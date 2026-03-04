Bộ phim truyền hình Bước Chân Vào Đời do Quỳnh Kool, Huỳnh Anh đóng chính đang thu hút sự chú ý của khán giả. Trong đó, chuyện tình khiến chàng thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) và cô giáo nghèo Thương (Quỳnh Kool) khiến người xem vừa thích thú vừa cảm thấy xao xuyến, chân thực.

Cặp đôi Thương - Quân nhận được sự ủng hộ của khán giả

Trong Bước Chân Vào Đời, Huỳnh Anh vào vai chàng thiếu gia "10 điểm không có nhưng". Quân lớn lên trong gia đình hạnh phúc, điển trai, lịch thiệp nho nhã, hiện là giảng viên đại học.

Còn Quỳnh Kool đóng vai Thương là chị cả trong một gia đình có cha mẹ đều đã qua đời. Dưới cô còn hai đứa em đang ở độ tuổi nổi loạn, cần tiền để tiếp tục học tập. Vì vậy, Thương làm nhiều công việc để gánh vác nỗi lo kinh tế mà cha mẹ để lại. Thế nhưng, các em lại có những tính cách riêng, có những quyết định riêng mà dù Thương cảm thấy không phù hợp nhưng lại khó ngăn cản.

Trước đó, Quân phải lòng Thương khi gặp cô tại quán cà phê sách. Dù biết hoàn cảnh của Thương nghèo khó, không mấy dư dả nhưng anh vẫn hết lòng giúp đỡ, nhiệt tình theo đuổi. Thậm chí, để chữa xe cho người trong lòng, Quân còn trả trước tiền cho chủ quán.

Quân là thiếu gia nhưng tính cách hiền lành, nhiệt tình, luôn đồng cảm với Thương

Quân là nhân vật hài hước, gây cười cho khán giả

Trong tập 5, Quân theo chân chị em Thương về quê và gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười. Anh nhiệt tình giúp đỡ em trai Thương là Minh (Sơn Tùng) khi cậu vướng vào rắc rối đánh nhau với bạn. Càng tìm hiểu về Thương, Quân càng yêu mến cô gái nhân hậu dịu dàng chịu thương chịu khó, luôn sống mạnh mẽ gánh vác trách nhiệm gia đình. Vì vậy, Quân thổ lộ lòng mình với Thương và mong được cùng cô san sẻ khó khăn trong cuộc sống.

Chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn giữa chàng thiếu gia tốt bụng và cô giáo nghèo khiến khán giả thích thú. Nhiều người khen ngợi tình cảm giữa cả hai đẹp, chân thành, không toan tính vụ lợi, giống như giấc mộng cổ tích giữa đời thường.

"Họ tán nhau mà tui đổ", "Tôi đổ xem mấy tiếng rồi chưa thoát ra được", "Tập này chết cười với ông Quân", "Nhưng mà Huỳnh Anh đẹp trai thật sự luôn ", "Cảm giác yêu thương của thời 8X-9X", "Bạn nữ diễn rất tình luôn. Cặp đôi này đẹp quá. Đúng kiểu 8X xưa kia", "Chuyện tình trèo cửa sổ là đây chứ đâu", "Lần đầu tiên xem phim mà thấy ánh mắt yêu đương nó ngọt ngào đến vậy. Quỳnh Kool đúng đỉnh", "Nhà nghèo quá vậy mà ảnh không chê ảnh còn thương cổ nhiều", "Đẹp đôi ghê", "Xem phim vừa nhớ bố lại nhớ thời còn bé.", "Chân thực đến lạ", "Làm gì mà ngượng ngùng đến thế"... người xem chìm đắm vào câu chuyện tình lãng mạn của Quân và Thương.

Càng tìm hiểu, Quân càng yêu Thương. Anh là giấc mộng đẹp "quá tầm với" đối với cô gái nghèo như Thương

Tập 5 khiến khán giả thích thú với khung cảnh quê hương yên bình và chuyện tình ngọt ngào của Quân - Thương

Bên cạnh đó, Quỳnh Kool còn được khen ngợi có cảnh khóc cảm xúc, chân thật làm lay động trái tim khán giả. Sự bất lực, uất ức, thất vọng, giận dữ của nhân vật Thương được Quỳnh Kool được thể hiện rõ nét. Bầu không khí như trùng xuống giống như mỗi bậc cha mẹ anh chị nhìn thấy đứa con mình thương yêu đang đi sai đường nhưng chẳng thể kéo nó lại.

Vai diễn Thương có vẻ ngoài xinh đẹp nhu mì nhưng lại ẩn chứa sức mạnh tinh thần rất lớn. Như phim giới thiệu cô làm nhiều công việc một lúc để chăm lo cho các em. Trong mỗi câu nói của cô đều vạch rõ con đường đi để tương lai của các em được suôn sẻ. Đối mặt với sự tán tỉnh của chàng thiếu gia Quân, Thương không vồ vập muốn bám víu một bước đổi đời mà nhận rõ khoảng cách của cả hai và gánh nặng của bản thân. Sự tỉnh táo, lý trí và mạnh mẽ, tấm lòng thương em của Thương giúp khán giả thêm yêu nhân vật và thán phục trước tài diễn xuất của Quỳnh Kool.

Quỳnh Kool ngày càng nhuận sắc

Quỳnh Kool sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình VTV. Cô gây ấn tượng với khán giả qua các phim: Quỳnh Búp Bê, Hãy Nói Lời Yêu, Garage Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu, Đừng Bắt Em Phải Quên, Nàng Dâu Order, Hướng Dương Ngược Nắng, Chúng Ta Của 8 Năm Sau... Quỳnh Kool ngày càng được khen ngợi về diễn xuất, nhan sắc thăng hạng. Khán giả còn ví cô giống như Phạm Băng Băng với gương mặt tinh tế, làn da trắng sáng nổi bật.