguồn: Sina