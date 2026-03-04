Đồi Gió Hú (Wuthering Heights) đang là bộ phim chuyển thể được quan tâm nhất thời gian gần đây không chỉ bởi sức nặng của nguyên tác mà còn nhờ cách tiếp cận táo bạo của đạo diễn Emerald Fennell. Bộ phim xoay quanh mối quan hệ đầy giằng xé giữa Cathy Earnshaw (Margot Robbie) và Heathcliff (Jacob Elordi) - một tình yêu dữ dội, ám ảnh, bị kẹt giữa những ràng buộc giai cấp, xã hội.

Trong Đồi Gió Hú, câu chuyện không chỉ được kể bằng lời thoại hay diễn biến tâm lý mà còn hiện diện rõ ràng trong chính không gian sống của các nhân vật. Hai ngôi nhà trung tâm - Wuthering Heights và Thrushcross Grange - đại diện cho hai thế giới đối lập, phản chiếu lựa chọn, khao khát và sự giằng xé nội tâm của nhân vật. Khi đưa tác phim lên màn ảnh, đạo diễn Emerald Fennell đã biến bối cảnh thành một lớp ngôn ngữ thị giác, nơi từng chi tiết thiết kế đều ược cài cắm tinh tế và mang dụng ý riêng.

Dưới đây là 9 chi tiết ẩn ý mà có thể bạn sẽ không để ý ở lần xem đầu tiên, càng xem càng thấy sự tài tình của nhà sản xuất.

1. Thiên nhiên

Trong nguyên mẫu Đồi Gió Hú, vùng đồng hoang Yorkshire được xem như một phần linh hồn của câu chuyện: hoang dã, dữ dội và không bị thuần hóa, phản chiếu tính cách và cảm xúc của Cathy và Heathcliff. Khi vào phiên bản điện ảnh của Emerald Fennell, thiên nhiên không chỉ bao quanh mà còn dần xâm nhập vào ngôi nhà với những chi tiết như tường nhà xuất hiện mảng kết cấu lạ, đá xuyên qua các bức vách, tạo cảm giác căn nhà đang bị thiên nhiên lấn át. Qua đó, bộ phim nhấn mạnh rằng ở Đồi Gió Hú, thiên nhiên không thể bị kiểm soát, cũng giống như tính cách và số phận của những con người trong ngôi nhà này.

2. Trần nhà thấp

Trái ngược với trần nhà cao và những ô cửa sổ rộng của Thrushcross Grange (dinh thự của gia đình Linton), Wuthering Heights - nơi Healthcliff lớn lên được xây dựng với không gian thấp, hẹp và có phần ngột ngạt. Cách thiết kế này nhằm nhấn mạnh cảm giác lạc lõng của Heathcliff, một đứa trẻ mồ côi, kẻ ngoài cuộc luôn chật vật để được chấp nhận trong gia đình Earnshaw. Đặc biệt, việc cố tình hạ thấp trần nhà khiến Jacob Elordi, với chiều cao 1m96, trông như “không vừa” với chính ngôi nhà mình sống, qua đó trực quan hóa sự xa cách và bất an của nhân vật.

3. Mô hình nhà búp bê

Búp bê là hình ảnh lặp lại xuyên suốt bộ phim và mang ý nghĩa biểu tượng rõ rệt. Ngay từ những cảnh đầu, khán giả đã thấy các con búp bê bị treo lơ lửng trong phòng ngủ thời thơ ấu của Cathy. Khi câu chuyện chuyển sang Thrushcross Grange, chi tiết này được đẩy lên cao hơn bằng một ngôi nhà búp bê mô phỏng chính dinh thự của gia đình Linton.

Hình ảnh búp bê và nhà búp bê không chỉ gợi cảm giác trưng bày, sắp đặt mà còn ẩn dụ cho sự “trẻ hóa cưỡng ép” (infantilisation) và cơ chế kiểm soát tinh vi đang bao trùm Cathy. Trong thế giới hào nhoáng của Thrushcross Grange, cô, cũng như những người sống trong đó, dần trở thành những “món đồ” được đặt vào khuôn khổ, đẹp đẽ nhưng thiếu tự do.

4. Phòng ngủ của Catherine được tạo từ làn da của Margot Robbie

Những bức tường hồng trong phòng Cathy thực chất là các bản scan da thật của Margot Robbie với mạch máu, nốt ruồi, lông tơ. Rèm cửa và đầu giường cũng được gắn tóc cùng màu với nhân vật. Điều này cho thấy Cathy không chỉ sống trong ngôi nhà mà cô đã trở thành một phần của nó.

5. Phòng khách mang ám ảnh về cái chết

Phòng khách của Thrushcross Grange mang tông xanh đậm, trầm và lạnh. Trên các bức tường là những tinh thể mô phỏng vivianite - loại khoáng chất thường hình thành trên thi thể chôn dưới đất. Chi tiết này khiến không gian vốn sang trọng của Thrushcross Grange mang cảm giác u ám khó gọi tên, như thể cái chết và sự mục rữa đang âm thầm ẩn giấu ngay dưới lớp vẻ ngoài hào nhoáng.

6. Những bức tường “đổ mồ hôi”

Trong khi đó, phòng ăn của Thrushcross Grange được phủ lớp kim loại bạc với các chi tiết dạng giọt, gợi cảm giác ẩm ướt như mồ hôi đang rịn ra. Theo Margot Robbie, đây là cách Emerald Fennell trực quan hóa cảm xúc cơ thể để khán giả cảm được sự ngột ngạt, căng thẳng, dục tính của bộ phim, đến mức chính không gian cũng “toát mồ hôi”.

7. Khu vườn lấy cảm hứng từ hội họa

Chiếc xích đu trong vườn Thrushcross Grange là một tham chiếu trực tiếp đến bức tranh The Swing của Jean-Honoré Fragonard. Đây là một tác phẩm nổi tiếng từng gây tranh cãi khi khắc họa hình ảnh một cô gái trẻ đang đu mình trong khi một người đàn ông lặng lẽ quan sát từ phía dưới, gợi lên sự gợi cảm và ánh nhìn đầy ẩn ý của kẻ quan sát. Sự liên tưởng này khiến khu vườn tưởng chừng lãng mạn lại mang thêm lớp nghĩa về cái nhìn, sự chiếm hữu và những ham muốn được che giấu.

8. Những chi tiết "bị nhốt"

Cá trong bình nhựa, cừu trong lồng kính - Thrushcross Grange được gợi lên như một chiếc lồng dát vàng. So với sự hoang sơ rộng mở của vùng đồng hoang Yorkshire, Grange giống như một chiếc lồng vàng. Đẹp đẽ, đúng vậy, nhưng chắc chắn đang kìm hãm tinh thần tự do của nhân vật chính.

9. Những bàn tay vươn ra khắp nơi

Một trong những đặc điểm khác thường nhất ở Thrushcross Grange là sự xuất hiện dày đặc của những bàn tay. Ở đây, bàn tay xuất hiện dưới dạng giá nến, trên đỉnh đèn chủm và lò sưởi. Đây là sự ám chỉ đến cảnh bàn tay ma trong chương ba của tiểu thuyết, đồng thời là biểu tượng cho khao khát không bao giờ thỏa mãn của Cathy - một nhân vật không biết đủ và luôn muốn nhiều hơn, xa hơn, khác hơn.

Nguồn: House Beautiful