Hết kiên nhẫn với Phương Anh Đào và Tuấn Trấn

Sau cao điểm Tết 2026, thị trường phòng vé Việt đang có dấu hiệu giảm nhiệt. Tổng kết 4 bộ phim ra mắt vào đúng mùng 1, Thỏ Ơi!! dẫn đầu đường đua với hơn 400 tỷ đồng doanh thu, "đoạn tầng" cả hiệu ứng truyền miệng và truyền thông. Tuy nhiên, Báu Vật Trời Cho được ghi nhận có sự tăng trưởng rõ rệt về số vé bán ra và số tiền mang về. Khởi đầu khá đìu hiu, Báu Vật Trời Cho đang tiến gần đến cột mốc 100 tỷ, cho thấy sức hút khó cưỡng từ kịch bản, dàn cast và đặc biệt là bộ đôi Phương Anh Đào - Tuấn Trấn.

Có thể nói, ekip Báu Vật Trời Cho vô cùng chăm chỉ chạy cinetour khi 2 tuần trôi qua, đoàn phim vẫn tới từng rạp phim để quảng bá và giao lưu, trò chuyện với khán giả. Mới đây, tại một cinetour, khoảng khắc tình tứ giữa Phương Anh Đào và Tuấn Trần bất ngờ lọt vào ống kính người qua đường, thu hút sự chú ý lớn từ netizen.

Đoạn video về 2 diễn viên khiến dân tình nổi sóng

Cụ thể, 2 diễn viên đang ngồi nghỉ ngơi, dành cho bản thân chút không gian riêng sau chuỗi lịch trình dày đặc. Đáng nói, Tuấn Trấn bất ngờ vỗ nhẹ và xoa chân của Phương Anh Đào. Nhà gái ngay lập tức tia thấy camera và ra hiệu cho nhà trai có fan trước mặt. Thế là cô nàng buông chân xuống đất còn Tuấn Trấn cũng rút tay về. Dù chỉ diễn ra vài giây ngắn ngủi nhưng đội đu OTP như phát điên với hint chất lượng thế này.

Tóm dính khoảnh khắc Tuấn Trấn xoa chân cho Phương Anh Đào

Dân mạng không cần nói quá nhiều, chỉ cần nhìn cách Tuấn Trần nhẹ tay chạm vào chân Phương Anh Đào là đã tự động hiểu rằng đó khó lòng là cử chỉ xã giao thông thường giữa hai đồng nghiệp. Nhiều người thừa nhận cảm giác “không biết giải thích sao nhưng nhìn là biết có gì đó”. Họ phân tích rất kỹ phản xạ của cả hai: anh thì thoải mái skinship, cô thì khi phát hiện có camera liền ra hiệu, cả hai lập tức thu mình lại. Sự ăn ý ấy khiến netizen càng thêm nghi ngờ đây không phải lần đầu có những hành động thân mật như vậy.

Sau hàng loạt khoảnh khắc tình tứ từ hậu trường, thảm đỏ đến cinetour, cộng đồng đẩy thuyền bắt đầu bước sang giai đoạn sốt ruột. Họ cảm giác mình đã nhìn thấy quá nhiều tín hiệu, nhưng lại không có nổi một lời khẳng định chính thức. Cảm xúc vì thế chuyển từ phấn khích sang… mất kiên nhẫn.

Những hình ảnh tình bể bình giữa Phương Anh Đào và Tuấn Trần