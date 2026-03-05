Theo Naver, bộ phim Siren's Kiss (Nụ Hôn Nàng Tiên Cá) do Park Min Young đóng chính có sự khởi đầu ấn tượng với rating trung bình 5,5% đứng đầu khung giờ phát sóng. Tuy nhiên, đến tập 2, phim chỉ còn 4,6% tỷ suất người xem. Sự sụt giảm này đến từ diễn xuất và ngoại hình của nữ chính Park Min Young.

Phim của Park Min Young giảm rating và nhận lời chê sau tập 2

Trên các trang mạng xã hội, khán giả cho rằng Park Min Young "diễn đơ như một con búp bê vô hồn". Trong mọi cảnh quay cô đều giữ gương mặt không cảm xúc, đôi mắt thiếu sức sống. Bên cạnh đó, khi đọc thoại, chỉ có phần môi của nữ diễn viên chuyển động, thậm chí đến miệng cũng không mở ra.

Ngoài ra, gương mặt của Park Min Young cũng gây tranh cãi lớn. Nữ diễn viên giảm cân quá mức dẫn tới mặt hốc hác, gò má bị đẩy cao, đôi môi thiếu tự nhiên. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô ăn kiêng theo chế độ khắc nghiệt: Uống 3 lít nước mỗi ngày và gần như không nạp thêm thức ăn khác để phù hợp với trạng thái nhân vật. Tuy nhiên, hậu quả là gương mặt của Park Min Young mất đi vẻ quyến rũ, trở nên đơ cứng, lộ dấu vết chăm sóc nhan sắc theo cách can thiệp thẩm mỹ. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới trải nghiệm của người xem.

"Khuôn mặt của Park Min Young quá gây xao nhãng, tôi không thể xem quá 1 tập của bộ phim này... Thật đáng tiếc, trước khi trở thành "người đẹp Gangnam", cô ấy có nhiều biểu cảm linh hoạt và đáng yêu trên màn ảnh", "Park Min Young chỉ có một biểu cảm trên gương mặt", "Bộ phim hơi nhàm chán, tôi không có hứng thú chờ các tập tiếp theo, lúc đầu tôi đã rất kỳ vọng sự trở lại của Park Min Young cơ", "Nữ chính không nhận được tiền bảo hiểm thì tại sao nam chính lại chất vấn và nghi ngờ cô ấy, kịch bản lố bịch vậy?", "Sự hồi hộp kịch tính được tạo ra một cách giả tạo, cố tình nên không hấp dẫn lắm", "Một số tình tiết cố tình làm cho kịch tính", khán giả bình luận về bộ phim trên Mydramalist.

Phim bị đánh giá có kịch bản thiếu logic, tạo kịch tính một cách cường điệu

Park Min Young chỉ có một biểu cảm trong suốt 2 tập phim

Ngoại hình của nữ diễn viên cũng khiến khán giả bị phân tâm khi xem

Về Siren's Kiss, bộ phim được đánh giá là kịch tính ngay từ khi mở đầu. Nam chính Cha Woo Seok (Wi Ha Joon) là điều tra viên bảo hiểm, nhận được cuộc gọi tố giác và đến Royal Auction – công ty đấu giá nghệ thuật lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, trước khi anh kịp gặp người tố giác Kim Yun Ji (Lee Elijah), cô đã rơi từ sân thượng xuống. Đầu mối dẫn tới nữ chính Han Seol Ah (Park Min Young) trưởng đấu giá viên lạnh lùng và điềm tĩnh.

Chưa dừng lại ở đó, vị hôn phu của Seol Ah chỉ vừa qua đời trong một tai nạn uẩn khúc vào 10 ngày trước. Theo hợp đồng ban đầu, Seol Ah là người thụ hưởng tiền bảo hiểm. Thế nhưng ngay trước khi mất mạng, anh ta đã hủy hợp đồng. Vì vậy Han Seol Ah trở thành đối tượng tình nghi đầu tiên.

Cách mở đầu phim kịch tính nhưng thực tế không mới mẻ, so với loạt phim giật gân nhiều bước ngoặt của Hàn Quốc, Siren's Kiss chỉ dừng ở mức xem giải trí hấp dẫn, chất lượng chưa đạt tới đỉnh cao. Trong khi đó, nữ chính lại chỉ giữ một khuôn mặt một kiểu trạng thái, bị chê diễn "gồng" trong phần lớn thời gian. Người hâm mộ hy vọng khi chuyện phim có những diễn biến cao trào hơn, rating của Siren's Kiss sẽ được cải thiện.

Park Min Young quá gầy

Năm 2025, Park Min Young có tác phẩm Confidence Queen ra mắt nhưng thất bại thảm hại. Confidence Queen ra không được khán giả, truyền thông quê nhà quan tâm, rating thấp và mức độ thảo luận cũng không đáng kể.

Nguồn: Naver, Mydramalist